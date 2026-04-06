2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 24: Amerikai és hadifogoly zászló a Riverwalkon, a háttérben a Trump-torony.
Világ

Vészesen ketyeg az óra: Donald Trump pusztító lépésre készül, ha órákon belül nem enged a közel-keleti állam

Pénzcentrum
2026. április 6. 12:33

Negyvenöt napos tűzszünetről és a háború lehetséges lezárásáról tárgyal az Egyesült Államok és Irán. Donald Trump kedd estig meghosszabbított ultimátumot adott Teheránnak. Ha nem születik megegyezés, szinte elkerülhetetlenné válik az amerikai–izraeli katonai eszkaláció.

Az amerikai elnök az eredetileg hétfő estére szabott határidőt húsz órával kitolta. Ennek értelmében az új határidő helyi idő szerint kedd este nyolc óra. Trump szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Ugyanakkor világossá tette azt is, hogy ha a diplomácia kudarcot vall, pusztító katonai csapást rendel el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyeztetések pakisztáni, egyiptomi és török közvetítők bevonásával zajlanak. Emellett Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közvetlenül is üzeneteket vált egymással. Bár Washington az elmúlt napokban több javaslatot is bemutatott, Teherán eddig mindegyiket elutasította - közölte a Portfolio.

A közvetítők jelenleg egy kétlépcsős megállapodáson dolgoznak. Az első szakasz egy negyvenöt napos fegyverszünetet foglalna magában, amely szükség esetén meghosszabbítható. Ez idő alatt dolgoznák ki a végleges béke feltételeit.

A Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni dúsítotturán-készletek semlegesítése csak a második fázisban történne meg. Ezek a lépések már a végső egyezség részét képeznék.

A tengerszoros ellenőrzése és az uránkészlet jelenti Irán legfőbb tárgyalási aduját. Éppen ezért Teherán nem hajlandó ezeket feladni egy pusztán átmeneti fegyverszünetért cserébe. Áthidaló megoldásként a közvetítők egy újabb javaslattal álltak elő. Eszerint az első fázisban Irán csupán bizalomépítő lépéseket tenne, Washington pedig cserébe garantálná a fegyveres konfliktus végleges lezárását.

Az iráni vezetés határozott célja, hogy elkerülje a gázai vagy a libanoni forgatókönyvet. Ezekben a térségekben a tűzszünet sokszor csak papíron létezik, miközben az amerikai és izraeli katonai csapások folyamatosak. Washington figyelmeztette Teheránt, hogy a mostani határidő jelenti az utolsó esélyt a békés rendezésre.

A nyilvánosság előtt azonban az iráni fél továbbra is hajthatatlan marad. Az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete ráadásul egyértelműen jelezte: a Hormuzi-szoros helyzete már sosem tér vissza a háború előtti állapotba.
Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #háború #gáza #fegyveres konfliktus #tűzszünet #izraeli-iráni háború #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
13:02
12:33
12:01
11:34
11:02
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
