A Hormuzi-szorosban kialakult válság rámutatott az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb stratégiai veszélyre.
Drasztikusan megugrottak az energiaárak a gázközpontok elleni támadások után, globális inflációs cunami fenyeget
A közel-keleti konfliktus kiéleződése és a Hormuzi-szoros lezárása a modern történelem legsúlyosabb energiapiaci sokkját idézte elő. Az iráni és katari gázmezőket ért támadások nyomán drasztikusan megugrottak az árak. Ez globális inflációs nyomást generál, és azonnali lépéskényszerbe hozza a világ országait. A válság hatására felgyorsulhat a zöld átállás, és reneszánszát élheti az atomenergia - írta meg az Infostart.
Az újabb globális energiaválságot az robbantotta ki, hogy Izrael és az Egyesült Államok támadásaira válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala. Ennek következtében a globális kőolaj- és LNG-kereskedelem mintegy ötöde megbénult. A sebezhetőséget tovább fokozta a világ legnagyobb földgázmezője, az iráni Dél-Pars elleni izraeli csapás. Donald Trump amerikai elnök állítása szerint erről nem is tudott. Ezt követte a katari Ras Laffan ipartelepet ért válaszcsapás. A támadások hatására a földgáz ára azonnal 35 százalékkal megugrott, így már több mint a duplájába kerül a háború előtti szintnek. Eközben a kőolaj hordónkénti ára 113 dollár környékére emelkedett.
A koronavírus-járvány és a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háború után ez már az évtized harmadik nagy energiasokkja. A világ vezető hatalmai erre eltérő stratégiákkal reagálnak. Az Európai Unióban hangsúlyossá vált az atomenergia pénzügyi támogatása. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyenesen stratégiai hibának nevezte a nukleáris energia elmúlt évtizedekben tapasztalt visszaszorítását, melyet sokan a németországi atomerőmű-leállítások burkolt bírálataként értelmeztek.
Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok meglepő lépésre szánta el magát. Bár az ország a világ legnagyobb kitermelője, a közelgő félidős választások miatt kénytelenek kordában tartani a belső energiaárakat. Ennek érdekében Washington enyhített az Oroszország elleni szankciókon, utat engedve az orosz kőolaj szélesebb körű értékesítésének. Ez a döntés Európát és Ázsiát is arra kényszerítheti, hogy újragondolja viszonyát az orosz energiahordozókkal.
Ázsiában a közel-keleti importfüggőség miatt különösen drámai a helyzet. Szingapúrban és Malajziában a finomítók már visszafogták a termelést. Japánban és a chipgyártó nagyhatalom Tajvanon pedig az ipari ellátás is akadozik. A nyomás hatására Tajvan már az utolsó atomerőművének újraindítását mérlegeli. Japánban is napirendre került a fukusimai katasztrófa után leállított reaktorok visszakapcsolása. Kína ezzel szemben stabilabb pozícióból figyeli az eseményeket, mivel jelentős tartalékokkal bír. Emellett az ország áramtermelésének felét már megújuló forrásokból biztosítja. Ugyanakkor Peking is erősen függ az iráni kőolajtól. Emiatt igyekszik minél gyorsabban átalakítani az energiamixét, és új beszerzési forrásokat találni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Rövid távon a legnagyobb fogyasztók a stratégiai készleteik felszabadításával, valamint a lakosság és az ipar takarékosságra intésével próbálják átvészelni a hiányt. Hosszú távon azonban a krízis alapjaiban írhatja át a globális energiaellátást. A kényszerűség felgyorsítja a zöld átállást, és visszahozza az atomenergiát a köztudatba. Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy ezzel új geopolitikai függőségek is kialakulhatnak. Ez elsősorban a zöld technológiák piacát ma már domináló Kína irányába jelenthet kiszolgáltatottságot.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.