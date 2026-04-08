Tűzszünetet hirdettek Iránban! Megnyílik a Hormuzi-szoros: mit fog lépni Donald Trump április végéig?

Alig másfél órával az általa szabott ultimátum lejárta előtt Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Az ország biztosítja a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban. Ezzel elkerülte az iráni energia- és közlekedési infrastruktúra elleni nagyszabású légicsapásokat. A megállapodás átmeneti megkönnyebbülést hozott a piacoknak és a nemzetközi közösségnek, de a tartós rendezés egyelőre kérdéses - írta a BBC.

Trump a Truth Social nevű közösségi oldalán közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán "nagyon közel jár" egy "végleges" békemegállapodáshoz. A kéthetes fegyverszünet célja, hogy a tárgyalások tovább folytatódhassanak. Ennek feltétele, hogy Irán is felfüggessze a hadműveleteit, és teljes mértékben megnyissa a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajóforgalom előtt. Teherán ezt vállalta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is "fennhatóságot" gyakorol a vízi út felett.

A tűzszünet lehetővé tette Trump számára, hogy kitérjen egy veszélyes dilemma elől. Vagy végrehajtja a fenyegetését, miszerint "ma éjjel egy egész civilizáció hal meg", vagy visszakozik, amivel aláássa a saját hitelességét. A bejelentés hatására az olajár a tőzsdén kívüli kereskedésben napok óta először 100 dollár alá csökkent, az amerikai határidős részvényindexek pedig meredek emelkedésnek indultak.

Trump retorikája példátlan volt a modern amerikai elnökök történetében, és nemcsak a demokraták részéről váltott ki éles bírálatot. Joaquin Castro demokrata képviselő az elnök alkalmatlanságáról írt. Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott: minden republikánus, aki nem szavaz a háború befejezésére, "vállalja a felelősséget mindazért, ami itt történik". Trump saját pártjából is érkeztek azonban kritikus hangok. Austin Scott, a képviselőház fegyveres erők bizottságának republikánus tagja "kontraproduktívnak" nevezte az elnök szavait, Ron Johnson szenátor pedig "hatalmas hibának" minősítette a bombázási kampány megindítását.

A Fehér Ház a jövőben várhatóan azzal érvel majd, hogy a nyomásgyakorlás taktikája eredményes volt. Trump a bejelentésében azt állította, hogy az Egyesült Államok "teljesítette és túlteljesítette" a katonai céljait. Irán hadereje az utóbbi időben valóban jelentős veszteségeket szenvedett, és a célzott légicsapások során számos magas rangú vezetőt likvidáltak. Ugyanakkor az iszlám fundamentalista rezsim továbbra is hatalmon van, a dúsított uránkészletek sorsa tisztázatlan, és Teherán befolyása is fennmaradt a regionális szövetségesei, például a jemeni húszi lázadók felett.

Az iráni külügyminiszter, Szejed Abbász Aragcsi a tűzszünet után kiadott nyilatkozatában közölte, hogy Irán leállítja a "védelmi műveleteit". Emellett "az iráni fegyveres erőkkel való koordináció révén" biztosítja a szabad áthaladást a Hormuzi-szorosban. Hozzátette, hogy Washington elfogadta az iráni tízpontos terv "általános kereteit". Ez a tervezet többek között az amerikai csapatok kivonását, a gazdasági szankciók feloldását, háborús jóvátétel fizetését, valamint Irán Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésének elismerését tartalmazza. Ezeket a feltételeket Trump aligha fogadhatja el, ami előrevetíti a következő két hét tárgyalásainak nehézségeit.

A tűzszünet tehát a lap szerint részleges politikai győzelem Trump számára, hiszen egy látványos fenyegetéssel ért el kézzelfogható eredményt. A megállapodás azonban csupán haladék, nem pedig végleges rendezés. Mindeközben az elnök szavainak és a fegyveres konfliktusnak a hosszú távú következményei az Egyesült Államok nemzetközi megítélésére nézve egyelőre felmérhetetlenek.