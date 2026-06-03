Rakéták, drónok és egy megbénult nemzetközi repülőtér jelzi: ismét kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus.
Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás
Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt. A stratégiai fontosságú komplexum elleni akció kifejezetten érzékenyen érinti Moszkvát, mivel egybeesik a városban megrendezett nemzetközi gazdasági fórummal, miközben ezzel párhuzamosan az orosz fővárost és egy tambovi hadiüzemet is csapások értek - írja az RBK.
Az éjszakai órákban légvédelmi szirénák és hangos robbanások verték fel a szentpétervári kikötő környékét. A kora reggeli újabb detonációkat követően a lángok gyorsan továbbterjedtek, a helyszíni felvételeken pedig jól látható, ahogy a terminál olajtartályaiból hatalmas lángok és sűrű, fekete füstoszlopok csapnak fel.
Bár Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója reggel arról tájékoztatott, hogy a légvédelem harminc drónt semmisített meg a régió felett, a kikötőben tomboló tűzről egyáltalán nem tett említést.
A támadás célpontja Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermék-terminálja, amelynek éves kapacitása eléri a 12,5 millió tonnát. A létesítmény nem csupán gazdasági szempontból, hanem az orosz nemzetbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségű vállalatnak számít.
Az incidens időzítése különösen kellemetlen az orosz vezetés számára, hiszen június 3. és 6. között épp Szentpétervár ad otthont a Nemzetközi Gazdasági Fórumnak. Az offenzíva ráadásul nem volt elszigetelt, hiszen az éjszaka folyamán Moszkvát is dróntámadás érte, amelynek során a főpolgármester beszámolója szerint a légvédelem megsemmisítette a pilóta nélküli eszközöket, emellett pedig a Tambovi területen működő Progressz hadiipari üzem is célkeresztbe került.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Olga Malceva, MTI/MTVA
Az ENSZ figyelmeztetése szerint heteken belül megkezdődhet egy új El Niño-időszak, amely az előrejelzések alapján az elmúlt évtizedek egyik legerősebb hulláma lehet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól, miután az orosz rakéták ismét elérték Kijevet.
A szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, azt viszont nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa.
Kiszivárgott a rejtett mesterterv: ezért tolják el a béketárgyalásokat Ukrajnában, hatalmas csapás készül
Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.
Hétfőn megállapodtak az Európai Unió döntéshozói az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszatérését szabályozó rendszer átalakításáról.
Donald Trump teljesen kisajátíthatja az USA 250. születésnapi ünnepségét, vadonatúj bankjegy is jöhet az elnök arcképével
Az amerikai pénzügyminisztérium jóváhagyott egy különleges emlékérme-tervezetet is, amelyen Trump szerepelne.
Váratlan bejelentést tett Trump: napokon belül megegyezhet az Egyesült Államok, de egy dolog mindent boríthat
Az amerikai elnök szerint jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán egy héten belül megállapodásra jut a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros...
Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart.
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül
Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.
Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam
Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében.
Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni.
Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.
Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton.
Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál.
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere arról beszélt, hogy lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.