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Sport

Ez így elég ciki lehet: még a meccsek felére van belépő a világbajnokságon, ennyit a telt házról?

Pénzcentrum
2026. június 5. 15:14

Egy héttel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt továbbra is komoly kérdések övezik a jegyértékesítést, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA által ígért telt házas torna helyett a mérkőzések több mint felére még mindig kaphatók belépők, a kevésbé népszerű meccsekre pedig a névérték töredékéért kínálnak jegyeket, még a szövetség saját viszonteladói platformján is - jelentette a BBC Sport.

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Gianni Infantino, a FIFA elnöke februárban még azt állította, hogy az összes mérkőzésre elfogytak a jegyek, és csupán az utolsó pillanatra tartanak vissza egy kisebb kontingenst. A valóság azonban egészen mást mutat: a TicketData független nyilvántartó oldal adatai szerint a hétvégén a 104 meccsből 86-ra összesen mintegy 74 ezer belépő volt még elérhető a FIFA hivatalos felületén, és ehhez adódnak hozzá a másodlagos jegypiacokon, például a SeatGeek, a StubHub és a VividSeats oldalain kínált további többezres tételek.

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A sztárcsapatok, így Argentína, Brazília, Anglia, Németország és Spanyolország mérkőzéseivel várhatóan nem lesz gond. A rendező országok, azaz Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok kilenc meccséből viszont a magas árak miatt mindössze kettőre keltek el hivatalosan az összes belépők. Még a nyitómérkőzésre, a Mexikó–Dél-Afrika összecsapásra is több mint ötszáz jegy vár gazdára, darabonként 2273 dollárért. A valódi problémát azonban az alacsonyabb érdeklődésre számot tartó párosítások, például a Bosznia-Hercegovina–Katar, a Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán találkozók jelentik.

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Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
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Czechia
0
Több csapat
Góllövőlista
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Adatlap létrehozva: 2026.06.05.

New York és New Jersey állam főügyészei a múlt héten hivatalos vizsgálatot indítottak a FIFA jegyértékesítési gyakorlata miatt. A szövetséget beidézték, hogy válaszoljon a mesterséges árfelhajtás és a szurkolók megtévesztésének vádjára. A nyomozás adatai szerint egyes szurkolók, akik egy bizonyos árkategóriájú jegyért fizettek, végül alacsonyabb értékű, a pályától jóval távolabb eső helyekre kaptak belépőt. Ráadásul a sorsolásos szakaszban a FIFA egyáltalán nem hozta nyilvánosságra az árstruktúrát, a csillagászati összegek így csak a fizetés pillanatában derültek ki a vásárlók számára.

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Különösen gyanús folyamatok zajlanak a másodlagos piacokon. A BBC Sport megfigyelése szerint a FIFA saját oldalán hirtelen a felére csökkent az elérhető belépők száma, miközben a SeatGeek felületén szinte azonnal megjelentek a nagyobb tételek. Ráadásul ezek nem elszórt ülőhelyek, hanem egymás melletti helyek egész sorai, amelyek ára szabályosan, soronként emelkedik. Ez arra utalhat, hogy nem egyéni eladókról, hanem szervezett jegyátcsoportosításról van szó. A SeatGeek tagadta, hogy közvetlen megállapodása lenne a FIFA-val, a szövetség pedig a megszokott módon ezúttal sem reagált a megkeresésekre.

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A BBC Sport öt, alacsonyabb érdeklődésre számot tartó mérkőzést vizsgált meg részletesebben. A Jordánia–Algéria összecsapásra például az alsó karéjba szóló jegyek a 620 dolláros névértékhez képest 64 százalékkal olcsóbban voltak elérhetők a FIFA saját viszonteladói felületén, és a Csehország–Dél-Afrika találkozón is hasonló mértékű árzuhanást tapasztaltak.

Mindez azt jelzi, hogy a szurkolók nem hajlandók megfizetni a kevésbé vonzó meccsekre szabott magas árakat, a FIFA pedig inkább külső platformokon próbálja értékesíteni a megmaradt készletet ahelyett, hogy a saját oldalán csökkentené a hivatalos árakat. A legutóbbi klubvilágbajnokságon a Chelsea–Palmeiras negyeddöntőre végül már 8 fontért is lehetett belépőt kapni, ami arra figyelmeztet, hogy a jegyárak akár még tovább is zuhanhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

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