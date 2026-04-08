Te mennyit tudsz a Nílusról, Amazonasról, Jangcéről vagy éppen Európai jelentős folyóról? Teszteld, mekkora kihívás számos a legújabb földrajz kvíz a Pénzcentrumtól.
Tűzszünetet hirdettek Iránban! Megnyílik a Hormuzi-szoros: mit fog lépni Donald Trump április végéig?
Alig másfél órával az általa szabott ultimátum lejárta előtt Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Az ország biztosítja a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban. Ezzel elkerülte az iráni energia- és közlekedési infrastruktúra elleni nagyszabású légicsapásokat. A megállapodás átmeneti megkönnyebbülést hozott a piacoknak és a nemzetközi közösségnek, de a tartós rendezés egyelőre kérdéses - írta a BBC.
Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán "nagyon közel jár" egy "végleges" békemegállapodáshoz. A kéthetes fegyverszünet célja, hogy a tárgyalások tovább folytatódhassanak. Ennek feltétele, hogy Irán is felfüggessze a hadműveleteit, és teljes mértékben megnyissa a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt. Teherán ezt vállalta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is "fennhatóságot" gyakorol a vízi út felett.
A tűzszünet lehetővé tette Trump számára, hogy kitérjen egy veszélyes dilemma elől. Vagy végrehajtja a fenyegetését, miszerint "ma éjjel egy egész civilizáció hal meg", vagy visszakozik, amivel aláássa a saját hitelességét. A bejelentés hatására az olajár a tőzsdén kívüli kereskedésben napok óta először 100 dollár alá csökkent, az amerikai határidős részvényindexek pedig meredek emelkedésnek indultak.
Trump retorikája példátlan volt a modern amerikai elnökök történetében, és nemcsak a demokraták részéről váltott ki éles bírálatot. Joaquin Castro demokrata képviselő az elnök alkalmatlanságáról írt. Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott: minden republikánus, aki nem szavaz a háború befejezésére, "vállalja a felelősséget mindazért, ami itt történik". Trump saját pártjából is érkeztek azonban kritikus hangok. Austin Scott, a képviselőház fegyveres erők bizottságának republikánus tagja "kontraproduktívnak" nevezte az elnök szavait, Ron Johnson szenátor pedig "hatalmas hibának" minősítette a bombázási kampány megindítását.
A Fehér Ház a jövőben várhatóan azzal érvel majd, hogy a nyomásgyakorlás taktikája eredményes volt. Trump a bejelentésében azt állította, hogy az Egyesült Államok "teljesítette és túlteljesítette" a katonai céljait. Irán hadereje az utóbbi időben valóban jelentős veszteségeket szenvedett, és a célzott légicsapások során számos magas rangú vezetőt likvidáltak. Ugyanakkor az iszlám fundamentalista rezsim továbbra is hatalmon van, a dúsított uránkészletek sorsa tisztázatlan, és Teherán befolyása is fennmaradt a regionális szövetségesei, például a jemeni húszi lázadók felett.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iráni külügyminiszter, Szejed Abbász Aragcsi a tűzszünet után kiadott nyilatkozatában közölte, hogy Irán leállítja a "védelmi műveleteit". Emellett "az iráni fegyveres erőkkel való koordináció révén" biztosítja a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban. Hozzátette, hogy Washington elfogadta az iráni tízpontos terv "általános kereteit". Ez a tervezet többek között az amerikai csapatok kivonását, a gazdasági szankciók feloldását, háborús jóvátétel fizetését, valamint Irán Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerését tartalmazza. Ezeket a feltételeket Trump aligha fogadhatja el, ami előrevetíti a következő két hét tárgyalásainak nehézségeit.
A tűzszünet tehát a lap szerint részleges politikai győzelem Trump számára, hiszen egy látványos fenyegetéssel ért el kézzelfogható eredményt. A megállapodás azonban csupán haladék, nem pedig végleges rendezés. Mindeközben az elnök szavainak és a fegyveres konfliktusnak a hosszú távú következményei az Egyesült Államok nemzetközi megítélésére nézve egyelőre felmérhetetlenek.
A zágrábi vezetés rámutatott, hogy állami beavatkozás nélkül a lakossági terhek érezhetően magasabbak lennének.
Több tucat újságírót fenyegetett meg Donald Trump: börtönbe küldené őket, ha ezt a dolgot nem teljesítik
Súlyos következményeket helyezett kilátásba az amerikai elnök azoknak az újságíróknak, akik nem adják ki iráni forrásaikat.
Baljós kijelentés érkezett a Kreml-ből: ha ez megvalósul, elkerülhetetlen lesz az öszetűzés a NATO-val
A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén.
Bár februárban közel tízéves mélypontra esett a hazai infláció, az áremelkedés üteme márciusban várhatóan újra gyorsulásnak indult.
Megdőlt egy több mint ötvenéves csúcs odafent: olyan messzire merészkedtek az űrhajósok, ahol előttük még soha senki sem járt
Az Artemis–2 küldetés során az Orion űrhajó négyfős legénysége megdöntötte az Apollo–13 több mint ötvenéves rekordját.
Intenzív migrációs hullám csaphat le Európára hamarosan: több millió iráni indulhat útnak, a németek rettegnek az újabb befogadástól
A tömeges vándorlás megfékezésére kevés a garancia az 560 kilométer hosszú iráni-török határon.
Részleges tűzszünetet javasol Zelenszkij Oroszországnak: olyan feltételei vannak, amibe Putyin is belemehet
Az ukrán államfő a hétfő esti videóüzenetében ismertette a kezdeményezést.
Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút
A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.
Különös dolog történik a tengeren: míg a katari hajók megrakodva indultak útnak, egy japán tanker teljesen üresen vágott át a veszélyes szoroson
A világpiaci feszültségek, a Hormuzi‑szoros körüli bizonytalanság és a katari LNG‑szállítmányok útvonala is megmozgatta a hét energiapiacait.
Vészesen ketyeg az óra: Donald Trump pusztító lépésre készül, ha órákon belül nem enged a közel-keleti állam
Negyvenöt napos tűzszünetről és a háború lehetséges lezárásáról tárgyal az Egyesült Államok és Irán.
Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat
Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.
Németországban január 1-jétől a 17 és 45 év közötti férfiaknak hatósági engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak.
Trumpék merész lépésre készülnek: halálos csapda várja az amerikaiakat, ha bevonulnak az apró szigetre
Irán az elmúlt hetekben csapdákat állított, légvédelmi rendszereket és további katonai személyzetet helyezett el a Harg-szigeten.
Elképesztő, amit ebben az ázsiai városban művelnek: valódi szögekkel verik a keresztre a hívőket húsvétkor
A húsvétot a világ számos pontján csokitojással és tojáskereséssel ünneplik, ám egyes közösségek jóval különlegesebb szokásokkal teszik emlékezetessé ezeket a napokat.
Tűz alattt az Egyesült Arab Emírségek! Irán nem nyugszik: újabb támadásokat intézett a Perzsa-öböl országai ellen
Újabb támadásokat hajtott végre Irán vasárnapra virradóra a Perzsa-öböl országai ellen,
Csúnyán elszámolta magát Donald Trump a legújabb fenyegetéssel: tehetetlennek és ostobának nevezték, végzetes konfliktusba sodródhat az USA
Az iráni hadsereg szombat este elutasította Donald Trump 48 órás ultimátumát, aki megállapodást, illetve a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását követelte.
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
A Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést terjesztett a Kongresszus elé, ami a második világháború óta a legnagyobb mértékű.
Ilyen az ukrajnai háború igazi pokla: sorozatosan támadnak az oroszok, robbannak a drónok - csak tegnap mintegy 20-an haltak meg
Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban.
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai