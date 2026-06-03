Meglepő fordulat a fronton: egyre több szakértő tartja reálisnak Ukrajna győzelmét Oroszország ellen

Miközben a háború kezdetén kevesen hittek Ukrajna hosszú távú ellenállásában, egyre több szakértő véli úgy, hogy a konfliktus erőviszonyai változóban vannak. Az ukrán fejlesztések, különösen a dróntechnológia és a mesterséges intelligencia alkalmazása új lehetőségeket nyithatnak Kijev számára. Emellett az orosz gazdaság és a hadsereg utánpótlási problémái is befolyásolhatják a háború további alakulását, írja a Defense One.

Amikor Oroszország 2022 februárjában nagyszabású inváziót indított Ukrajna ellen, a legtöbb szakértő úgy vélte, hogy Kijev hosszú távon aligha tud ellenállni az orosz katonai fölénynek. Vlagyimir Putyin orosz elnök gyors hadjáratra számított, a várakozások szerint az orosz erők néhány nap alatt elfoglalhatták volna az ukrán fővárost. Az első hetek eseményei azonban rávilágítottak az orosz stratégia és hadvezetés hiányosságaira, miközben Ukrajna sikeresen megakadályozta a gyors összeomlást.

Bár az elmúlt években az a nézet uralkodott, hogy Ukrajna legfontosabb célja a túlélés, egyes európai szakértők szerint ezt az alapfeltevést ma már érdemes újragondolni. Úgy látják, hogy az ukrán hadsereg technológiai fejlesztései és alkalmazkodóképessége jelentősen javította az ország pozícióit.

A szakértők szerint különösen a robotikai és mesterséges intelligencián alapuló fejlesztések hoztak áttörést. Az ukrán erők egyre hatékonyabban alkalmazzák a pilóta nélküli rendszereket, amelyek nemcsak a védekezést segítik, hanem bizonyos esetekben területek visszaszerzésében is szerepet játszottak. A front közelében működő rendszerek összekapcsolása tovább növeli a hadműveletek hatékonyságát.

A fejlődésben fontos szerepet játszanak az európai partnerekkel folytatott együttműködések is. Ukrán tisztviselők szerint az ország néhány év alatt jelentős technológiai hátrányt dolgozott le, és a jövő hadviselésében az autonóm rendszereké lehet a meghatározó szerep.

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Mindeközben Oroszország gazdasága egyre nagyobb nyomás alatt áll. A háború költségei jelentősek és a veszteségek pótlása is egyre nehezebb feladatot jelent. Emellett a lakossági elégedetlenség növekedése és a gazdasági problémák hosszabb távon tovább szűkíthetik Moszkva mozgásterét.

Egyes elemzők ezért már azt sem tartják kizártnak, hogy Ukrajna végül győztesként kerülhet ki a konfliktusból. Ez néhány évvel ezelőtt még szinte elképzelhetetlen forgatókönyvnek számított, ma azonban egyre többen vetik fel reális lehetőségként.