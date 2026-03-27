Megtörtént, amitől a világ rettegett: amerikai részvétellel bombáztak le egy ellenséges atomreaktort

Izraeli-amerikai légicsapásokkal vettek célba több atomlétesítményt Irán középső részében - közölte pénteken az Iráni Atomenergia Szervezet. Megerősítette a támadást az izraeli hadsereg is.

A Jazd tartománybeli Ardakánban működő üzem "néhány percen át az amerikai-cionista ellenség célpontja volt" - közölte Telegram csatornáján a szervezet, hozzátéve, hogy a légicsapás "nem járt radioaktív szivárgással".

Az állami iráni hírügynökség hatóságokra hivatkozó jelentése szerint egy nehézvizes reaktort és egy porított uránkoncentrátumot (yellowcake) gyártó üzemet ért találat. Az izraeli hadsereg is közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy légiereje "csapást intézett az Irán középső részében található araki nehézvizes reaktorra, amely az atomfegyverekbe szánt plutónium gyártásának egyik kulcslétesítménye".

Egy másik közlemény szerint a hadsereg "megtámadta Irán egyetlen olyan üzemét, amelyet az urándúsításhoz szükséges anyagok gyártására használnak". Izrael "nem teszi lehetővé, hogy Irán előrelépjen atomfegyverprogramjában" - emelte ki a hadsereg.



