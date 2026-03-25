Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Teherán ellen, miközben Irán határozottan cáfolta Donald Trump amerikai elnök állítását arról, hogy előrehaladott tárgyalások zajlanak a háború lezárásáról - írta a Reuters.

A konfliktus már közel négy hete tart, és több ezer halálos áldozatot követelt. A harcok intenzitása továbbra is magas, Izrael iráni célpontokat támad, Irán pedig rakétákkal és drónokkal válaszol izraeli és amerikai létesítmények ellen.

Teherán egyértelműen visszautasította Trump kijelentéseit. Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz. Trump ezzel szemben azt állította, hogy az Egyesült Államok „a megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban, és előrelépés történt a háború lezárása felé.

A Reuters információi szerint Washington egy több pontból álló javaslatot juttatott el Iránhoz. A terv tartalmazna egy ideiglenes tűzszünetet, valamint korlátozásokat az iráni nukleáris és rakétaprogramra, illetve a regionális szövetségesek támogatására. A közvetítésben Pakisztán és Törökország is szerepet vállalhat, akár helyszínt is biztosíthatnak egy esetleges egyeztetéshez.

Kulcsfontosságú szűk keresztmetszet

A konfliktus egyik legfontosabb eleme a Hormuzi-szoros helyzete. A tengeri útvonal nagyrészt lezárt állapotban van, ami komoly kockázatot jelent a globális olajellátásra. Irán ugyan bizonyos esetekben korlátozott áthaladást engedélyez, de szigorú ellenőrzés mellett.

A pénzpiacok érzékenyen reagálnak a fejleményekre.

az olaj ára csökkent Trump nyilatkozatai után

a részvénypiacok mérsékelt emelkedést mutattak

a devizapiacokon bizonytalanság maradt

A befektetők egy része már „hír-fáradtságról” beszél, mivel a tárgyalásokról szóló hírek és cáfolatok gyorsan váltják egymást.

A katonai műveletek és a diplomáciai próbálkozások egyszerre zajlanak. Az Egyesült Államok további csapatokat készül a térségbe vezényelni, miközben közvetítők próbálnak tárgyalási csatornákat nyitni. A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól, ezért rövid távon nem látszik gyors megállapodás esélye.