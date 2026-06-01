Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő ebolavírus ellen: drámai figyelmeztetést adott ki a járványügyi vezető
Az ebolavírus Bundibugyo variánsa elleni engedélyezett vakcina és gyógyszer hiánya, valamint az intenzív nemzetközi népességmozgás egyaránt növeli a járvány regionális terjedésének kockázatát - figyelmeztetett hétfőn Jean Kaseya, az afrikai járványügyi központ (Africa CDC) főigazgatója.
Kaseya a Hszinhua hírügynökségnek adott interjújában különösen aggasztónak nevezte a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört járványt. Szavai szerint a Kongói DK, Uganda és Dél-Szudán közötti intenzív utazás tovább gerjesztheti a járvány terjedését, ha nem sikerül hathatós intézkedéseket hozni és elégséges finanszírozást találni.
Hangsúlyozta, hogy a járvány terjedése gyorsabb, mint amennyire hatékony a nemzetközi védekezés, valamint figyelmeztetett, hogy a Kongói DK és Uganda mellett további 11 afrikai állam is fokozott kockázatnak van kitéve: Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Zambia, a Közép-afrikai Köztársaság, Tanzánia, Etiópia, Angola, a Kongói Köztársaság, Burundi és Szomália.
A főigazgató rámutatott, hogy a járvány az egészségügyi rendszerekre és dolgozókra is egyre nagyobb terhet ró. Kiemelte, hogy eddig 19 egészségügyi dolgozó fertőződött meg - közülük hatan meghaltak -, az ő védelmük pedig továbbra is a legfontosabb.
Meglátása szerint továbbra is jelentős hiányosságok tapasztalhatók a védekezésben: javítani kell a kontaktkövetést, Kelet-Kongóban továbbra is problematikusak az ellátási láncok, a konfliktusok sújtotta térségekben pedig folyamatos erőfeszítésekre van szükség a helyi közösségek bevonásához.
Kaseya a Bundibugyo-vírusvariánst "félvállról vett ebolatörzsnek" nevezte, szerinte ezért is nincs ellene engedélyezett vakcina. "Viszont Afrikának megvan a szakértelme, az eszközei és a tapasztalata ahhoz, hogy megállítsa ezt a járványt. Most gyorsaságra, szolidaritásra és tartós finanszírozásra van szükségünk" - fogalmazott.
