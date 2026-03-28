Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

„Csak várjatok": példátlan bosszút esküdött a lebombázott állam, Trump tervei is végleg romba dőlhetnek

Pénzcentrum
2026. március 28. 11:29

Irán beleegyezett, hogy megkönnyíti és felgyorsítja a humanitárius segélyszállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson. Ezt az ország genfi ENSZ-nagykövete jelentette be pénteken, éppen azon a napon, amikor izraeli légicsapások érték a közel-keleti állam nukleáris létesítményeit - tudósított az euronews.

Ali Bahreini szerint Teherán elfogadta az ENSZ kérését, így a humanitárius és agráripari szállítmányok zavartalanul áthaladhatnak a stratégiai fontosságú vízi úton. Ez az első komolyabb áttörés a szűk tengeri átjáró ügyében azóta, hogy egy hónapja háborús helyzet alakult ki a térségben. A kormányok és a piacok figyelmét eddig főként az olaj- és földgázellátás akadozása kötötte le. A műtrágyaszállítások korlátozása azonban világszerte fenyegeti a mezőgazdaságot és az élelmezésbiztonságot.

A bejelentéssel egy időben az iráni állami média arról számolt be, hogy két nukleáris létesítményt is támadás ért. Izrael vállalta a felelősséget a csapásokért. A célpontok az araki Sahíd Hondáb nehézvizes komplexum, valamint a jazdi tartományban található ardakáni uránérc-koncentrátumot (sárgaport) előállító üzem voltak. Az iráni atomenergia-ügynökség közlése szerint a támadásoknak nincsenek áldozatai, és sugárszennyezés veszélye sem áll fenn. Az araki üzem egyébként egy tavaly júniusi izraeli csapás óta nem működik.

Irán azonnali megtorlást ígért. Szejjed Madzsid Múszavi, az Iszlám Forradalmi Gárda légierő-parancsnoka az X-en arra szólította fel az amerikai és izraeli kötődésű vállalatok alkalmazottait, hogy hagyják el munkahelyeiket. "Ezúttal már nem a szemet szemért elve érvényesül, csak várjatok" - fogalmazott a parancsnok. Abbász Arákcsí külügyminiszter mindehhez hozzátette, hogy a támadás ellentmond a Trump elnök által kitűzött diplomáciai határidő meghosszabbításának. Kiemelte, hogy Irán "súlyos árat" fog fizettetni Izraellel.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette, hogy a helyszíneken nem mértek megemelkedett sugárzási szintet. Rafael Grossi főigazgató katonai visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy elkerüljék egy esetleges nukleáris baleset kockázatát.

A diplomáciai erőfeszítések továbbra is folyamatban vannak. Pakisztáni és török diplomaták közvetlen találkozót próbálnak tető alá hozni az amerikai és az iráni küldöttek között. Eközben a G7-országok külügyminiszterei franciaországi találkozójukon azonnali tűzszünetet követeltek.

A feszültség növekedését jelzi, hogy amerikai hadihajók közelednek a térséghez mintegy 2500 tengerészgyalogossal a fedélzetükön. Emellett a 82. légideszant-hadosztály több mint ezer ejtőernyőse kapott parancsot a Közel-Keletre történő áttelepülésre. Marco Rubio külügyminiszter a G7-csúcson ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos célkitűzései "az ütemterv előtt járnak", és ezek szárazföldi csapatok bevetése nélkül is elérhetők.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:32
12:00
11:29
11:04
10:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
1
1 hete
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
2 hete
Elszakadt a cérna Donald Trump-nál: kimondta, amitől sokan féltek - kiléphet az USA a NATO-ból?
3
4 napja
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
4
7 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
2 napja
Most érkezett! Drón robbant fel a szomszédban: nincs mese, mi sem kerülhetjük el ezt?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 12:32
Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 10:02
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
Agrárszektor  |  2026. március 28. 12:29
Rengeteg termőföldet ad az állam Lázár János Alapítványának