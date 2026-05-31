Újabb szankciós csomagot készít elő az EU: az orosz olaj és az árnyékflotta is a célpontok között van

Az Európai Unió a közel-keleti feszültségek okozta olajár-emelkedésre reagálva az orosz kőolaj ársapkájának befagyasztását tervezi a készülő, 21. szankciós csomagjában. A várhatóan júniusban véglegesítendő intézkedéssorozat emellett célba veszi a moszkvai árnyékflottát. Szintén fókuszba kerülnek a korlátozások kijátszását segítő harmadik országbeli cégek, valamint az orosz hadipar kulcsfontosságú beszállítói láncai és finanszírozása - tudósított a Portfolio.

Az EU tavaly vezetett be egy dinamikus árképzési mechanizmust, amely félévente az orosz Urál nyersolaj piaci áránál 15 százalékkal alacsonyabban határozza meg az ársapkát. A jelenlegi, hordónkénti 44,10 dolláros küszöbérték nyári felülvizsgálatakor az iráni fegyveres konfliktus és a szállítási útvonalak fenyegetettsége miatt a limit várhatóan 65 dollár fölé ugrana. Mivel ez meghaladná a G7-országok által korábban rögzített 60 dolláros plafont, az EU a jelenlegi szinten fagyasztaná be az ársapkát. Alternatív megoldásként felmerült az automatikus emelés év végéig tartó felfüggesztése, vagy az érték 60 dollárban történő maximálása is.

A büntetőintézkedések kiterjednek azokra a harmadik országokban – többek között Kínában, Indiában, Törökországban és Közép-Ázsiában – működő bankokra, olajkereskedőkre és kriptovaluta-szolgáltatókra is, amelyeken keresztül Moszkva megkerüli a szankciókat. Az unió mintegy két tucat ilyen vállalat ellen vezetne be exportkorlátozást.

Tovább szűkítenék az orosz tengeri kereskedelem mozgásterét is. Mintegy húsz újabb tartályhajó kerülne fel a szankciós listára. A korlátozásokat kiterjesztenék a cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajókra is, hogy megakadályozzák egy orosz LNG-árnyékflotta kiépülését. A teljes tengeri szolgáltatási tilalmat azonban a piaci bizonytalanságok és a teljes körű G7-támogatás hiánya miatt több tagállam továbbra is ellenzi.

Az új csomag emellett kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az orosz repülőgépiparral szemben és megtiltaná az ukrajnai támadásokhoz használt drónok gyártásához szükséges kritikus fontosságú nyersanyagok, fémek és ércek exportját. Mindezzel párhuzamosan az EU jogi és pénzügyi megoldásokat keres az Euroclear elszámolóház megvédésére, miután egy moszkvai bíróság engedélyezte az orosz jegybank számára a cég eszközeinek lefoglalását. Ez az orosz válaszlépés azután született meg, hogy az unió döntött a 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki eszköz befagyasztásának meghosszabbításáról.

