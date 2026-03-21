Váratlan bejelentést tett Donald Trump: heteken belül vége lehet a közel-keleti háborúnak?

2026. március 21. 09:32

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy fontolgatja az Irán elleni katonai műveletek leállítását.  A Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta: az Egyesült Államok „nagyon közel került céljai eléréséhez”, ezért mérlegeli a közel-keleti katonai beavatkozás befejezését, írja a The Guardian.

A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt röviddel az elnöki üzenet után az X-en arról beszélt, hogy az elnök és a Pentagon előrejelzése szerint a küldetés teljesítése nagyjából négy-hat hetet vehet igénybe.

Ezzel párhuzamosan Trump 30 napra felfüggesztette az iráni, tengeren rekedt olajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szerint az intézkedés nyomán akár 140 millió hordó olaj is megjelenhet a piacon, ami hozzájárulhat az árak csökkenéséhez.

A lépés egyben arra is utal, hogy a Fehér Ház komolyan tart az elszálló olajárak gazdasági hatásaitól. A nyersanyag ára 2022 óta nem látott szintre emelkedett, ami az amerikai vállalkozásokat és fogyasztókat is érzékenyen érintheti – különösen a novemberi félidős választások közeledtével.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
