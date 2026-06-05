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Világ

Megint eltévedt egy orosz fegyver? Újabb drón robbant fel Magyarország szomszédjában: óriási a kár

Pénzcentrum
2026. június 5. 12:11

Péntek délelőtt felrobbant egy tengeri drón a romániai Konstanca kikötővárosában. A román védelmi tárca közlése szerint az eszköz feltehetően az ukrajnai háborúban használt típusok közé tartozik - számolt be az euronews.

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A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a robbanás helyi idő szerint fél tizenegy körül történt. A területet a román hírszerzés, a parti őrség és a hadsereg egységei már korábban lezárták és biztosították, így a szerkezetet éppen vizsgálták, amikor az felrobbant. A tárca megerősítette, hogy a drón nem része a román haderő fegyverzetének, és a közelmúltban a Fekete-tengeren tartott hadgyakorlatokhoz sem köthető.

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A detonációban az eddigi információk szerint senki sem sérült meg, az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják.

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Nicușor Dan román elnök az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy az emberi életek védelme és a kikötői infrastruktúra biztonsága továbbra is elsődleges szempont. Hozzátette, hogy az ilyen különösen súlyos helyzetek az Oroszország által Ukrajna ellen indított agresszív háború közvetlen következményei.

Az incidens alig egy héttel azután történt, hogy a kelet-romániai Galacban egy robbanóanyagot szállító orosz drón egy lakóépület tetejére zuhant, tüzet okozva és két ember sérülését idézve elő.
Címlapkép: Getty Images
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