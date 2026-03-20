Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség: aki olcsóbb árakat szeretne, annak ezeket a lépéseket kell megtennie

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) mindennapi szokásaink megváltoztatását javasolja a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak okozta terhek enyhítésére. Ilyen lépés lehet például a távmunka alkalmazása vagy az utazási tempó lassítása. Az azonnali intézkedések célja a lakosság megvédése a globális olajpiacot fenyegető, történelmi léptékű ellátási válság hatásaitól - írja a CNN.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója szerint az iráni háborús helyzet a globális olajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási zavarát okozza. Ennek mérséklésére a szervezet konkrét és gyakorlatias cselekvési tervet dolgozott ki. Ezeket a javaslatokat a kormányok, a vállalatok és a háztartások világszerte gyorsan átültethetik a gyakorlatba.

Mivel a globális olajkereslet 45 százalékáért a közúti közlekedés felel, az ügynökség elsősorban ezen a területen szorgalmazza a fogyasztás visszafogását.

Az IEA jelentésében megfogalmazott legfontosabb ajánlások közé tartozik a távmunka lehetőség szerinti alkalmazása, illetve az autópályás sebességhatárok legalább 10 km/órával történő csökkentése.

Szintén javasolják a tömegközlekedés és az autómegosztó szolgáltatások előnyben részesítését, a légi utazások elkerülését, valamint a háztartásokban az alternatív megoldásokra, például az elektromos tűzhellyel történő főzésre való áttérést.