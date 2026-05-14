Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Elképesztő roham indult a magyar papírokért: hiába a csökkenés, mindenki ezt akarja venni
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ. A befektetői érdeklődés rendkívül erős volt, ezért az ÁKK minden futamidő esetében a meghirdetettnél jóval nagyobb mennyiséget fogadott el.
A 3 éves kötvényekből eredetileg 15 milliárd forintnyit hirdettek meg, de az elsődleges forgalmazók 108,8 milliárd forintnyi ajánlatot adtak be, így végül 57 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat az ÁKK. Az átlaghozam 5,48 százalék lett, ami 49 bázisponttal alacsonyabb az előző aukciónál.
Az 5 éves államkötvények esetében 20 milliárd forintos meghirdetett mennyiségre 157,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az ÁKK végül 68 milliárd forintot értékesített. Az átlaghozam 5,45 százalékra csökkent, ami 27 bázispontos mérséklődést jelent.
A legnagyobb érdeklődés a 10 éves kötvények iránt mutatkozott. Az elsődleges forgalmazók 395 milliárd forintnyi ajánlatot tettek a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiségre. Az ÁKK végül 118,5 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. Az átlaghozam 5,53 százalék lett, ami 59 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult szintnél.
A másodpiaci referenciahozamok szerdán mindhárom futamidőn magasabban álltak, vagyis a mostani aukciókon a befektetők alacsonyabb hozamszintek mellett is jelentős keresletet mutattak a magyar állampapírok iránt.
