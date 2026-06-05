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Nyílt lázadás Donald Trump ellen: saját párttársai segítettek megszavazni a milliárdos ukrajnai segélycsomagot
Az amerikai képviselőház a demokraták és több republikánus képviselő támogatásával egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot és szigorú oroszellenes szankciókat szavazott meg Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna-párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával - közölte a CNN.
A törvényhozás alsóháza 226–195 arányban fogadta el a törvénycsomagot. Bár Mike Johnson republikánus házelnök arra kérte frakcióját, hogy utasítsák el a javaslatot – arra hivatkozva, hogy mozgásteret kell biztosítani Trumpnak az Oroszországgal folytatott tárgyalásokhoz –, tizennyolc republikánus és egy független képviselő mégis a demokratákkal szavazott.
Ez a döntés egyértelmű üzenet a pártvezetésnek, és sokak szerint Trump háborús álláspontjának elutasítását jelenti, egyúttal ellenállást azzal a folyamattal szemben, amellyel a republikánusok az elmúlt években fokozatosan feladták a korábbi, határozottan Ukrajna-támogató politikájukat.
Az elfogadott csomag drasztikus gazdasági büntetőintézkedéseket vezet be, amelyek szigorú szankciókkal sújtják az orosz vezetőket, a legnagyobb bankokat, valamint az olajipari és bányászati vállalatokat. Az Egyesült Államokba érkező minden Oroszországból származó importárura 500 százalékos védővámot vetnek ki, az orosz nyersolaj behozatalát pedig teljesen megtiltják az amerikai piacon.
A gazdasági nyomásgyakorlás mellett a javaslat közvetlen katonai támogatást is biztosít Kijevnek. Ez magában foglal egy 8 milliárd dolláros fegyverértékesítési keretet, valamint a még a Biden-kormányzat idején elindított katonai kölcsönbérleti program meghosszabbítását, amely a jövőben is garantálja a fegyverek és hadianyagok gyorsított átadását Ukrajnának.
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