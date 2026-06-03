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Világ

Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás

Pénzcentrum
2026. június 3. 09:36

Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt. A stratégiai fontosságú komplexum elleni akció kifejezetten érzékenyen érinti Moszkvát, mivel egybeesik a városban megrendezett nemzetközi gazdasági fórummal, miközben ezzel párhuzamosan az orosz fővárost és egy tambovi hadiüzemet is csapások értek - írja az RBK.

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Az éjszakai órákban légvédelmi szirénák és hangos robbanások verték fel a szentpétervári kikötő környékét. A kora reggeli újabb detonációkat követően a lángok gyorsan továbbterjedtek, a helyszíni felvételeken pedig jól látható, ahogy a terminál olajtartályaiból hatalmas lángok és sűrű, fekete füstoszlopok csapnak fel.

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Bár Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója reggel arról tájékoztatott, hogy a légvédelem harminc drónt semmisített meg a régió felett, a kikötőben tomboló tűzről egyáltalán nem tett említést.

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A támadás célpontja Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermék-terminálja, amelynek éves kapacitása eléri a 12,5 millió tonnát. A létesítmény nem csupán gazdasági szempontból, hanem az orosz nemzetbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségű vállalatnak számít.

Az incidens időzítése különösen kellemetlen az orosz vezetés számára, hiszen június 3. és 6. között épp Szentpétervár ad otthont a Nemzetközi Gazdasági Fórumnak. Az offenzíva ráadásul nem volt elszigetelt, hiszen az éjszaka folyamán Moszkvát is dróntámadás érte, amelynek során a főpolgármester beszámolója szerint a légvédelem megsemmisítette a pilóta nélküli eszközöket, emellett pedig a Tambovi területen működő Progressz hadiipari üzem is célkeresztbe került.

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Címlapkép: Olga Malceva, MTI/MTVA 
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