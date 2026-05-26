Irán zászlaja
Sport

Megvan a megoldás? Mexikó befogadja Iránt a focivébére, az amerikaiak hallani sem akartak róla

2026. május 26. 15:15

Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat. A FIFA közbenjárására született megállapodás értelmében az iráni csapat a mexikói Tijuanában rendezi be a bázisát. Ezt annak ellenére teszi, hogy mindhárom csoportmeccsét amerikai városokban játssza - számolt be a BBC Sport.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn jelentette be, hogy kormánya hozzájárult az iráni csapat elszállásolásához. Elmondása szerint a FIFA kereste meg őket a kéréssel. Erre azután került sor, hogy Washington egyértelművé tette: nem kívánja, hogy az iráni válogatott az ország területén tartózkodjon. "Nekünk semmi okunk megtagadni tőlük a lehetőséget, hogy Mexikóban maradjanak" - fogalmazott Sheinbaum. A FIFA később megerősítette, hogy az iráni válogatott edzőtábora a tijuanai Centro Xoloitzcuintle lesz. A csapat eredetileg az arizonai Tucsont kapta volna bázisként.

A háttérben a közel-keleti háború és az ahhoz kapcsolódó biztonsági aggályok állnak. Ezek már korábban is bizonytalanságot okoztak Irán részvétele körül. Az iráni válogatott csoportmérkőzéseit Los Angelesben és Seattle-ben rendezik. Los Angelesben június 15-én Új-Zéland, június 21-én pedig Belgium ellen lépnek pályára, míg Seattle-ben június 26-án Egyiptom lesz az ellenfelük.

Ez a beosztás azt jelenti, hogy a játékosoknak minden meccsnapra át kell kelniük az amerikai-mexikói határon.

Ahmad Donjamali iráni sportminiszter megerősítette, hogy a FIFA elnöke ígéretet tett az amerikai vízumok biztosítására. Ennek értelmében minden iráni játékos megkapja a beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Az iráni labdarúgó-szövetség (FFIRI) korábban egy tízpontos feltétellistát nyújtott be a nemzetközi szövetségnek. Ebben többek között azt követelték, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kötelékében katonai szolgálatot teljesített játékosok, edzők és tisztségviselők is kaphassanak beutazási engedélyt.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban közölte, hogy az iráni játékosokat szívesen látják a tornán. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az IRGC-hez köthető személyek beutazási korlátozások alá eshetnek. A feszültséget jól jelzi egy áprilisi eset is. Akkor az iráni szövetség több tisztségviselőjét, köztük az FFIRI elnökét visszafordították a kanadai határon a vancouveri FIFA-kongresszus előtt, éppen az IRGC-hez fűződő kapcsolataikra hivatkozva.

Az iráni válogatott jelenleg a törökországi Antalyában készül a világbajnokságra. A csapat néhány tagja már a múlt héten beadta vízumkérelmét az ankarai amerikai nagykövetségen.

Címlapkép: Getty Images
#sport #vízum #labdarúgás #világbajnokság #irán #beutazás #Közel-Kelet #mexikó #FIFA #vb 2026

