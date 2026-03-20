A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval.
Őrületes drágulás várható a hazai mezőgazdaságban: ezt nagyon sokan megérzik majd
Jelentős drágulással és ellátási nehézségekkel küzd az európai, így a magyar műtrágyapiac is. A Hormuzi-szoros lezárása miatti globális fennakadások rávilágítottak a kontinens orosz importfüggőségére. Eközben Magyarországon egy hazai gyártási leállás is súlyosbítja a helyzetet. A felhalmozódó logisztikai és termelési problémák fél éven belül az élelmiszerárak emelkedésében is megmutatkozhatnak - írja az Euronews.
Márciusban, az őszi búza, a cukorrépa és a repce műtrágyázásának idején kiugróan megnő a mezőgazdaság kereslete. Bár a jelenlegi szezonra az ellátás biztosítottnak tűnik, a gazdák csak emelkedő árak és komoly logisztikai kihívások árán juthatnak hozzá a szükséges termékekhez. Emellett a gépek működtetéséhez használt üzemanyag is hirtelen megdrágult.
A nehézségek legfőbb oka a Hormuzi-szoros lezárása. Ezen a tengeri útvonalon halad át ugyanis a világ nitrogénműtrágya-exportjának közel harmada. A kieső szállítmányok miatt az európai országok – különösen a keleti tagállamok – rákényszerülhetnek, hogy a tavaly bevezetett uniós büntetővámok ellenére ismét több orosz és belarusz terméket vásároljanak.
A helyzetet tovább rontja, hogy a világ második legnagyobb exportőrének számító Kína korlátozza a kivitelt. Az ázsiai ország nemcsak a saját belső piacát védi ezzel. A tengeri útvonalak blokkolása miatt ugyanis maga is nehezebben jut hozzá a gyártáshoz elengedhetetlen kénhez.
A nemzetközi nyomás mellett egy komoly belső probléma is sújtja a magyar mezőgazdaságot. A hazai piacvezető Nitrogénművek Zrt. az utolsó karbantartása után több mint két hónapig nem termelt. Ezt szabályozási és működési fennakadások okozták.
Ennek következtében mintegy 240 ezer tonna műtrágya hiányzik a piacról. Ez a tavalyi 1,4 millió tonnás teljes magyarországi felhasználás tükrében is jelentős kiesést jelent.
A megtermelt műtrágyát a gazdák jelenleg azonnal felvásárolják, így készletek felhalmozására nincs lehetőség. A tavaszi keresleti csúcs idején ezért átmeneti áruhiány is kialakulhat. A globális szállítási útvonalak megbénulásának hatása a műtrágyapiacon lassabban érezhető, mint a kőolaj vagy a földgáz esetében.
A megugró költségek és az ellátási bizonytalanságok azonban 6-9 hónap múlva garantáltan beépülnek a fogyasztói élelmiszerárakba.
