2026. május 14. csütörtök Bonifác
15 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ikonikus magyar Parlament épülete a Duna mentén áll Budapesten, lenyűgöző gótikus stílusú építészetével, jellegzetes vörös kupolájával és díszes tornyaival. Ez a lélegzetelállító nevezetesség Európa egyik legszebb kormányzati
Megtakarítás

Elképesztő roham indult a magyar papírokért: hiába a csökkenés, mindenki ezt akarja venni

Pénzcentrum
2026. május 14. 20:17

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ. A befektetői érdeklődés rendkívül erős volt, ezért az ÁKK minden futamidő esetében a meghirdetettnél jóval nagyobb mennyiséget fogadott el.

A 3 éves kötvényekből eredetileg 15 milliárd forintnyit hirdettek meg, de az elsődleges forgalmazók 108,8 milliárd forintnyi ajánlatot adtak be, így végül 57 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat az ÁKK. Az átlaghozam 5,48 százalék lett, ami 49 bázisponttal alacsonyabb az előző aukciónál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 5 éves államkötvények esetében 20 milliárd forintos meghirdetett mennyiségre 157,2 milliárd forintnyi ajánlat érkezett. Az ÁKK végül 68 milliárd forintot értékesített. Az átlaghozam 5,45 százalékra csökkent, ami 27 bázispontos mérséklődést jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

A legnagyobb érdeklődés a 10 éves kötvények iránt mutatkozott. Az elsődleges forgalmazók 395 milliárd forintnyi ajánlatot tettek a meghirdetett 20 milliárd forintos mennyiségre. Az ÁKK végül 118,5 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. Az átlaghozam 5,53 százalék lett, ami 59 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult szintnél.

A másodpiaci referenciahozamok szerdán mindhárom futamidőn magasabban álltak, vagyis a mostani aukciókon a befektetők alacsonyabb hozamszintek mellett is jelentős keresletet mutattak a magyar állampapírok iránt.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #forint #kamat #megtakarítás #állampapír #gazdaság #ákk #hozam #befektetők #gazdasági hírek #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:33
20:17
20:04
19:48
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 14. 16:45
Tisza trade? Hormuz? - Mi hajtja most a forintot?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 14. 16:22
Elmagyarázta a kormányszóvivő, miért nem kérdezhetett minden médium az első kormányzati sajtótájékoztatón
Magyar Éva kormányszóvivő szerint rendhagyó helyzet alakult ki az első kormányülés után, ezért tarto...
Bankmonitor  |  2026. május 14. 10:07
Hogyan változott az érdeklődés az Otthon Start iránt az elmúlt 9 hónapban?
A Bankmonitor a támogatás bejelentésétől, azaz 2025 júliusától gyűjti a náluk kalkulálók, érdeklődők...
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
1 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 19:03
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 18:02
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
Agrárszektor  |  2026. május 14. 20:29
Ítéletidő mossa el a hétvégét: mutatjuk, hol lesz a legnagyobb eső
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm