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Nem lesz gyorsított ukrán EU-csatlakozás? Lépett az Unió, egy másik európai állam is a tárgyalóasztalnál - ez következik
Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez - közölte a ciprusi EU-elnökség, valamint az ukrán kormány csütörtökre virradóra az MTI-vel.
A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.
Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon.
Magyar Péter miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Budapest és Kijev megállapodásra jutott az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A magyar kormányfő szerint az egyezség kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére, valamint arra, hogy a mintegy 100 ezer fős kárpátaljai magyar közösség anyanyelvén tanulhasson, magyar nyelven tehessen vizsgát és használhassa nemzeti jelképeit. Kijev vállalta, hogy a vállalásokat jogszabályokban és az uniós csatlakozási akciótervben is rögzíti.
Magyar Péter közölte: amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Budapest továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és szükség esetén népszavazást is tarthat a kérdésről.
Az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko az X közösségi oldalon "nagyszerű hírnek" nevezte a döntést, és közölte: valamennyi uniós tagállam jóváhagyta az első tárgyalási klaszter megnyitását Ukrajna és Moldova számára. Marta Kos uniós bővítési biztos szintén a csatlakozási folyamat felgyorsítását sürgette.
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Az első tárgyalási klaszter a jogállamisággal, az igazságszolgáltatás reformjával, a demokratikus normákkal és a közigazgatás működésével kapcsolatos fejezeteket foglalja magában. Az EU-csatlakozási tárgyalások összesen hat klaszterre és 35 fejezetre tagolódnak, lezárásuk pedig rendszerint hosszú éveket, esetenként évtizedeket vesz igénybe. A folyamat sikeres befejezése nem garantált, amint azt a 2005-ben megkezdett, de évek óta befagyott török csatlakozási tárgyalások példája is mutatja.
A csatlakozási folyamat minden további lépéséhez az Európai Unió mind a 27 tagállamának egyhangú jóváhagyása szükséges.
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