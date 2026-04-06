Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.
Vészesen ketyeg az óra: Donald Trump pusztító lépésre készül, ha órákon belül nem enged a közel-keleti állam
Negyvenöt napos tűzszünetről és a háború lehetséges lezárásáról tárgyal az Egyesült Államok és Irán. Donald Trump kedd estig meghosszabbított ultimátumot adott Teheránnak. Ha nem születik megegyezés, szinte elkerülhetetlenné válik az amerikai–izraeli katonai eszkaláció.
Az amerikai elnök az eredetileg hétfő estére szabott határidőt húsz órával kitolta. Ennek értelmében az új határidő helyi idő szerint kedd este nyolc óra. Trump szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Ugyanakkor világossá tette azt is, hogy ha a diplomácia kudarcot vall, pusztító katonai csapást rendel el.
Az egyeztetések pakisztáni, egyiptomi és török közvetítők bevonásával zajlanak. Emellett Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közvetlenül is üzeneteket vált egymással. Bár Washington az elmúlt napokban több javaslatot is bemutatott, Teherán eddig mindegyiket elutasította - közölte a Portfolio.
A közvetítők jelenleg egy kétlépcsős megállapodáson dolgoznak. Az első szakasz egy negyvenöt napos fegyverszünetet foglalna magában, amely szükség esetén meghosszabbítható. Ez idő alatt dolgoznák ki a végleges béke feltételeit.
A Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni dúsítotturán-készletek semlegesítése csak a második fázisban történne meg. Ezek a lépések már a végső egyezség részét képeznék.
A tengerszoros ellenőrzése és az uránkészlet jelenti Irán legfőbb tárgyalási aduját. Éppen ezért Teherán nem hajlandó ezeket feladni egy pusztán átmeneti fegyverszünetért cserébe. Áthidaló megoldásként a közvetítők egy újabb javaslattal álltak elő. Eszerint az első fázisban Irán csupán bizalomépítő lépéseket tenne, Washington pedig cserébe garantálná a fegyveres konfliktus végleges lezárását.
Az iráni vezetés határozott célja, hogy elkerülje a gázai vagy a libanoni forgatókönyvet. Ezekben a térségekben a tűzszünet sokszor csak papíron létezik, miközben az amerikai és izraeli katonai csapások folyamatosak. Washington figyelmeztette Teheránt, hogy a mostani határidő jelenti az utolsó esélyt a békés rendezésre.
A nyilvánosság előtt azonban az iráni fél továbbra is hajthatatlan marad. Az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete ráadásul egyértelműen jelezte: a Hormuzi-szoros helyzete már sosem tér vissza a háború előtti állapotba.
