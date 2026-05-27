Bécs, Ausztria - 2024. augusztus 31: Ferrari Purosangue szuperautó Bécsben.
Kiderült az ultragazdagok titka: íme a módszer, amivel esélyt sem hagynak az átlagembereknek a meggazdagodásra Ausztriában

2026. május 27. 20:42

Ausztriában mindössze 500 ember birtokolja a teljes összvagyon csaknem 40 százalékát – derül ki a Boston Consulting Group friss globális vagyonjelentéséből, amelyet az osztrák Der Standard közölt. A kutatás szerint a gazdagság koncentrációja tovább erősödik, a vagyoni olló pedig a várakozások szerint a jövőben is nyílni fog.

Az úgynevezett UHNWI-k (ultra-high-net-worth individuals), vagyis az ultragazdagok közé azok tartoznak, akik legalább 100 millió dollár nettó vagyonnal rendelkeznek. Világszerte mintegy 97 ezer ilyen ember él. Közülük 37 ezren az Egyesült Államokban, 11 100-an Kínában, Ausztriában pedig nagyjából 500-an laknak. Ez utóbbi csoport kényelmesen elférne egyetlen Airbus A380-as repülőgép fedélzetén, mégis az ország teljes nettó vagyonának 39 százalékát tartja kézben. Velük szemben áll az a 7,3 millió osztrák állampolgár, aki legfeljebb 250 ezer dollárnyi vagyonnal rendelkezik. Ők összesen az összvagyon mindössze 9 százalékán osztoznak.

A vagyon legfelső rétegeknél történő koncentrálódása strukturális okokra vezethető vissza.

"Aki nagyobb vagyonnal rendelkezik, az szélesebb körben tud diverzifikálni. Emellett magasabb hozamú eszközosztályokba, például részvényekbe vagy magántőkébe is fektetheti a pénzét. Ez szerkezetileg gyorsítja a vagyongyarapodást" – magyarázta Michael Kahlich, a Boston Consulting Group zürichi partnere és a jelentés társszerzője. A vagyon pénzügyiesedése, vagyis az ingatlanokból és a bankbetétekből az értékpapírok, a befektetési alapok és a magántőke felé történő átrendeződés, elsősorban az amúgy is tehetős rétegeket hozza előnyös helyzetbe.

Ausztriában a teljes nettó vagyon tavaly 2,5 billióról 2,9 billió dollárra nőtt. A növekedés jelentős részét azonban az euró dollárral szembeni, mintegy tízszázalékos erősödéséből fakadó árfolyamhatás okozta. A részvények és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) maradtak a legjelentősebb eszközosztályok.

Ezek mintegy 20 százalékos növekedésükkel a magánvagyonok gyarapodásának fő hajtóerejévé váltak. Ugyanakkor a bankbetétek és a készpénz továbbra is kiemelt szerepet játszanak. Ez azt jelzi, hogy sok háztartás számára a biztonság változatlanul elsődleges szempont. A jelentés 2030-ra 3,5 billió dolláros nettó vagyont prognosztizál Ausztriában, ami bő 20 százalékos emelkedésnek felel meg.

Globálisan a nettó vagyon tavaly több mint 9 százalékkal, 550 billió dollárra nőtt. A pénzügyi vagyon (készpénz, bankbetétek, kötvények, részvények, befektetési alapok és nyugdíjcélú megtakarítások) 10 százalékot meghaladó bővüléssel 333 billió dollárra emelkedett. Eközben a reáleszközök, például az ingatlanok és a nemesfémek, 7 százalék feletti növekedéssel 281 billió dollárt értek el. Az Egyesült Államok 147 billió dolláros összvagyonával messze vezeti az országok rangsorát. A világ népességének alig több mint 4 százalékát adó ország polgárai a globális nettó vagyon közel 27 százalékát birtokolják.

Az amerikai dominancia az egyéni vagyonrangsorokban is megmutatkozik. A Bloomberg tízes listáján jelenleg kilenc amerikai szerepel, és valamennyien a technológiai szektorból érkeztek. Elon Musk 728 milliárd dolláros vagyonával magasan vezet, megelőzve a Google alapítóit, Larry Page-et és Szergej Brint. Az egyetlen kivétel a francia Bernard Arnault, aki 161 milliárd dollárral a kilencedik helyen áll. A leggazdagabb osztrák Mark Mateschitz, a Red Bull örököse, aki 39 milliárd dolláros vagyonával a 79. helyet foglalja el.
Felix DeSouza
25 perce
MInél alacsonyabb béren kell tartani a rabszolgákat és a profit nagy részét közben zsebre tenni, ennyire egyszerű.
