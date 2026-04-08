Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepciója
Gazdaság

Percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet a piac: megmenekült a legfontosabb tengeri útvonal, beszakadt az olaj ára

Pénzcentrum
2026. április 8. 09:52

A Portfolio beszámolója szerint hirtelen fordulat történt az olajpiacon, és jelentős eséssel reagáltak az árak a közel-keleti fejleményekre.

A lap szerint az árzuhanást az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok és Irán ideiglenes tűzszünetet kötött, amelynek részeként biztosították a hajóforgalmat a Hormuzi-szoroson. Ezzel elhárult annak a kockázata, hogy a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala kiesik, amit korábban a piac már beárazott.

A reakció gyors és látványos volt: a WTI ára több mint 16 százalékkal esett vissza, a Brent pedig szintén meredeken csökkent, és mindkét jegyzés újra 100 dollár alá került.

A Portfolio kiemelte, hogy a piac lényegében percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis azt, hogy tartós ellátási sokk alakul ki. A Hormuzi-szoros kulcsszerepet játszik a globális olajpiacon, mivel a világ kínálatának jelentős része ezen a szűk tengeri útvonalon halad át.

Az elmúlt hetekben éppen ennek az útvonalnak a veszélyeztetettsége hajtotta felfelé az árakat, a konfliktus eszkalációja miatt pedig a fizikai piacon is egyre nagyobb feszültség alakult ki.

A mostani esés azonban nem jelenti azt, hogy a kockázatok megszűntek. A Portfolio szerint az árak csökkenése elsősorban a geopolitikai kockázati prémium leépülését tükrözi, miközben a globális kínálat továbbra is szűk, és a következő hetek döntőek lehetnek az olajpiac irányát illetően.
#energia #egyesült államok #gazdaság #olaj #irán #olajár #piacok #geopolitika #kőolaj #Közel-Kelet #tűzszünet

