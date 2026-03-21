Váratlan bejelentést tett Donald Trump: heteken belül vége lehet a közel-keleti háborúnak?

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy fontolgatja az Irán elleni katonai műveletek leállítását. A Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében azt írta: az Egyesült Államok „nagyon közel került céljai eléréséhez”, ezért mérlegeli a közel-keleti katonai beavatkozás befejezését, írja a The Guardian.

A február 28-án kirobbant konfliktus óta ez az eddigi legerősebb jelzés arra, hogy a hadműveletek hamarosan lezárulhatnak.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt röviddel az elnöki üzenet után az X-en arról beszélt, hogy az elnök és a Pentagon előrejelzése szerint a küldetés teljesítése nagyjából négy-hat hetet vehet igénybe.

Ezzel párhuzamosan Trump 30 napra felfüggesztette az iráni, tengeren rekedt olajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szerint az intézkedés nyomán akár 140 millió hordó olaj is megjelenhet a piacon, ami hozzájárulhat az árak csökkenéséhez.

A lépés egyben arra is utal, hogy a Fehér Ház komolyan tart az elszálló olajárak gazdasági hatásaitól. A nyersanyag ára 2022 óta nem látott szintre emelkedett, ami az amerikai vállalkozásokat és fogyasztókat is érzékenyen érintheti – különösen a novemberi félidős választások közeledtével.

