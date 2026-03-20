Elszabadult a pokol a Közel-Keleten, újabb célpontokat támadott meg Irán

2026. március 20. 09:22

Tovább eszkalálódik a közel-keleti konfliktus: Izrael újabb támadásokat indított Irán ellen, miközben Teherán több öböl menti országot vett célba, súlyos gazdasági következményeket okozva, írja a BBC.

Jelentős károkat okoztak az iráni dróntámadások Katar egyik kulcsfontosságú LNG-létesítményében, a Ras Laffan ipari övezetben. A szakértők szerint az üzem gyakorlatilag teljes újjáépítésre szorul, ami hosszú távon is komoly hatással lehet a globális energiapiachoz.

A katari energiaügyi miniszter közlése alapján az ország cseppfolyósított földgáz-exportkapacitása a következő öt évben mintegy 17 százalékkal csökkenhet. Ez évente körülbelül 20 milliárd dolláros bevételkiesést jelenthet az állam számára.

A támadás közvetlen előzménye egy izraeli csapás volt, amely az iráni South Pars gázmezőt érte a Perzsa-öböl térségében. Elemzők szerint a Ras Laffan elleni akció egyértelmű válaszlépésként értelmezhető.

A helyreállítás nem rövid távú folyamat: iparági szakértők szerint nem pusztán javításról, hanem teljes újjáépítésről van szó, ami éveket vehet igénybe. A kialakult helyzet tartós bizonytalanságot hozhat a piacokon, és befolyásolhatja az országok energiapolitikai döntéseit is.

A katari LNG kulcsszerepet játszik számos ázsiai gazdaság energiaellátásában, köztük Japán, Dél-Korea, India és Kína esetében. Európa is egyre inkább rá van utalva erre a forrásra, különösen az orosz import visszaszorulása után.

Közben Izrael pénteken újabb támadáshullámot indított Irán ellen. Az izraeli hadsereg közlése szerint a műveletek az iráni infrastruktúrát célozzák, beleértve Teherán központi területeit is.

A fejlemények annak ellenére történtek, hogy Benjamin Netanjahu korábban még a támadások visszafogásáról beszélt, részben nemzetközi nyomásra.

Ezzel párhuzamosan több öböl menti ország – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Szaúd-Arábia és Bahrein – rakéta- és dróntámadásokról számolt be, amelyeket saját közléseik szerint Irán hajtott végre.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
