elegáns férfi tankol a benzinkúton
Világ

Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását

MTI
2026. március 31. 07:10

A szlovén kormány hétfőn visszavonta az egy benzinkúton naponta értékesíthető üzemanyag mennyiségének korlátozásáról szóló rendeletet, miután a piac és az ellátás stabilizálódott - közölte a kormány kommunikációs hivatala.

A korlátozást március 22-én vezették be az olajszármazékok ellátásában jelentkező nehézségek miatt. A szabályozás szerint egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély - beleértve a mezőgazdasági termelőket - pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatott egy benzinkúton.

A kormány döntése a legnagyobb üzemanyag-kereskedők, a részben állami tulajdonú Petrol és a Mol Slovenija napi jelentésein alapul, amelyek szerint a kereslet és a benzinkutak ellátása stabilizálódott.

Kapcsolódó cikkeink:

Éjféltől ugyanakkor ismét emelkednek a szabályozott üzemanyagárak a szlovéniai autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon.

A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,5 centtel 1,62 euróra (mintegy 630 forintra) nő, a dízel ára pedig 11,1 centtel 1,81 euróra (mintegy 705 forintra) emelkedik. A fűtőolaj ára literenként 11,4 centtel 1,46 euróra (mintegy 568 forintra) nő.

A környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium közlése szerint ezek az árak április 6-ig maradnak érvényben, miután a kormány a korábbi kéthetes helyett heti ármegállapításra tért át. Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta teljesen liberalizálták.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
1
2 hete
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
5 napja
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
3
3 napja
Mindenkit megtéveszt a rettegett olajhatalom: lerántották a leplet Irán gyengepontjáról, ez döntheti el a háborút?
4
6 napja
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
5
1 hete
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:31
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:30
Így lesz igazán omlós a húsvéti sonka: a vidéki hentes elárulta a titkos receptet, amit lehetetlen elrontani
Agrárszektor  |  2026. március 31. 06:02
Aggódnak a gazdák a vetésekért: egy dolgon múlhat a hazai termés sorsa