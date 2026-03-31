Egyre nagyobb feszültséget okoz Brüsszelben, hogy Ukrajna hetek óta nem engedi az uniós szakértőknek a sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálását.
Sötét napra ébredt a Közel-Kelet: rengeteg helyszín lángba borult, szélesedik a konfliktus
Eszkalálódik a közel-keleti válság: Irán Dubaj térségében támadott meg egy tartályhajót, miközben Teheránt és Jeruzsálemet is robbanások rázták meg. Szaúd-Arábia és Kuvait légvédelme is működésbe lépett, Izrael pedig újabb csapáshullámot mért az iráni fővárosra.
Az izraeli hadsereg közölte, hogy újabb csapássorozatot hajtott végre az iráni kormányzati infrastruktúra ellen Teherán belvárosában. A katonai közleményben jelezték: a jövőben tovább növelik a hálózatban okozott károkat.
Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma bejelentette, hogy az elmúlt órákban tíz drónt, valamint nyolc rakétát fogtak el és semmisítettek meg. Ezeket a rijádi térség, illetve az ország keleti régiója felé lőtték ki. Kuvait szintén arról számolt be, hogy légvédelme ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárított el. Egyik ország sem közölte, hogy pontosan honnan indították a fegyvereket.
Dél-Libanonban négy izraeli katona esett el az iráni támogatású Hezbollahhal vívott harcokban. Az izraeli fegyveres erők közleménye szerint három katona ugyanabban a zászlóaljban szolgált.
A negyedik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A harcokban egy további katona súlyos, egy tartalékos pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.
Az új egyezség lehetővé teszi, hogy Görögországból közvetlenül Ukrajnába érkezzen amerikai cseppfolyósított földgáz.
Zelenszkij elárulta a színfalak mögötti titkot: elképesztő kéréssel álltak elő a szövetségesek a durva olajárak miatt
Országa kész a tűzszünetre, amennyiben Oroszország felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.
Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok
Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére.
Brutális támadás ért két óriási gyárat: azonnal az egekbe lőtt az ára ennek a létfontosságú nyersanyagnak
Közel hat százalékkal megugrott az alumínium ára, miután Irán támadást indított két meghatározó közel-keleti termelőüzem ellen.
Váratlan húzás: akkora a baj a benzinkutakon az iráni háború miatt, hogy ingyenes lesz a tömegközlekedés
A döntéshozók mindkét intézkedést átmenetinek nevezték, és fő céljuk, az autóhasználat helyett a tömegközlekedés felé tereljék az embereket.
Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró
Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró, ebből a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki.
Kiszivárgott, Trump és Netanjahu már mindent eltervezett: ezen a váratlan fordulaton bukott el a titkos háború
Az Egyesült Államok végleg leállította azt a titkos hadműveletet, amelynek keretében kurd fegyveres csoportok indítottak volna szárazföldi inváziót Irán ellen.
Súlyos károkat szenvedett és nem üzemképes az iráni Hondábnál (Khondab) található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).
Kőkemény bejelentést tett Donald Trump: teljesen lefejezték a rettegett államot, jöhet a katonai csapás?
Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták.
Súlyos csapással fenyegetik az Egyesült Államokat, de a színfalak mögött Trump stábjával egyezkedhetnek
Az iráni házelnök katonai csapással fenyegette meg az Egyesült Államokat és szövetségeseit a Közel-Keletre érkező amerikai csapaterősítések miatt.
Ezzel az a kimondott célja, hogy bővítse az Egyesült Államok szárazföldi területét is elérni képes fegyverarzenálját.
Kiderült Trump kíméletlen terve: teljesen átírná a NATO szabályait, Magyarország is megütheti a bokáját
Donald Trump amerikai elnök alapvetően átalakítaná a NATO működését egy új, úgynevezett "fizetős részvételi" modell bevezetésével.
Példátlan méretű tüntetéshullám söpör végig az Egyesült Államokon: milliók üzentek hadat Donald Trumpnak
Szombaton az Egyesült Államok több ezer pontján szerveztek összehangolt tüntetéseket Donald Trump és kormányzata ellen „No Kings” néven.
Kíméletlen adok-kapok vette kezdetét az éjjel: már az Egyesült Államok is támad, hatalmas lehet a baj a fővárosban
Vasárnap hajnalban újabb légicsapások érték Iránt, miközben Teherán is támadásokat indított Izrael ellen.
Hajszálon múlt a hatalmas tragédia: házi pokolgéppel akartak a levegőbe repíteni egy amerikai bankot
A francia rendőrség szombaton megakadályozott egy feltételezett bombatámadást egy párizsi amerikai bankfiók előtt.
A washingtoni vezetés szerint a 3500 fős egység átirányítása taktikai rugalmasságot biztosít az elnök számára, bár az amerikai külügyminiszter a harcok közeli lezárulására számít.
A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
Brutális energiaválság van kialakulóban: az Egyesült Államok is bajban van, de mi fizethetjük a legmagasabb árat
Az iráni háború rövid idő alatt globális gazdasági hatásokat váltott ki, amelyek messze túlmutatnak a régión.
