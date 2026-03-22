Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő

Pénzcentrum
2026. március 22. 08:33

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, közben Teherán az eddigi legsúlyosabb rakétatámadását intézte Izrael ellen. A közel-keleti háború negyedik hetébe lépve tovább eszkalálódik a konfliktus, az olajárak pedig már 105 dollár fölé emelkedtek, tudósított a The Guardian.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy az Egyesült Államok "megsemmisíti" Irán erőműveit, "a legnagyobbal kezdve". Mindez akkor történik meg, ha Teherán a megadott határidőn belül nem állítja helyre teljesen a hajóforgalmat a szorosban.

Trump az ultimátumot mindössze egy nappal azután tette közzé, hogy még a hadműveletek "visszafogását" fontolgatta. Ezzel párhuzamosan több ezer további amerikai tengerészgyalogost vezényeltek a térségbe.

Irán válaszul közölte, hogy a korlátozások kizárólag azokat az országokat érintik, amelyek támadást indítottak ellene. A Fars hírügynökség jelentése szerint az iráni hadsereg kilátásba helyezte az Egyesült Államok és szövetségesei energetikai, illetve vízellátó infrastruktúrájának célba vételét a régióban.

Az ultimátumot megelőzően két iráni rakéta csapódott be Dél-Izraelben, összesen több mint száz sebesültet hagyva maguk után. Arad városában 84-en sérültek meg, közülük tízen súlyosan. A közeli Dimonában harminchárman sebesültek meg. Ez a település ad otthont annak a létesítménynek, amely köztudottan a Közel-Kelet egyetlen nukleáris arzenálját rejti. A rakéták áttörték az izraeli légvédelmet, lakóépületeket rongáltak meg, és mély krátereket ütöttek a talajba. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök "minden fronton" megtorlást ígért. Órákkal később az izraeli hadsereg csapássorozatot indított Teherán ellen.

Teherán állítása szerint a dimonai támadás válasz volt a natanzi nukleáris létesítményt ért izraeli csapásokra. Ez az objektum a 2025. júniusi háborúban már egyszer megsérült. Az Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy iráni erők Kuvaitban és az Egyesült Arab Emírségekben is katonai célpontokat támadtak. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója ismételten katonai önmérsékletre szólította fel a feleket, hogy elkerüljenek egy esetleges nukleáris balesetet.

A Hormuzi-szoros tényleges lezárása a globális nyersolaj-kereskedelem ötödét érinti. Ennek hatására az északi-tengeri Brent típusú kőolaj árfolyama már meghaladta a hordónkénti 105 dollárt. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Dél-Korea, Ausztrália, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein közös nyilatkozatban ítélte el a lépést. Az érintett országok egyúttal kifejezték készségüket a hajózás szabadságának biztosítására. Japán, amely olajimportjának mintegy 90 százalékát ezen az útvonalon keresztül szerzi be, bejelentette, hogy tűzszünet esetén fontolóra venné aknamentesítő egységek kiküldését. Ez a lépés a szigetország háború utáni pacifista alkotmányos keretei között is kivitelezhető a 2015-ös biztonsági törvény alapján.

#világ #olaj #donald trump #irán #olajár #amerikai egyesült államok #geopolitika #háború #kőolaj #rakéta #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 21.
Megszólalt a Vapiano új magyar tulajdonosa: indul a ráncfelvarrás, nagy tervei vannak Pesten, vidéken
2026. március 21.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
2026. március 21.
Itt a leginkább túlfizetett szakmák listája: nem ritka a milliós bér sem 2026-ban, még nem késő váltani
2026. március 21.
Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók
1
1 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
2
1 hete
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
3
2 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
4
1 hete
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
5
2 napja
Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 22. 06:08
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
Pénzcentrum  |  2026. március 21. 19:18
Az Ötöslottó nyerőszámai a 12. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. március 22. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.03.22. vasárnap