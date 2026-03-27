Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
A leállított gundremmingeni atomerőmű (németül: Kernkraftwerk Gundremmingen, röviden: KRB), amely a bajorországi Gundremmingen közelében, a Duna folyó mellett, a Günzburgi járásban található. Ez volt Németország korábbi legerősebb at
Világ

Megtörtént, amitől a világ rettegett: amerikai részvétellel bombáztak le egy ellenséges atomreaktort

MTI
2026. március 27. 19:10

Izraeli-amerikai légicsapásokkal vettek célba több atomlétesítményt Irán középső részében - közölte pénteken az Iráni Atomenergia Szervezet. Megerősítette a támadást az izraeli hadsereg is.

A Jazd tartománybeli Ardakánban működő üzem "néhány percen át az amerikai-cionista ellenség célpontja volt" - közölte Telegram csatornáján a szervezet, hozzátéve, hogy a légicsapás "nem járt radioaktív szivárgással".

Az állami iráni hírügynökség hatóságokra hivatkozó jelentése szerint egy nehézvizes reaktort és egy porított uránkoncentrátumot (yellowcake) gyártó üzemet ért találat. Az izraeli hadsereg is közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy légiereje "csapást intézett az Irán középső részében található araki nehézvizes reaktorra, amely az atomfegyverekbe szánt plutónium gyártásának egyik kulcslétesítménye".

Egy másik közlemény szerint a hadsereg "megtámadta Irán egyetlen olyan üzemét, amelyet az urándúsításhoz szükséges anyagok gyártására használnak". Izrael "nem teszi lehetővé, hogy Irán előrelépjen atomfegyverprogramjában" - emelte ki a hadsereg.

#világ #usa #támadás #izrael #atomerőmű #irán #nukleáris energia #geopolitika #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

1 HOZZÁSZÓLÁS
Bertalan
4 perce
Az Iráni háború, arra biztosan jó volt, hogy az Izraeliek meg vagy 20 évig továbbra is géppisztollyal az ágyúk alatt fognak aludni, mert ez semmit nem old meg csak elodáz dolgokat.
