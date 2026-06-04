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kína, védővám, usa
Világ

Hatalmasra nőtt a kereskedelmi hiány: sorsdöntő tárgyalásra készül az uniós biztos a távol-keleti óriással

Pénzcentrum
2026. június 4. 20:01

Miközben az Európai Unió és Kína közötti gazdasági feszültség folyamatosan nő, Brüsszel határozott lépésekkel törekszik a kínai függőség csökkentésére a mélyülő kereskedelmi deficit miatt. A nézeteltérések rendezése és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tisztázása érdekében a felek napokon belül magas szintű egyeztetést folytatnak Párizsban - számolt be a Portfolio.

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Brüsszel az elmúlt hetekben több olyan intézkedést is napirendre tűzött, amelyek a távol-keleti országgal szembeni gazdasági kitettség mérséklését célozzák. Kiemelt figyelem hárul az elektromos járművekre kivetendő esetleges védővámokra, a kritikus fontosságú nyersanyagok ellátásbiztonságára, a közbeszerzési szabályok szigorítására, valamint a kínai vállalatfelvásárlások eddiginél alaposabb uniós ellenőrzésére.

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A határozottabb fellépést sürgeti az is, hogy az EU és Kína közötti kereskedelmi mérleghiány már a 360 milliárd eurót közelíti, és a folyamat egyre kedvezőtlenebbé válik. Ezt a strukturális egyensúlyhiányt elsősorban az okozza, hogy miközben az európai export volumene visszaesett, a kínai termékek behozatala folyamatosan emelkedik.

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A feszült gazdasági helyzetben kiemelten fontos diplomáciai találkozóra kerül sor a héten. Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Maroš Šefčovič kereskedelemért felelős uniós biztos csütörtökön Párizsban tárgyal kínai partnerével, Li Cseng-kang kereskedelmi megbízottal. A kétoldalú egyeztetést a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) miniszteri értekezletének margóján rendezik meg.
Címlapkép: Getty Images
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