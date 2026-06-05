2026. június 5. péntek Fatime
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Nyílt lázadás Donald Trump ellen: saját párttársai segítettek megszavazni a milliárdos ukrajnai segélycsomagot

Pénzcentrum
2026. június 5. 09:11

Az amerikai képviselőház a demokraták és több republikánus képviselő támogatásával egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot és szigorú oroszellenes szankciókat szavazott meg Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna-párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával - közölte a CNN.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A törvényhozás alsóháza 226–195 arányban fogadta el a törvénycsomagot. Bár Mike Johnson republikánus házelnök arra kérte frakcióját, hogy utasítsák el a javaslatot – arra hivatkozva, hogy mozgásteret kell biztosítani Trumpnak az Oroszországgal folytatott tárgyalásokhoz –, tizennyolc republikánus és egy független képviselő mégis a demokratákkal szavazott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a döntés egyértelmű üzenet a pártvezetésnek, és sokak szerint Trump háborús álláspontjának elutasítását jelenti, egyúttal ellenállást azzal a folyamattal szemben, amellyel a republikánusok az elmúlt években fokozatosan feladták a korábbi, határozottan Ukrajna-támogató politikájukat.

Kapcsolódó cikkünk:

Az elfogadott csomag drasztikus gazdasági büntetőintézkedéseket vezet be, amelyek szigorú szankciókkal sújtják az orosz vezetőket, a legnagyobb bankokat, valamint az olajipari és bányászati vállalatokat. Az Egyesült Államokba érkező minden Oroszországból származó importárura 500 százalékos védővámot vetnek ki, az orosz nyersolaj behozatalát pedig teljesen megtiltják az amerikai piacon.

A gazdasági nyomásgyakorlás mellett a javaslat közvetlen katonai támogatást is biztosít Kijevnek. Ez magában foglal egy 8 milliárd dolláros fegyverértékesítési keretet, valamint a még a Biden-kormányzat idején elindított katonai kölcsönbérleti program meghosszabbítását, amely a jövőben is garantálja a fegyverek és hadianyagok gyorsított átadását Ukrajnának.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #fegyver #világ #donald trump #védővámok #amerikai egyesült államok #háború #orosz-ukrán háború #szankciók #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:02
08:44
08:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
2026. június 4.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
3 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
1 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 06:30
Súlyos figyelmeztetés a Horvátországba induló magyaroknak: brutális bírságok és veszélyes állatok tehetik pokollá a nyaralást 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 05:32
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
Agrárszektor  |  2026. június 5. 08:17
Két megyében döntöttek tilalomról: ez vár sokakra június 5-től