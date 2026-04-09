A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Veszélyzónává nyilvánították az egyik legfontosabb tengeri folyosót: robbanó csapdák miatt terelik el a hajókat

Pénzcentrum
2026. április 9. 15:14

A Forradalmi Gárda az aknaveszélyre hivatkozik az útvonal változtatása kapcsán, egyelpre visszavonásig van érvényben az intézkedés.

Az iráni Forradalmi Gárda aknaveszélyre hivatkozva új, az iráni partokhoz közelebb eső hajózási útvonalakat jelölt ki a Hormuzi-szorosban. A tartályhajókat ezentúl egy északi folyosóra terelik. A biztonságos áthaladás érdekében az érintett hajókat előzetes egyeztetésre kötelezik - jelentette a Portfolio.

Az Al-Dzsazíra helyi médiajelentésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a gárda haditengerészete egy újonnan közzétett térképen veszélyzónának nyilvánította a szoros eddigi fő hajózási folyosóját. A módosítás értelmében a korábban délen, Omán partjai közelében haladó hajókat mostantól jelentősen északabbra irányítják át.

A hatóságok a korábbi fegyveres konfliktusokkal indokolják az útvonalak áthelyezését. Állításuk szerint ugyanis ebből az időszakból származó, fel nem robbant tengeri aknák sodródhatnak a térségben. A tengeri balesetek elkerülése érdekében az iráni fegyveres erők arra szólítottak fel minden hajót, hogy a térségbe történő belépést előre egyeztessék velük. A kijelölt alternatív útvonalak és a bevezetett korlátozások visszavonásig érvényben maradnak.
