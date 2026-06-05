Mély hallgatás övezi a leégett miskolctapolcai barlangfürdő felújítását: fontos részleg maradhat ki a helyreállításból

Többéves késést szenved a miskolctapolcai barlangfürdő rekonstrukciója, ami súlyos csapást mér a térség turizmusára. Bár a munkálatokhoz az állam biztosította a szükséges forrásokat, a nyári nyitás várhatóan elmarad, ráadásul a korábban leégett gyógyászati részleg újjáépítése egyáltalán nem szerepel a jelenlegi tervekben. Miközben a városvezetés hallgat a beruházás helyzetéről, a helyi szállásadók a vendégek elmaradása miatt panaszkodnak, a kezelésre szoruló betegek pedig kénytelenek más városokba utazni.

A barlangfürdő Miskolc legjelentősebb turisztikai attrakciója, amely évente 150-200 ezer belföldi és külföldi látogatót vonzott. Simon Gábor önkormányzati képviselő rámutatott, hogy a létesítmény kiesése a teljes térség idegenforgalmát visszaveti. Bár a tűzeset után a kormány 1,3 milliárd forintos forrást biztosított a helyreállításra, és az eredeti ígéretek még nyár eleji nyitásról szóltak, a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés jelentős csúszást szenvedett. Jelenleg minden jel arra mutat, hogy a fürdő az idén nyáron sem fogadhat vendégeket. A bizonytalanság miatt a helyi szállodák és panziók alig kapnak foglalást, a turisták pedig Miskolc helyett inkább Egert vagy Hajdúszoboszlót választják úti célként - közölte a Népszava.

A helyiek számára különösen komoly problémát jelent a gyógyászati részleg hiánya. A tűzvészben ugyanis nem maga a barlangfürdő, hanem a hozzá kapcsolódó, társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógykezeléseket – például a súlyfürdőt és a fizikoterápiás ellátást – biztosító épületszárny semmisült meg. A mostani rekonstrukció ugyanakkor csak a fürdőrészleg károsodott elemeire, így a tetőszerkezetre és az elektromos hálózatra terjed ki, a gyógyászati részleget nem érinti. Az önkormányzat korábbi tájékoztatása alapján az állami támogatás kizárólag a fürdő helyreállítását fedezi, a gyógyászat újjáépítése egy teljesen különálló projekt keretében valósulhat meg. Mivel a városban időközben a korábban kijelölt alternatív ellátóhelyek felszámolása is megkezdődött, a miskolci és a környékbeli betegek megfelelő szakellátás nélkül maradtak.

A beruházás körüli bizonytalanságot növeli, hogy a városvezetés érdemben nem kommunikál a projekt előrehaladásáról. Simon Gábor szerint sem az önkormányzati képviselőket, sem a lakosságot nem tájékoztatják megfelelően, és még a testület turisztikai bizottsága sem kap érdemi információkat a kivitelezésről. A hivatalos csatornákon csupán rövid PR-videókkal igyekeznek bemutatni a munkálatokat. Tóth-Szántai József polgármester nem reagált a sajtó megkereséseire, így továbbra is bizonytalan, hogy a nemzetközi hírű fürdőkomplexum mikor nyithatja meg újra kapuit a látogatók és a gyógyulni vágyók előtt.

Címlapkép: MTI/Vajda János