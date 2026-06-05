Véget vetne a háborúnak Zelenszkij: nyílt levélben hívta tárgyalni az orosz elnököt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést - ismertette az Interfax Ukrajina ukrán hírügynökség.

"Ukrajna azt javasolja, hogy a köztünk és köztetek dúló háború rendezését. Találkozót javaslok Önnek" – hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában.

Az ukrán elnök szerint a több mint négy éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket.

"Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz.nJavaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot" – írta Zelenszkij.

Kiemelte, hogy a találkozó egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. "Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie" – fejtegette az ukrán elnök.