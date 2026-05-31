2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
29 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
arany naplemente a nyersolaj-finomítóban csővezetékrendszerrel
Gazdaság

Újabb szankciós csomagot készít elő az EU: az orosz olaj és az árnyékflotta is a célpontok között van

Pénzcentrum
2026. május 31. 14:34

Az Európai Unió a közel-keleti feszültségek okozta olajár-emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő, 21. szankciós csomagjában. A várhatóan júniusban véglegesítendő intézkedéssorozat emellett célba veszi a moszkvai árnyékflottát. Szintén fókuszba kerülnek a korlátozások kijátszását segítő harmadik országbeli cégek, valamint az orosz hadipar kulcsfontosságú beszállítói láncai és finanszírozása - tudósított a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az EU tavaly vezetett be egy dinamikus árképzési mechanizmust, amely félévente az orosz Urál nyersolaj piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabban határozza meg az ársapkát. A jelenlegi, hordónkénti 44,10 dolláros küszöbérték nyári felülvizsgálatakor az iráni fegyveres konfliktus és a szállítási útvonalak fenyegetettsége miatt a limit várhatóan 65 dollár fölé ugrana. Mivel ez meghaladná a G7-országok által korábban rögzített 60 dolláros plafont, az EU a jelenlegi szinten fagyasztaná be az ársapkát. Alternatív megoldásként felmerült az automatikus emelés év végéig tartó felfüggesztése, vagy az érték 60 dollárban történő maximálása is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A büntetőintézkedések kiterjednek azokra a harmadik országokban – többek között Kínában, Indiában, Törökországban és Közép-Ázsiában – működő bankokra, olajkereskedőkre és kriptovaluta-szolgáltatókra is, amelyeken keresztül Moszkva megkerüli a szankciókat. Az unió mintegy két tucat ilyen vállalat ellen vezetne be exportkorlátozást.

Kapcsolódó cikkeink:

Tovább szűkítenék az orosz tengeri kereskedelem mozgásterét is. Mintegy húsz újabb tartályhajó kerülne fel a szankciós listára. A korlátozásokat kiterjesztenék a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajókra is, hogy megakadályozzák egy orosz LNG-árnyékflotta kiépülését. A teljes tengeri szolgáltatási tilalmat azonban a piaci bizonytalanságok és a teljes körű G7-támogatás hiánya miatt több tagállam továbbra is ellenzi.

Az új csomag emellett kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az orosz repülőgépiparral szemben és megtiltaná az ukrajnai támadásokhoz használt drónok gyártásához szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok, fémek és ércek exportját. Mindezzel párhuzamosan az EU jogi és pénzügyi megoldásokat keres az Euroclear elszámolóház megvédésére, miután egy moszkvai bíróság engedélyezte az orosz jegybank számára a cég eszközeinek lefoglalását. Ez az orosz válaszlépés azután született meg, hogy az unió döntött a 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki eszköz befagyasztásának meghosszabbításáról.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #oroszország #földgáz #olaj #drón #olajár #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
20 perce
Pedig egyetlen szankció kéne csak: teljes bojkott minden orosz termékre és szolgáltatásra.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:54
14:34
14:02
13:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 31. 11:55
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 31. 10:00
Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóri...
MEDIA1  |  2026. május 30. 16:46
Nemzetközi szintre került a Népszava ügye - a lap dolgozói szakszervezeti segítséget kapnak
A Sajtószakszervezet, az Európai Újságírók Szövetsége (EFJ) és a Magyar Szakszervezeti Szövetség is...
Összkép  |  2026. május 30. 12:38
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 29. 20:21
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 30.
Kiderült, ennyiért biztosítják az NB I-es sztárfocistákat: egy komoly sérüléssel milliókat bukhatnak
2026. május 31.
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
2026. május 30.
Ambrus Attila: ismert kollégám, Matolcsy úr kiürítette szinte az ország összes széfjét
NAPTÁR
Tovább
2026. május 31. vasárnap
Angéla, Petronella
22. hét
Május 31.
Nemzetközi gyermeknap
Május 31.
Hősök napja
Május 31.
Szentháromság
Május 31.
Dohányzásmentes világnap (A nemdohányzók világnapja)
Május 31.
A Testvérek Napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
6 napja
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
3 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
2 hete
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
5
2 hete
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jelzáloghitel
A bankok fedezetekkel próbálják csökkenteni a hitelezés kockázatát. Az egyik legbiztosabb ilyen fedezet az ingatlan, melyre hitelt folyósító jelzálogjogot jegyeztet be. Ha az adósságot az adós nem tudja visszafizetni, a hitelintézet eladhatja az ingatlant, hogy pénzéhez jusson.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 15:03
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
Pénzcentrum  |  2026. május 31. 10:00
Így készül az ősi paraszti konyha filléres szuperfogása: az őrségi gombás tatárkakása
Agrárszektor  |  2026. május 31. 14:01
Hiába a bőséges termés, váratlan pofont kaphatnak ezek a gazdák