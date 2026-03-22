Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, közben Teherán az eddigi legsúlyosabb rakétatámadását intézte Izrael ellen. A közel-keleti háború negyedik hetébe lépve tovább eszkalálódik a konfliktus, az olajárak pedig már 105 dollár fölé emelkedtek, tudósított a The Guardian.
Az amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy az Egyesült Államok "megsemmisíti" Irán erőműveit, "a legnagyobbal kezdve". Mindez akkor történik meg, ha Teherán a megadott határidőn belül nem állítja helyre teljesen a hajóforgalmat a szorosban.
Trump az ultimátumot mindössze egy nappal azután tette közzé, hogy még a hadműveletek "visszafogását" fontolgatta. Ezzel párhuzamosan több ezer további amerikai tengerészgyalogost vezényeltek a térségbe.
Irán válaszul közölte, hogy a korlátozások kizárólag azokat az országokat érintik, amelyek támadást indítottak ellene. A Fars hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg kilátásba helyezte az Egyesült Államok és szövetségesei energetikai, illetve vízellátó infrastruktúrájának célba vételét a régióban.
Az ultimátumot megelőzően két iráni rakéta csapódott be Dél-Izraelben, összesen több mint száz sebesültet hagyva maguk után. Arad városában 84-en sérültek meg, közülük tízen súlyosan. A közeli Dimonában harminchárman sebesültek meg. Ez a település ad otthont annak a létesítménynek, amely köztudottan a Közel-Kelet egyetlen nukleáris arzenálját rejti. A rakéták áttörték az izraeli légvédelmet, lakóépületeket rongáltak meg, és mély krátereket ütöttek a talajba. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök "minden fronton" megtorlást ígért. Órákkal később az izraeli hadsereg csapássorozatot indított Teherán ellen.
Teherán állítása szerint a dimonai támadás válasz volt a natanzi nukleáris létesítményt ért izraeli csapásokra. Ez az objektum a 2025. júniusi háborúban már egyszer megsérült. Az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy iráni erők Kuvaitban és az Egyesült Arab Emírségekben is katonai célpontokat támadtak. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója ismételten katonai önmérsékletre szólította fel a feleket, hogy elkerüljenek egy esetleges nukleáris balesetet.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Hormuzi-szoros tényleges lezárása a globális nyersolaj-kereskedelem ötödét érinti. Ennek hatására az északi-tengeri Brent típusú kőolaj árfolyama már meghaladta a hordónkénti 105 dollárt. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Dél-Korea, Ausztrália, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein közös nyilatkozatban ítélte el a lépést. Az érintett országok egyúttal kifejezték készségüket a hajózás szabadságának biztosítására. Japán, amely olajimportjának mintegy 90 százalékát ezen az útvonalon keresztül szerzi be, bejelentette, hogy tűzszünet esetén fontolóra venné aknamentesítő egységek kiküldését. Ez a lépés a szigetország háború utáni pacifista alkotmányos keretei között is kivitelezhető a 2015-ös biztonsági törvény alapján.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.