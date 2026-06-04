Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok

Oroszország nyitott a pragmatikus, kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre a Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal, emellett Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon megerősítette, hogy hajlandóak együtt dolgozni az április 12-i választásokat követően felállt kabinettel. A szóvivő kiemelte, hogy a nemzetközi és kétoldalú kapcsolatokat gyakorlatias alapokon, mindkét ország érdekeinek tiszteletben tartásával kívánják továbbépíteni.

Az orosz vezetés nyitottságát korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is jelezte, amikor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta az új magyar kormánnyal.

Az energetikai együttműködés stabilitását pedig Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója garantálta, aki egyértelművé tette, hogy az orosz állami vállalat kész minden, a Paks II. projekttel kapcsolatban felmerülő kérdést tisztázni Budapesttel.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert