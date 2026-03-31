Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását

A szlovén kormány hétfőn visszavonta az egy benzinkúton naponta értékesíthető üzemanyag mennyiségének korlátozásáról szóló rendeletet, miután a piac és az ellátás stabilizálódott - közölte a kormány kommunikációs hivatala.

A korlátozást március 22-én vezették be az olajszármazékok ellátásában jelentkező nehézségek miatt. A szabályozás szerint egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély - beleértve a mezőgazdasági termelőket - pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatott egy benzinkúton.

A kormány döntése a legnagyobb üzemanyag-kereskedők, a részben állami tulajdonú Petrol és a Mol Slovenija napi jelentésein alapul, amelyek szerint a kereslet és a benzinkutak ellátása stabilizálódott.

Éjféltől ugyanakkor ismét emelkednek a szabályozott üzemanyagárak a szlovéniai autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon.

A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,5 centtel 1,62 euróra (mintegy 630 forintra) nő, a dízel ára pedig 11,1 centtel 1,81 euróra (mintegy 705 forintra) emelkedik. A fűtőolaj ára literenként 11,4 centtel 1,46 euróra (mintegy 568 forintra) nő.

A környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium közlése szerint ezek az árak április 6-ig maradnak érvényben, miután a kormány a korábbi kéthetes helyett heti ármegállapításra tért át. Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta teljesen liberalizálták.