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Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
Oroszország nyitott a pragmatikus, kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre a Magyar Péter vezette új magyar kormánnyal, emellett Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon megerősítette, hogy hajlandóak együtt dolgozni az április 12-i választásokat követően felállt kabinettel. A szóvivő kiemelte, hogy a nemzetközi és kétoldalú kapcsolatokat gyakorlatias alapokon, mindkét ország érdekeinek tiszteletben tartásával kívánják továbbépíteni.
Az orosz vezetés nyitottságát korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is jelezte, amikor a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta az új magyar kormánnyal.
Az energetikai együttműködés stabilitását pedig Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója garantálta, aki egyértelművé tette, hogy az orosz állami vállalat kész minden, a Paks II. projekttel kapcsolatban felmerülő kérdést tisztázni Budapesttel.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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