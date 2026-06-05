Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének
A csomagautomaták tizede eltűnik Magyarországról: az ismert csomagszállító kivonul
Kivonul Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday futárszolgálat, miután a kormány megakadályozta a cég hazai hálózatának értékesítését. A döntés nyomán már meg is kezdődött az Easybox csomagautomaták leszerelése és külföldre szállítása, ami a hazai átvételi pontok mintegy tizedének megszűnését jelenti.
A távozás közvetlen előzménye az, hogy a Sameday magyarországi hálózata eredetileg az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be olvadt volna be, ezt a tranzakciót azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium megvétózta. A döntés hátterében vélhetően az állami tulajdonú Magyar Posta (MPL) piaci pozíciójának védelme állt.
Mivel az MPL, a Sameday és az Express One külön-külön nagyjából azonos súlyú szereplők a piacon, az utóbbi kettő egyesülésével egy olyan, túlságosan erős versenytárs jött volna létre, amely már az állami vállalatot fenyegetné. A posta egyébként épp a napokban igyekezett a csomaglogisztika felé terelni az e-kereskedelemben érintett partnereit az árak emelésével, valamint a levélküldési feltételek szigorításával.
A Sameday távozása egy rendkívül gyorsan bővülő ágazat lendületét törheti meg.
Az elmúlt évek dinamikus növekedésének köszönhetően a hazai csomagautomaták száma mára megközelítette a tízezret, ebből több mint ezer berendezést a Sameday üzemeltetett. Jelentős piaci jelenléte ellenére a vállalat magyarországi működése pénzügyileg fenntarthatatlannak bizonyult, hiszen az elmúlt üzleti évben a 8,4 milliárd forintos bevétel mellett 6 milliárd forintos veszteséget könyveltek el, miközben a vásárlók részéről is rengeteg panasz érkezett a szolgáltatás és a futárok minőségére - tudósított a Telex.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A csomaglogisztikai piacot az utóbbi időben egyre inkább a külföldi nagyvállalatok dominálják. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása az is, amikor a cseh Packeta felvásárolta a magyar alapítású, korábban piacvezető Foxpostot. Mindez szorosan összefügg a magyar e-kereskedők általános versenyhátrányával, hiszen a szűk hazai piac és a csekély exporttevékenység miatt a hazai cégek nehezen tudják kitermelni a működési költségeiket. Ezt a méretgazdaságossági problémát a forint árfolyam-ingadozása és a kiemelkedően magas áfakulcs is tovább súlyosbítja a régiós vetélytársakkal szemben.
Mérföldkő Magyarországon: először fizettek így egy online vásárlás során, rengetegen csaphatnak le a technológiára
A technológia az online vásárlás és a fizetések működését is alapjaiban alakíthatja át a következő években.
Néhány hónapon belül eltűnhetnek az országból az Easybox automaták, miután a román tulajdonos a kivonulás mellett döntött.
Vadiúj fizetési módszert tesztel a Lidl a magyar üzletekben: hamarosan rengeteg magyar vásárolhat így
Az időmegtakarítás mellett a rendszer nagy előnye, hogy a felhasználók valós időben követhetik kosaruk tartalmát és annak aktuális értékét.
A márciusi, vártnál nagyobb megugrás után a forgalom gyorsan visszatért a korábban tapasztalt, mérsékeltebb növekedési pályára.
A Lidl-nél június 4. és 7. között lehet előrendelni a Silvercrest jégkásakészítő gépét 79 999 forintért.
határidős piacon jelenleg fontonként 2,54 dollár körül alakul a kávé jegyzése.
Alig néhány hónappal az első hazai nyitás után máris új egységgel terjeszkedik a népszerű amerikai csirkés gyorsétteremlánc.
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a „Sport & Szabadidő” kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.
Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
Tényleg ennyit lehet spórolni a hűségkártyákkal? És miért ragaszkodik még mindig ennyi magyar a plasztikkártyákhoz a mobilappok helyett? Mutatjuk!
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni
Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.
Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Az infláció ugyan mérséklődött, sokan mégis úgy érzik, hogy a bevásárlás egyre fájdalmasabb élmény.
Bár a Penny árbevétele több mint 8 százalékkal nőtt tavaly, a kiskereskedelmi lánc mégis közel egymilliárd forintos veszteséggel zárt.
A dél-koreai gyártású termékből Magyarországra is került, a hatóság pedig arra kéri a fogyasztókat, hogy ne fogyasszák el a visszahívással érintett popcornokat.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.