A csomagautomaták tizede eltűnik Magyarországról: az ismert csomagszállító kivonul

Kivonul Magyarországról a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday futárszolgálat, miután a kormány megakadályozta a cég hazai hálózatának értékesítését. A döntés nyomán már meg is kezdődött az Easybox csomagautomaták leszerelése és külföldre szállítása, ami a hazai átvételi pontok mintegy tizedének megszűnését jelenti.

A távozás közvetlen előzménye az, hogy a Sameday magyarországi hálózata eredetileg az Osztrák Posta leányvállalatába, az Express One Hungary Kft.-be olvadt volna be, ezt a tranzakciót azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium megvétózta. A döntés hátterében vélhetően az állami tulajdonú Magyar Posta (MPL) piaci pozíciójának védelme állt.

Mivel az MPL, a Sameday és az Express One külön-külön nagyjából azonos súlyú szereplők a piacon, az utóbbi kettő egyesülésével egy olyan, túlságosan erős versenytárs jött volna létre, amely már az állami vállalatot fenyegetné. A posta egyébként épp a napokban igyekezett a csomaglogisztika felé terelni az e-kereskedelemben érintett partnereit az árak emelésével, valamint a levélküldési feltételek szigorításával.

A Sameday távozása egy rendkívül gyorsan bővülő ágazat lendületét törheti meg.

Az elmúlt évek dinamikus növekedésének köszönhetően a hazai csomagautomaták száma mára megközelítette a tízezret, ebből több mint ezer berendezést a Sameday üzemeltetett. Jelentős piaci jelenléte ellenére a vállalat magyarországi működése pénzügyileg fenntarthatatlannak bizonyult, hiszen az elmúlt üzleti évben a 8,4 milliárd forintos bevétel mellett 6 milliárd forintos veszteséget könyveltek el, miközben a vásárlók részéről is rengeteg panasz érkezett a szolgáltatás és a futárok minőségére - tudósított a Telex.

A csomaglogisztikai piacot az utóbbi időben egyre inkább a külföldi nagyvállalatok dominálják. Ennek a folyamatnak volt fontos állomása az is, amikor a cseh Packeta felvásárolta a magyar alapítású, korábban piacvezető Foxpostot. Mindez szorosan összefügg a magyar e-kereskedők általános versenyhátrányával, hiszen a szűk hazai piac és a csekély exporttevékenység miatt a hazai cégek nehezen tudják kitermelni a működési költségeiket. Ezt a méretgazdaságossági problémát a forint árfolyam-ingadozása és a kiemelkedően magas áfakulcs is tovább súlyosbítja a régiós vetélytársakkal szemben.