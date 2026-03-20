A közel-keleti konfliktus kiéleződése és a Hormuzi-szoros lezárása a modern történelem legsúlyosabb energiapiaci sokkját idézte elő.
Elszabadult a pokol a Közel-Keleten, újabb célpontokat támadott meg Irán
Tovább eszkalálódik a közel-keleti konfliktus: Izrael újabb támadásokat indított Irán ellen, miközben Teherán több öböl menti országot vett célba, súlyos gazdasági következményeket okozva, írja a BBC.
Jelentős károkat okoztak az iráni dróntámadások Katar egyik kulcsfontosságú LNG-létesítményében, a Ras Laffan ipari övezetben. A szakértők szerint az üzem gyakorlatilag teljes újjáépítésre szorul, ami hosszú távon is komoly hatással lehet a globális energiapiachoz.
A katari energiaügyi miniszter közlése alapján az ország cseppfolyósított földgáz-exportkapacitása a következő öt évben mintegy 17 százalékkal csökkenhet. Ez évente körülbelül 20 milliárd dolláros bevételkiesést jelenthet az állam számára.
A támadás közvetlen előzménye egy izraeli csapás volt, amely az iráni South Pars gázmezőt érte a Perzsa-öböl térségében. Elemzők szerint a Ras Laffan elleni akció egyértelmű válaszlépésként értelmezhető.
A helyreállítás nem rövid távú folyamat: iparági szakértők szerint nem pusztán javításról, hanem teljes újjáépítésről van szó, ami éveket vehet igénybe. A kialakult helyzet tartós bizonytalanságot hozhat a piacokon, és befolyásolhatja az országok energiapolitikai döntéseit is.
A katari LNG kulcsszerepet játszik számos ázsiai gazdaság energiaellátásában, köztük Japán, Dél-Korea, India és Kína esetében. Európa is egyre inkább rá van utalva erre a forrásra, különösen az orosz import visszaszorulása után.
Közben Izrael pénteken újabb támadáshullámot indított Irán ellen. Az izraeli hadsereg közlése szerint a műveletek az iráni infrastruktúrát célozzák, beleértve Teherán központi területeit is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A fejlemények annak ellenére történtek, hogy Benjamin Netanjahu korábban még a támadások visszafogásáról beszélt, részben nemzetközi nyomásra.
Ezzel párhuzamosan több öböl menti ország – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Szaúd-Arábia és Bahrein – rakéta- és dróntámadásokról számolt be, amelyeket saját közléseik szerint Irán hajtott végre.
Donald Trump amerikai elnök nem zárja ki egy Irán ellen irányuló korlátozott szárazföldi művelet lehetőségét sem.
Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz-feldolgozó központjára, a Ras Laffan ipari komplexumra, súlyos károkat okozva.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.