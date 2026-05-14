Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, csütörtökön

342 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten 342 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 20. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

6; 11; 23; 27; 28; 45.

Ezen a héten csütörtökön nem volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így vasárnap már 430 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találatos: 30 db, 264 960 Ft

4 találatos: 1246 db, 6 380 Ft

3 találatos: 18 988 db, 2 545 Ft

