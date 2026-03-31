Sötét napra ébredt a Közel-Kelet: rengeteg helyszín lángba borult, szélesedik a konfliktus

Eszkalálódik a közel-keleti válság: Irán Dubaj térségében támadott meg egy tartályhajót, miközben Teheránt és Jeruzsálemet is robbanások rázták meg. Szaúd-Arábia és Kuvait légvédelme is működésbe lépett, Izrael pedig újabb csapáshullámot mért az iráni fővárosra.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy újabb csapássorozatot hajtott végre az iráni kormányzati infrastruktúra ellen Teherán belvárosában. A katonai közleményben jelezték: a jövőben tovább növelik a hálózatban okozott károkat.

Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma bejelentette, hogy az elmúlt órákban tíz drónt, valamint nyolc rakétát fogtak el és semmisítettek meg. Ezeket a rijádi térség, illetve az ország keleti régiója felé lőtték ki. Kuvait szintén arról számolt be, hogy légvédelme ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárított el. Egyik ország sem közölte, hogy pontosan honnan indították a fegyvereket.

Dél-Libanonban négy izraeli katona esett el az iráni támogatású Hezbollahhal vívott harcokban. Az izraeli fegyveres erők közleménye szerint három katona ugyanabban a zászlóaljban szolgált.

A negyedik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A harcokban egy további katona súlyos, egy tartalékos pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.