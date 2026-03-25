Világ

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

2026. március 25. 15:42

Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Teherán ellen, miközben Irán határozottan cáfolta Donald Trump amerikai elnök állítását arról, hogy előrehaladott tárgyalások zajlanak a háború lezárásáról - írta a Reuters.

A konfliktus már közel négy hete tart, és több ezer halálos áldozatot követelt. A harcok intenzitása továbbra is magas, Izrael iráni célpontokat támad, Irán pedig rakétákkal és drónokkal válaszol izraeli és amerikai létesítmények ellen.

Teherán egyértelműen visszautasította Trump kijelentéseit. Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz. Trump ezzel szemben azt állította, hogy az Egyesült Államok „a megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban, és előrelépés történt a háború lezárása felé.

A Reuters információi szerint Washington egy több pontból álló javaslatot juttatott el Iránhoz. A terv tartalmazna egy ideiglenes tűzszünetet, valamint korlátozásokat az iráni nukleáris és rakétaprogramra, illetve a regionális szövetségesek támogatására. A közvetítésben Pakisztán és Törökország is szerepet vállalhat, akár helyszínt is biztosíthatnak egy esetleges egyeztetéshez.

Kulcsfontosságú szűk keresztmetszet

A konfliktus egyik legfontosabb eleme a Hormuzi-szoros helyzete. A tengeri útvonal nagyrészt lezárt állapotban van, ami komoly kockázatot jelent a globális olajellátásra. Irán ugyan bizonyos esetekben korlátozott áthaladást engedélyez, de szigorú ellenőrzés mellett.

A pénzpiacok érzékenyen reagálnak a fejleményekre.

  • az olaj ára csökkent Trump nyilatkozatai után
  • a részvénypiacok mérsékelt emelkedést mutattak
  • a devizapiacokon bizonytalanság maradt

A befektetők egy része már „hír-fáradtságról” beszél, mivel a tárgyalásokról szóló hírek és cáfolatok gyorsan váltják egymást.

A katonai műveletek és a diplomáciai próbálkozások egyszerre zajlanak. Az Egyesült Államok további csapatokat készül a térségbe vezényelni, miközben közvetítők próbálnak tárgyalási csatornákat nyitni. A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól, ezért rövid távon nem látszik gyors megállapodás esélye.
2026. március 25.
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
2026. március 24.
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
2026. március 25.
Rengeteg magyar szülő önti ide a félretett pénzét: garantált a komoly hozam, de egy buktatóra kevesen figyelnek
2026. március 25.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
2026. március 25.
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
