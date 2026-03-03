A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
Piaci pánik az iráni konfliktus miatt: az olaj ára 120 dollárig szökött
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon. A befektetői kockázatkerülés erősödésével párhuzamosan megugrott az olaj ára és a dollár árfolyama, valamint megnőtt a kereslet az olyan biztonságos menedékeszközök iránt, mint az arany. A feszültség eszkalálódása – különösen a Hormuzi-szoros esetleges lezárása – tartós inflációs nyomást és globális ellátási zavarokat vetít előre. Ez Magyarországon leginkább a forint gyengülésében és az üzemanyagárak emelkedésében nyilvánulhat meg.
A jelenlegi piaci folyamatok legfőbb mozgatórugója a bizonytalanság, amely eltérően hat az egyes gazdasági ágazatokra. A helyzet vesztesei közé tartoznak a Közel-Keleten jelentős kitettséggel rendelkező szektorok; a légitársaságok és az autógyártók részvényei például látványos esést szenvedtek el. Ezzel szemben a védelmi ipar és az energiaszektor papírjai felértékelődtek a megváltozott biztonságpolitikai környezetben. Érdekes piaci jelenség, hogy az izraeli tőzsde a várakozásokkal ellentétben pozitív korrekcióval reagált az eseményekre - írja a Portfolio.
A makrogazdasági kilátásokat alapvetően az határozza meg, hogy milyen sávban stabilizálódik az olaj világpiaci ára. A legrosszabb forgatókönyv szerint a Hormuzi-szoros blokádja esetén a jegyzés a 100-120 dolláros extrém szinteket is elérheti. Egy tartósan 100 dollár feletti hordónkénti ár nemcsak az inflációs nyomást fokozná, hanem az Európai Unióban és Magyarországon is kényszerű módosításokat eredményezne a monetáris politikában. Ez a tervezett kamatcsökkentési ciklusok elhalasztását vonná maga után. A logisztikai költségek emelkedése – a biztosítási díjak megugrása és a tengeri szállítmányozás nehézségei miatt – további terhet ró a gazdaság szereplőire.
A magyar gazdaság számára a legközvetlenebb kockázatot a devizaárfolyam alakulása jelenti. Bár a magas devizatartalékok jelenleg megfelelő puffert biztosítanak a forintnak, a globális kockázatkerülés és az ország energiaimport-függősége miatt a hazai fizetőeszköz továbbra is sérülékeny. Amennyiben az energiaárak emelkedése miatt romlik a folyó fizetési mérleg, az középtávon komolyabb leértékelődési nyomást helyezhet a forintra.
Brutális pofonba szaladt bele a forint: mélypontra gyengült az euróval szemben, mikor áll meg a zuhanás?
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
Már a lengyelek hátát sem látjuk, brutálisan belehúzott a gazdaságuk: ezt már szinte lehetetlen behozni
Lengyelország 2025 végén is dinamikus növekedést produkált: a lengyel GDP 4 százalékkal nőtt éves alapon a negyedik negyedévben.
Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Ebben is Európa-bajnokok vagyunk, csak nemigen dicsekedni való: brutális, milyen infláció van Magyarországon
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Keményen üzent a horvát miniszterelnök: alaptalanok a magyar félelmek, gond nélkül jöhetne az olaj az Adria-vezetéken
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
