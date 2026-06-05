2026. június 5. péntek Fatime
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy Tomahawk Block V cirkálórakéta 3D-s rendermodellje, amely az égen repül át
Világ

Tart az Egyesült Államok az orosz választól: fegyverek nélkül maradhat a fontos európai partner

Pénzcentrum
2026. június 5. 07:57

Az Egyesült Államok várhatóan eláll a Tomahawk rakéták németországi telepítésétől, mivel tart az orosz válaszlépésektől, miközben a saját fegyverkészletei is kimerülőben vannak. Ez a döntés egy átfogóbb amerikai csapatkivonási folyamat része, ami nehéz helyzetbe hozza a haderejét modernizáló Németországot, és európai alternatívák keresésére kényszeríti Berlint.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Politico értesülései szerint a Trump-adminisztráció felülvizsgálja a még a Biden-kormányzat idején kötött megállapodást. Washingtonban attól tartanak, hogy a precíziós fegyverek közép-európai állomásoztatását Moszkva eszkalációként értékelné, és megtorló intézkedésekkel válaszolna rá. A helyzetet tovább fokozza, hogy Oroszország nukleáris csapásra is alkalmas Iszkander rakétákat állomásoztat a kalinyingrádi exklávéban, Fehéroroszországba pedig olyan Oresnyik típusú rakétákat telepített, amelyek percek alatt képesek elérni Európa bármely pontját. - írta a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A politikai aggályok mellett komoly logisztikai okok is meghúzódnak a háttérben, ugyanis az amerikai fegyverkészletek jelentősen megcsappantak. Az iráni háború első heteiben az Egyesült Államok több ezer Tomahawk és Patriot rakétát használt el, amelyek pótlása Pete Hegseth védelmi miniszter szerint hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Friedrich Merz német kancellár is elismerte, hogy nem számít a fegyverek érkezésére, hiszen jelenleg az amerikaiak sem rendelkeznek belőlük elegendő mennyiséggel.

A rakétatelepítés visszavonása egy szélesebb körű amerikai csapatkivonási hullámba illeszkedik. A Pentagon idén tavasszal leállította ötezer katona Németországba vezénylését, aminek következtében az ukrajnai orosz invázió előtti szintre csökken az ott állomásozó erők létszáma. Washington emellett további csökkentéseket jelentett be az európai térségben állomásozó vadászgép-, drón- és haditengerészeti flottájában is, ami komoly megdöbbenést keltett az európai döntéshozók körében.

Mindez különösen érzékenyen érinti a növekvő orosz fenyegetés miatt fegyverkezni kényszerülő Németországot. Boris Pistorius védelmi miniszter már másfél éve hiába várja Washington válaszát a Tomahawk rakéták, illetve a kilövésükhöz szükséges Typhon indítórendszerek beszerzésére vonatkozó hivatalos kérelmére. A német hadvezetés emiatt már európai alternatívákat keres a nagy hatótávolságú csapásmérő képesség kiépítésére, ám tartanak attól, hogy a kontinens védelmi ipara nem képes elég gyorsan reagálni az amerikai katonai szerepvállalás hirtelen csökkenésére.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #németország #oroszország #fegyver #világ #donald trump #katonák #geopolitika #rakéta #Friedrich Merz #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:02
08:44
08:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
2026. június 4.
Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet
2026. június 4.
Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
3 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
1 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Unit-linked életbiztosítás
A biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 06:30
Súlyos figyelmeztetés a Horvátországba induló magyaroknak: brutális bírságok és veszélyes állatok tehetik pokollá a nyaralást 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 05:32
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
Agrárszektor  |  2026. június 5. 08:17
Két megyében döntöttek tilalomról: ez vár sokakra június 5-től