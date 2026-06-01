Kiadták az országos riasztást: durva fordulatot vesz az időjárás, erre a napra jobb, ha felkészülsz

A meteorológusok szerdára országos riasztást adtak ki, a nappali csúcshőmérséklet pedig mindössze 17-20 fok körül alakul majd.

Hétfő éjszaka nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és a középső tájakon kiderül az ég, míg keleten és északkeleten felhős marad az idő. A szélcsendesebb vidékeken ködfoltok képződhetnek.

Éjszaka egyre kevesebb helyen, főként már csak a keleti megyékben fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben a szél is országszerte mérséklődik. Hajnalra 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Kedden a reggeli pára feloszlása után javarészt napos, száraz időre van kilátás. Csupán a keleti határszélen alakulhat ki néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar. Napközben a hőmérséklet még 23 és 29 fok közé emelkedik, a légmozgás pedig csak elvétve élénkül meg.

Ez a melegebb időszak azonban nem tart sokáig. A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán megérkezik egy újabb hidegfront. Ez az országos zivatarok mellett markáns lehűlést hoz magával, a hőmérséklet visszaesése pedig az ország nyugati felén lesz a legkifejezettebb.