Elzárja a csapokat Oroszország: drasztikus lépésre kényszerült a vezetés a nyár közepén

2026. június 1. 21:05

Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép-üzemanyagok exportját, hogy megelőzze a belföldi ellátási zavarokat. A döntést az ukrán dróntámadások miatt drasztikusan visszaeső kőolaj-feldolgozás, valamint a nyári szezonban megnövekedett hazai kereslet indokolja - számolt be a Portfolio.

Moszkva lépése közvetlen válasz az ukrán erők stratégiájára. Kijev az elmúlt időszakban célzottan az orosz energetikai infrastruktúrát – köztük a finomítókat, a tengeri kikötőket és a csővezetékeket – támadja, hogy csökkentse a Kreml bevételeit. A sorozatos dróncsapások következtében az orosz kőolaj-feldolgozás volumene több mint tizenhat éves mélypontra zuhant - számolt be a Portfolio.

A kormányzati közlemény szerint az intézkedés a belső piac stabilitását szolgálja. A nyári szabadságolások idején hagyományosan megugrik a belföldi kereslet. A dráguló üzemanyag ráadásul politikailag rendkívül kényes kérdés, amely a múltban már többször is lakossági tiltakozásokhoz vezetett. A hazai készletek megóvása érdekében az energiaügyi minisztérium már április elején újra bevezette a benzin kiviteli tilalmát.

A kerozinkivitel leállítása érdemben nem fogja megrengetni a nemzetközi piacokat. A piaci adatok alapján az orosz export tavaly napi átlagban mindössze 30 ezer hordót tett ki, ami a globális kínálat alig két százalékát jelenti. Az idei év első hónapjaiban a kivitel ráadásul tovább csökkent. A szállítmányok legnagyobb felvevőpiaca már addig is Törökország volt.

