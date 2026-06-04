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Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülésén az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2026. május 13-án.MTI/Hegedüs Róbert
Világ

Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok

MTI
2026. június 4. 08:44

Oroszország nyitott a pragmatikus, kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre a Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal, emellett Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.

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Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon megerősítette, hogy hajlandóak együtt dolgozni az április 12-i választásokat követően felállt kabinettel. A szóvivő kiemelte, hogy a nemzetközi és kétoldalú kapcsolatokat gyakorlatias alapokon, mindkét ország érdekeinek tiszteletben tartásával kívánják továbbépíteni.

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Az orosz vezetés nyitottságát korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is jelezte, amikor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta az új magyar kormánnyal.

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Az energetikai együttműködés stabilitását pedig Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója garantálta, aki egyértelművé tette, hogy az orosz állami vállalat kész minden, a Paks II. projekttel kapcsolatban felmerülő kérdést tisztázni Budapesttel.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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