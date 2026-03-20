Egy traktor trágyázza a hatalmas zöld mezőgazdasági területet naplementekor, nyugodt vidéki hangulatot teremtve. Az aranyszínű fény melegséget és mélységet kölcsönöz a buja tájnak.
Gazdaság

Őrületes drágulás várható a hazai mezőgazdaságban: ezt nagyon sokan megérzik majd

Pénzcentrum
2026. március 20. 15:03

Jelentős drágulással és ellátási nehézségekkel küzd az európai, így a magyar műtrágyapiac is. A Hormuzi-szoros lezárása miatti globális fennakadások rávilágítottak a kontinens orosz importfüggőségére. Eközben Magyarországon egy hazai gyártási leállás is súlyosbítja a helyzetet. A felhalmozódó logisztikai és termelési problémák fél éven belül az élelmiszerárak emelkedésében is megmutatkozhatnak - írja az Euronews.

Márciusban, az őszi búza, a cukorrépa és a repce műtrágyázásának idején kiugróan megnő a mezőgazdaság kereslete. Bár a jelenlegi szezonra az ellátás biztosítottnak tűnik, a gazdák csak emelkedő árak és komoly logisztikai kihívások árán juthatnak hozzá a szükséges termékekhez. Emellett a gépek működtetéséhez használt üzemanyag is hirtelen megdrágult.

A nehézségek legfőbb oka a Hormuzi-szoros lezárása. Ezen a tengeri útvonalon halad át ugyanis a világ nitrogénműtrágya-exportjának közel harmada. A kieső szállítmányok miatt az európai országok – különösen a keleti tagállamok – rákényszerülhetnek, hogy a tavaly bevezetett uniós büntetővámok ellenére ismét több orosz és belarusz terméket vásároljanak.

A helyzetet tovább rontja, hogy a világ második legnagyobb exportőrének számító Kína korlátozza a kivitelt. Az ázsiai ország nemcsak a saját belső piacát védi ezzel. A tengeri útvonalak blokkolása miatt ugyanis maga is nehezebben jut hozzá a gyártáshoz elengedhetetlen kénhez.

Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.

A nemzetközi nyomás mellett egy komoly belső probléma is sújtja a magyar mezőgazdaságot. A hazai piacvezető Nitrogénművek Zrt. az utolsó karbantartása után több mint két hónapig nem termelt. Ezt szabályozási és működési fennakadások okozták.

Ennek következtében mintegy 240 ezer tonna műtrágya hiányzik a piacról. Ez a tavalyi 1,4 millió tonnás teljes magyarországi felhasználás tükrében is jelentős kiesést jelent.

A megtermelt műtrágyát a gazdák jelenleg azonnal felvásárolják, így készletek felhalmozására nincs lehetőség. A tavaszi keresleti csúcs idején ezért átmeneti áruhiány is kialakulhat. A globális szállítási útvonalak megbénulásának hatása a műtrágyapiacon lassabban érezhető, mint a kőolaj vagy a földgáz esetében.

A megugró költségek és az ellátási bizonytalanságok azonban 6-9 hónap múlva garantáltan beépülnek a fogyasztói élelmiszerárakba.
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

