Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint

Június 5-én tartják a Környezetvédelmi világnapot, és ennek apropóján a Pénzcentrum Hetifókusz a legnagyobb, legismertebb hazai vállalatok ESG-törekvéseit veszi górcső alá. Mit jelent a fenntarthatóság a gyakorlatban, hogyan épül be a mindennapi döntéshozatalba, és mik a következő évek legnagyobb kihívásai? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

A Pénzcentrum Hetifókusz ezúttal a június 5-i Környezetvédelmi Világnap kapcsán a fenntarthatóság és az ESG témaköré épül. Egyre több nagyvállalatnál nem különálló projektként kezelik ezeket az ügyeket, hanem az üzleti döntéshozatal szerves részeként. Amit ráadásul az uniós CSRD-szabályozás és a hazai ESG-törvény is kötelező keretbe helyezett.

Az alábbiakban a legismertebb magyar vállalatok, a Magyar Posta, a Magyar Telekom, a MOL, a Richter Gedeon, a Wizz Air és a Zwack Unicum is válaszolt három kérdésünkre: mit jelent a fenntarthatóság a gyakorlatban, hogyan épül be az ESG a mindennapi döntéshozatalba, és hol látják a következő évek legnagyobb kihívásait és lehetőségeit.

Magyar Posta

A Magyar Posta a hazai állami tulajdonú vállalatok közül a legnagyobb elektromos járműparkkal rendelkezik. 2024-ben 180 új kézbesítőjárművet állítottak forgalomba, 46 postát korszerűsítettek, az intézkedések eredményeként az energiamegtakarítás 293 MWh/év volt. A cél 2030-ig a 2017-es bázisévhez képest több mint 18 százalékos szén-dioxid-kibocsátás csökkentés.

Idén ősszel indul az új ecseri logisztikai központ, amelynek tetőszerkezete nagy teljesítményű napelemrendszert fogad, fűtési és hűtési rendszere hőszivattyús technológián alapul, az épületen végig LED-világítás üzemel. A Magyar Posta egyúttal az ország egyik legnagyobb megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató állami vállalata, több mint 100 féle munkakörben - közölték a Pénzcentrummal.

Ami pedig a kihívásokat illeti, vállalat elmondása szerint az energiafelhasználás közel fele a szállítási folyamatokhoz kötődik, emellett a csomagolóanyag-hulladék kezelése és a beszállítói értéklánc fenntarthatósága is komoly feladatot jelent.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom 2021 óta teljes villamosenergia-felhasználását kizárólag megújuló forrásokból fedezi, beleértve az adatközpontokat is. A vállalat emellett hazai napelemparkokból is szerez be energiát hosszú távú megállapodások keretében.

Az ESG-tevékenység másik fókusza a digitalizáció: 2025 végén a gigabit-képes hozzáférési pontok száma meghaladta a 4 milliót, ami a magyarországi vezetékes hálózati hozzáférési pontok 73 százalékát jelenti. Az 5G-lefedettség 2025 végén elérte a 86 százalékot, a cél 2026 végéig a 99 százalékos kültéri lefedettség. A körforgásos gazdaság irányában a Magyar Telekom a magyarországi szolgáltatók közül elsőként kínál felújított készülékeket is ügyfelei számára - közölték.

A befogadás terén a vállalat minden üzletében bevezette a havi rendszeres "csendes órát", amelynek célja az autizmussal élő ügyfelek kiszolgálásának megkönnyítése. A következő évek legnagyobb kihívásaként a rövid és hosszú megtérülési idejű projektek közötti egyensúly megteremtését, valamint a hálózati infrastruktúra növekvő energiaigényének kezelését jelölték meg.

MOL

A MOL közlése szerint náluk a fenntarthatóság az üzleti stratégia szerves része, nem különálló kezdeményezés. A "Shape Tomorrow" stratégiájuk két párhuzamos célt követ: biztosítani a régió energiaellátásának biztonságát, úgy hogy közben gyorsítsák a zöld átmenetet. A fókuszterületek között szerepel a 2050-re kitűzött teljes karbonsemlegesség, 2030-ig jelentős Scope 1-2 kibocsátáscsökkentés, a körforgásos gazdaság kiépítése, különösen a hulladék újrahasznosítása és vegyi hasznosítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok fejlesztése.

Az ESG-szempontok a MOL elmondása szerint teljes mértékben integráltak az üzleti döntésekbe: a stratégiai tervezéstől a CAPEX-allokáción és a felsővezetői javadalmazáson át a működési folyamatokig minden szinten megjelennek. A vállalat több mint egy évtizede egységes keretben mutatja be pénzügyi és nem pénzügyi teljesítményét. Kézzelfogható eredményként a finomítói hatékonyságjavító programok, a megújuló alapú üzemanyagok fejlesztése, valamint a zöld hidrogén és a biometán irányába tett lépéseiket emelték ki.

A legnagyobb kihívást a MOL szerint az energiaellátás biztonsága és a klímacélok egyidejű teljesítése jelenti, különösen Közép- és Kelet-Európában, ahol az ipari szerkezet még erősen energiaintenzív. A lehetőséget ugyanakkor a körforgásos gazdaságban és az alternatív energiamegoldásokban látják: a hulladék mint nyersanyag hasznosítása, a bio- és megújuló alapú termékek, valamint a kémiai újrahasznosítás egyszerre szolgálhatják a fenntarthatósági célokat és a hosszú távú versenyképességet.

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Richter Gedeon

A Richter a fenntarthatóságot elsősorban a hosszú távon stabil és felelős működésként értelmezi, ahol a környezeti és társadalmi szempontoknak a szigorú termékminőségi és betegbiztonsági követelményekkel párhuzamosan kell érvényesülniük. A társadalmi oldal kiemelten fontos területe a termékelérés: a Richter 2009 óta évi 6-7 alkalommal szervez ingyenes egészségügyi szűrőprogramot Richter Egészségváros néven.

Az ESG-szemlélet beépülése strukturált: a vállalatirányítás szintjén ESG Bizottság működik, a menedzsmentbónuszok ESG-mutatókat is tartalmaznak. 2026-tól megújuló villamosenergia-vásárlási megállapodás támogatja a magyarországi működést, több helyszínen napelemparkot is üzemeltet a cég.

A legnagyobb kihívást a Richter elmondása szerint a gyorsan változó hazai és uniós szabályozási környezet jelenti, amely jelentős adminisztratív terhet ró a vállalatokra. A 2035-ig szóló növekedési tervek szempontjából kulcskérdés, hogy a bővülő működés mellett hogyan lehet hiteles és hosszú távon fenntartható ESG-célokat kitűzni.

Wizz Air

A Wizz Air esetében a fenntarthatóság középpontjában a károsanyag-kibocsátás csökkentése áll. A Cirium légiiközlekedési elemzőcég rangsorán a Wizz Air évek óta vezeti az európai listát, elismerve az egy utas-kilométerre vetített legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást - közölte a cég. Ezt elsősorban a flotta fiatalságának köszönheti: az átlagos életkor kevesebb mint 5 év, a 267 repülőgépből álló flotta több mint 75 százaléka az Airbus A320neo típuscsaládból áll.

A légitársaság "Flying towards net zero" akciótervének három pillére a repülőgépek és hajtóművek fejlesztése, a fenntartható forrásból származó üzemanyag (SAF) alkalmazása, valamint a légiforgalmi irányítás modernizálása. A Wizz Air nemcsak felhasználóként, hanem befektetőként is támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek a SAF-gyártás felfuttatását célozzák. A cég álláspontja szerint ehhez kormányzati lépések is szükségesek: hosszú távon biztosított jogi keretek és kedvezmények kellenek ahhoz, hogy a fenntartható üzemanyag versenyképes alternatívává váljon a hagyományos kerozinnal szemben.

Zwack Unicum Nyrt.

A Zwack 2026-2040-re szóló ESG-stratégiát vezette be, amelynek célpontja a cég 2040-es, az Unicum márkanév bejegyzésének 200. évfordulója. A 2025/26-os üzleti évben a vállalat teljes energiafelhasználásának már 27 százalékát helyben termelt megújuló forrásokból fedezték, napenergiából és geotermikus energiából. A dunaharaszti gyárban 2023 óta működő hőszivattyús rendszer ennek technológiai alappillére.

Az ESG-szempontok teljesítményértékelési rendszerbe való beépítése folyamatban van, a Zwack elmondása szerint a cél, hogy ez valamennyi munkavállalóra kiterjedjen. A hazai értéklánc erősítése is stratégiai cél: az alapanyagokat és szolgáltatásokat lehetőség szerint belföldi partnerektől szerzik be.

A legnagyobb kihívást a Zwack szerint a közvetett, úgynevezett Scope 3 kibocsátások mérése és csökkentése jelenti, mivel a termékek egyedi receptúrájából adódóan a beszerzési lánc speciális, külföldről is érkező alapanyagokat igényel. A lehetőséget ugyanakkor ugyanitt látja a vállalat: a prémium szegmens fogyasztói egyre inkább elvárják az átlátható és bizonyítható környezeti elkötelezettséget.