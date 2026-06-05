Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárásá
Tart az Egyesült Államok az orosz választól: fegyverek nélkül maradhat a fontos európai partner
Az Egyesült Államok várhatóan eláll a Tomahawk rakéták németországi telepítésétől, mivel tart az orosz válaszlépésektől, miközben a saját fegyverkészletei is kimerülőben vannak. Ez a döntés egy átfogóbb amerikai csapatkivonási folyamat része, ami nehéz helyzetbe hozza a haderejét modernizáló Németországot, és európai alternatívák keresésére kényszeríti Berlint.
A Politico értesülései szerint a Trump-adminisztráció felülvizsgálja a még a Biden-kormányzat idején kötött megállapodást. Washingtonban attól tartanak, hogy a precíziós fegyverek közép-európai állomásoztatását Moszkva eszkalációként értékelné, és megtorló intézkedésekkel válaszolna rá. A helyzetet tovább fokozza, hogy Oroszország nukleáris csapásra is alkalmas Iszkander rakétákat állomásoztat a kalinyingrádi exklávéban, Fehéroroszországba pedig olyan Oresnyik típusú rakétákat telepített, amelyek percek alatt képesek elérni Európa bármely pontját. - írta a Portfolio.
A politikai aggályok mellett komoly logisztikai okok is meghúzódnak a háttérben, ugyanis az amerikai fegyverkészletek jelentősen megcsappantak. Az iráni háború első heteiben az Egyesült Államok több ezer Tomahawk és Patriot rakétát használt el, amelyek pótlása Pete Hegseth védelmi miniszter szerint hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Friedrich Merz német kancellár is elismerte, hogy nem számít a fegyverek érkezésére, hiszen jelenleg az amerikaiak sem rendelkeznek belőlük elegendő mennyiséggel.
A rakétatelepítés visszavonása egy szélesebb körű amerikai csapatkivonási hullámba illeszkedik. A Pentagon idén tavasszal leállította ötezer katona Németországba vezénylését, aminek következtében az ukrajnai orosz invázió előtti szintre csökken az ott állomásozó erők létszáma. Washington emellett további csökkentéseket jelentett be az európai térségben állomásozó vadászgép-, drón- és haditengerészeti flottájában is, ami komoly megdöbbenést keltett az európai döntéshozók körében.
Mindez különösen érzékenyen érinti a növekvő orosz fenyegetés miatt fegyverkezni kényszerülő Németországot. Boris Pistorius védelmi miniszter már másfél éve hiába várja Washington válaszát a Tomahawk rakéták, illetve a kilövésükhöz szükséges Typhon indítórendszerek beszerzésére vonatkozó hivatalos kérelmére. A német hadvezetés emiatt már európai alternatívákat keres a nagy hatótávolságú csapásmérő képesség kiépítésére, ám tartanak attól, hogy a kontinens védelmi ipara nem képes elég gyorsan reagálni az amerikai katonai szerepvállalás hirtelen csökkenésére.
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