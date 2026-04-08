Ismét a működési engedély meghosszabbítását kérte az Egyesült Államoktól a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS, mivel a jelenlegi felmentés április 17-én lejár.
Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel
Bár az amerikai–iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe. A közel-keleti finomítókat ért súlyos károk miatt a repülőgép-üzemanyag ára tartósan magas marad. Ez már most is komoly fennakadásokat és járattörléseket okoz a légiközlekedésben - tudósított a Portfolio.
Donald Trump amerikai elnök nemrég bejelentette, hogy kéthetes tűzszünetben állapodott meg Iránnal. A megegyezés fő feltétele a Hormuzi-szoros azonnali és biztonságos megnyitása volt, amely a globális olajkereskedelem ötödét bonyolítja le. Bár a megállapodás hírére a nyersolaj hordónkénti ára rögtön csökkenésnek indult, a légitársaságok problémái ezzel még nem oldódnak meg.
Willie Walsh, a Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület (IATA) vezérigazgatója rámutatott, hogy a közel-keleti finomítók a globális üzemanyag-ellátás kritikus bázisai. Mivel ezek a létesítmények jelentős károkat szenvedtek a konfliktus során, a kerozin és a többi finomított olajipari termék ára várhatóan még hosszú ideig magas marad.
A megduplázódott üzemanyagárak már most is súlyosan érintik az ázsiai légitársaságokat, amelyek sorra törlik járataikat. A vállalatok kénytelenek többletüzemanyagot tankolni a kiindulási repülőtereken, vagy technikai leszállásokat beiktatni az útjaik során. A kialakult helyzet különösen az olyan nettó importőr, alacsonyabb jövedelmű országokat hozta nehéz helyzetbe, mint Vietnám, Mianmar és Pakisztán. A válságot tovább mélyíti, hogy Kína és Thaiföld ideiglenesen teljesen leállította a kerozinexportot, Dél-Korea pedig a tavalyi szintre korlátozta a kivitelt.
Az IATA vezetője szerint amint a nyersolaj újra zavartalanul áramlik a tengerszoroson, a szabad kapacitások és a vonzó finomítói árrések arra ösztönözhetik az ázsiai országokat, hogy felpörgessék a termelést. Ezután újraindíthatják az exportot is. Az ellátási lánc teljes normalizálódása azonban még a legkedvezőbb forgatókönyv esetén is hosszabb időt vesz majd igénybe.
Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát.
Veszélyzónává nyilvánították az egyik legfontosabb tengeri folyosót: robbanó csapdák miatt terelik el a hajókat
A Gárda az aknaveszélyre hivatkozik az útvonal változtatása kapcsán, egyelpre visszavonásig van érvényben az intézkedés.
A NATO-főtitkár szerint egyes európai szövetségesek nem állták ki a próbát az Irán elleni háborúban.
Az ukrán államfő úgy véli, Washington túlzottan is megbízik Vlagyimir Putyinban, ez pedig beláthatatlan következményekkel járhat.
A csapás következtében a krimszki szivattyúállomáson tűz ütött ki, a lezuhanó dróntörmelékek miatt pedig egy helyi lakos életét vesztette
Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség
Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva.
Bár korábban még a tartózkodás meghosszabbításáról szóltak a hírek, végül idő előtt távozott az országból.
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
J.D. Vance egy magyarországi sajtótájékoztatón nemrég az energiabiztonság és a függetlenség kérdésében a legjózanabb európai vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt.
Hiába az iráni tűzszünet, ebből nincs egyhamar visszaút: tartósan nyakunkon maradhat a brutális olajválság
Az iráni tűzszünet bejelentése után a nyersolaj ára ugyan mintegy 13 százalékot esett, ám továbbra is jóval meghaladja a háború előtti szintet.
Izrael szerda délután az eddigi legnagyobb összehangolt csapássorozatát hajtotta végre Libanonban.
Pakisztán közvetítőként kulcsszerepet játszott az Irán és az Egyesült Államok közötti kéthetes tűzszünet létrejöttében.
Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.
Váratlan fordulat jöhet a fegyverkezési hullámban: teljes támogatást is kaphatnak a védelmi innovációt fejlesztő cégek
Az Európai Bizottság új kezdeményezéssel gyorsítaná fel az áttörő védelmi technológiák piaci bevezetését.
Retteghet az Egyesült Államok: a legnagyobb titokban, az óceánok mélyén készül a háborúra az ázsiai szuperhatalom
Miközben a világ a felszínen zajló konfliktusokra figyel, a nagyhatalmak közti verseny egyre inkább a mélyben dől el.
Tűzszünetet hirdettek Iránban! Megnyílik a Hormuzi-szoros: mit fog lépni Donald Trump április végéig?
Alig másfél órával az általa szabott ultimátum lejárta előtt Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal.
Az amerikai elnök Truth Social internetes oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem akarja, hogy megtörténjen a végzetes következmény, de "valószínűleg így lesz".
Kitálalt az ex-CIA főnök: eddigi előnyét is elvesztette Oroszország a frontokon, óriási bajban van Putyin
Az egykori CIA-igazgató szerint hiába az orosz túlerő, az ukrán hadsereg képes megállítani az előrenyomulást.
A zágrábi vezetés rámutatott, hogy állami beavatkozás nélkül a lakossági terhek érezhetően magasabbak lennének.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai