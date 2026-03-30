Megfordult a határ menti bevásárlóturizmus iránya: egyre több magyar utazik a horvátországi Baranyába élelmiszert és dohányárut venni.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
A horvát kormány a határ menti tankolóturizmus visszaszorítására új üzemanyag‑korlátozásokat vezet be, miközben a környező országokban is egyre bizonytalanabb az ellátás. Szlovéniában időszakos mennyiségi limitek léphetnek életbe, Szlovákiában pedig a dízelhez való hozzáférést szigorítják, így a tavaszi autós utazások előtt már nemcsak az útvonalat, hanem a tankolást is érdemes előre megtervezni.
A horvát kormány a határ menti tankolóturizmus visszaszorítására új korlátozásokat vezetett be, amelyek elsősorban a magyar utazókat érintik. A lépés célja, hogy a határhoz közeli kutakon ne ürüljenek ki a készletek, és a hazai ellátás biztonságban maradjon. A szigorítások ugyanakkor nem elszigeteltek: a térség több országában is érezhető nyomás alá került az üzemanyagpiac, és több helyen bevezettek különféle korlátozásokat.
Horvátországban továbbra is érvényben vannak a hatósági árakhoz kötődő mechanizmusok, amelyek miatt a külföldi autósok gyakran a határ közelében tankolnak. A kormány most ezt próbálja fékezni, és a határ menti kutaknak külön jelzéseket, mennyiségi korlátokat és időszakos korlátozásokat ír elő, ha a készletek gyorsan fogynak.
A régióban Szlovénia alkalmazza a legszigorúbb rendszert: itt továbbra is érvényben van a napi mennyiségi limit, amely a magánautósok számára legfeljebb 30 liter tankolását engedi. A szabályt eredetileg a határ menti rohamok miatt vezették be, és bár időről időre lazítanak rajta, a korlátozás lehetősége továbbra is fennáll, és a kutak a készletek függvényében bármikor visszatérhetnek hozzá.
Szlovákiában a dízel esetében időszakos mennyiségi korlátozások léphetnek életbe, ha a készletek nyomás alá kerülnek. A rendszer lényege, hogy a kutak egy teljes tanknyi mennyiséget adhatnak ki, és csak korlátozott pluszmennyiséget biztosítanak, elsősorban a külföldi rendszámú járművek esetében. A szabályozás célja, hogy a hazai fuvarozók és mezőgazdasági vállalkozások ellátása ne kerüljön veszélybe.
A korlátozások hátterében a világpiaci árak ingadozása, a logisztikai nyomás és a határ menti tankolóturizmus áll. A térség országai egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy a készletek védelmében időszakos vagy területi korlátozásokat vezessenek be, ami közvetlenül érinti a tavaszi és húsvéti időszakban útnak induló magyar autósokat.
Aki Horvátországba vagy a környező országokon át utazik, annak érdemes előre terveznie, nem az utolsó határ előtti kútra hagyni a tankolást, és számolni azzal, hogy egyes töltőállomások átmenetileg korlátozhatják a kiadható mennyiséget. A régióban jelenleg olyan üzemanyag‑piaci helyzet alakult ki, amelyben a korlátozások bármikor visszatérhetnek, és az autósoknak érdemes folyamatosan figyelniük az aktuális tájékoztatásokat.
-
