VB selejtezők (Európa)
VB selejtezők (Európa)
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepciója
Utazás

Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány

Pénzcentrum
2026. március 30. 16:01

A horvát kormány a határ menti tankolóturizmus visszaszorítására új üzemanyag‑korlátozásokat vezet be, miközben a környező országokban is egyre bizonytalanabb az ellátás. Szlovéniában időszakos mennyiségi limitek léphetnek életbe, Szlovákiában pedig a dízelhez való hozzáférést szigorítják, így a tavaszi autós utazások előtt már nemcsak az útvonalat, hanem a tankolást is érdemes előre megtervezni.

A horvát kormány a határ menti tankolóturizmus visszaszorítására új  korlátozásokat vezetett be, amelyek elsősorban a magyar utazókat érintik. A lépés célja, hogy a határhoz közeli kutakon ne ürüljenek ki a készletek, és a hazai ellátás biztonságban maradjon. A szigorítások ugyanakkor nem elszigeteltek: a térség több országában is érezhető nyomás alá került az üzemanyagpiac, és több helyen bevezettek különféle korlátozásokat.

Horvátországban továbbra is érvényben vannak a hatósági árakhoz kötődő mechanizmusok, amelyek miatt a külföldi autósok gyakran a határ közelében tankolnak. A kormány most ezt próbálja fékezni, és a határ menti kutaknak külön jelzéseket, mennyiségi korlátokat és időszakos korlátozásokat ír elő, ha a készletek gyorsan fogynak.

Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson
Csendes drágulás sújtja a magyarokat: akár kétmillió forintot is bukhat a családi kassza ezen az apró változáson
A kamatok emelkedése mellett van egy kevésbé látványos, de ugyanúgy fontos hatás is: a bankok nem feltétlenül a kamatokhoz nyúlnak először.

A régióban Szlovénia alkalmazza a legszigorúbb rendszert: itt továbbra is érvényben van a napi mennyiségi limit, amely a magánautósok számára legfeljebb 30 liter tankolását engedi. A szabályt eredetileg a határ menti rohamok miatt vezették be, és bár időről időre lazítanak rajta, a korlátozás lehetősége továbbra is fennáll, és a kutak a készletek függvényében bármikor visszatérhetnek hozzá.

Szlovákiában a dízel esetében időszakos mennyiségi korlátozások léphetnek életbe, ha a készletek nyomás alá kerülnek. A rendszer lényege, hogy a kutak egy teljes tanknyi mennyiséget adhatnak ki, és csak korlátozott pluszmennyiséget biztosítanak, elsősorban a külföldi rendszámú járművek esetében. A szabályozás célja, hogy a hazai fuvarozók és mezőgazdasági vállalkozások ellátása ne kerüljön veszélybe.

A korlátozások hátterében a világpiaci árak ingadozása, a logisztikai nyomás és a határ menti tankolóturizmus áll. A térség országai egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy a készletek védelmében időszakos vagy területi korlátozásokat vezessenek be, ami közvetlenül érinti a tavaszi és húsvéti időszakban útnak induló magyar autósokat.

Aki Horvátországba vagy a környező országokon át utazik, annak érdemes előre terveznie, nem az utolsó határ előtti kútra hagyni a tankolást, és számolni azzal, hogy egyes töltőállomások átmenetileg korlátozhatják a kiadható mennyiséget. A régióban jelenleg olyan üzemanyag‑piaci helyzet alakult ki, amelyben a korlátozások bármikor visszatérhetnek, és az autósoknak érdemes folyamatosan figyelniük az aktuális tájékoztatásokat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #üzemanyag #horvátország #tankolás #szlovákia #szlovénia #fuvarozás #autósok #benzinkutak

NEKED AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
1
2 hete
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
3
1 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
4
5 napja
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
5
3 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:45
Kemény szigorításról döntött az osztrák kormány: több ezer Ausztriában élő magyart érint a döntés
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:03
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Agrárszektor  |  2026. március 30. 15:26
Felfoghatatlan árak a zöldségpiacon: itt már ennyibe kerül egy kiló paprika