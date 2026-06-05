A nézeteltérések rendezése és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tisztázása érdekében a felek napokon belül magas szintű egyeztetést folytatnak Párizsban.
Véget vetne a háborúnak Zelenszkij: nyílt levélben hívta tárgyalni az orosz elnököt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést - ismertette az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség.
"Ukrajna azt javasolja, hogy a köztünk és köztetek dúló háború rendezését. Találkozót javaslok Önnek" – hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában.
Az ukrán elnök szerint a több mint négy éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket.
"Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz.nJavaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot" – írta Zelenszkij.
Kiemelte, hogy a találkozó egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. "Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie" – fejtegette az ukrán elnök.
Meglepő fordulat a fronton: egyre több szakértő tartja reálisnak Ukrajna győzelmét Oroszország ellen
A drónok és a mesterséges intelligencia új helyzetet teremthetnek a fronton, egyes elemzők már az ukrán győzelmet sem zárnák ki.
Nagy bejelentést tett Macron és Magyar Péter Párizsban: új korszak jöhet a magyar–francia kapcsolatokban
Nukleáris együttműködés, energiabiztonság és új befektetések is szóba kerültek a párizsi csúcstalálkozón.
Új utakat kell keresniük az orosz csapatoknak: elképesztő pusztítást okoz az új ukrán csapásmérő drón
A múlt héten a 412. dandár több olyan felvételt is megosztott, amelyeken az autópályán haladó utánpótlási és üzemanyag-konvojok elleni csapások láthatók.
Vadiúj elemzés sürgeti a döntéshozókat: emelni kéne a nyugdíjkorhatárt - ezek az idősek maradnának még 2 évig a munkaerőpiacon
tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kedvezmény nem a valóban rászorulókat segíti.
Drámai előrejelzés érkezett Magyarország és az EU számára: leépítési hullám fenyeget, százezrek állása kerülhet veszélybe
Az autóipart, az építőipart és a vegyipart is hamarosan elérheti a leépítési hullám.
Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás
Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt.
Rakéták, drónok és egy megbénult nemzetközi repülőtér jelzi: ismét kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus.
Megjött a bejelentés, amitől sokan tartottak: újabb vámokat készít elő Trump, Európa az elsők között fizethet
Újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik: az EU és Kanada is célkeresztbe került az amerikai vámtervekben.
Mgvalósítható a több évtizede bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják.
Magyarország eláll Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolásától, amennyiben sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
Amennyiben a lakosság egy népszavazáson támogatná a lépést, a csatlakozási tárgyalások akár egyetlen éven belül lezárulhatnának
Az ENSZ figyelmeztetése szerint heteken belül megkezdődhet egy új El Niño-időszak, amely az előrejelzések alapján az elmúlt évtizedek egyik legerősebb hulláma lehet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól, miután az orosz rakéták ismét elérték Kijevet.
A szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, azt viszont nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa.
Kiszivárgott a rejtett mesterterv: ezért tolják el a béketárgyalásokat Ukrajnában, hatalmas csapás készül
Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.
Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendszer átalakításáról.
Donald Trump teljesen kisajátíthatja az USA 250. születésnapi ünnepségét, vadonatúj bankjegy is jöhet az elnök arcképével
Az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyott egy különleges emlékérme-tervezetet is, amelyen Trump szerepelne.
Váratlan bejelentést tett Trump: napokon belül megegyezhet az Egyesült Államok, de egy dolog mindent boríthat
Az amerikai elnök szerint jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán egy héten belül megállapodásra jut a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros...
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.