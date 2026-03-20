Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Brexit flags
Világ

Ez már az utolsó utáni pillanat: tényleg visszatáncol a brexitből Nagy-Britannia?

2026. március 20. 14:13

A brit Munkáspárt egyre nyíltabban beszél a Brexit okozta gazdasági károkról, és szorosabb kapcsolatot keres az Európai Unióval. Mindeközben a párt választói bázisa több irányba is forgácsolódik, ami bonyolult politikai egyensúlyozásra kényszeríti a kormányt - írta meg a BBC.

Rachel Reeves pénzügyminiszter keddi, úgynevezett Mais-előadásában egyértelműen fogalmazott: "A Brexit súlyos károkat okozott." A tárcavezető jelezte, hogy a kormány az eddigieknél több területen kívánja összehangolni a brit szabályozási rendszert az unióssal, amennyiben az az ország érdekét szolgálja. Mindezt a gazdasági növekedés élénkítésének kulcsaként állította be. A brit gazdaság 2025-ben ugyanis mindössze 1,3 százalékkal bővült, ami elmarad az előrejelzett 1,5 százaléktól.

A hangnemváltás nem előzmény nélküli. Keir Starmer miniszterelnök már tavaly ősszel kijelentette, hogy "a Brexit jelentősen ártott a gazdaságnak". Később Wes Streeting egészségügyi miniszter is örömét fejezte ki amiatt, hogy "a Brexit olyan probléma, amelynek a nevét végre ki merjük mondani". David Lammy külügyminiszter pedig egyenesen "magától értetődőnek" nevezte a kilépés okozta gazdasági károkat. Sadiq Khan londoni polgármester szerdán már egy határozottabb lépést követelt. Szerinte az Egyesült Királyságnak a következő választások előtt vissza kellene lépnie az EU egységes piacába és vámuniójába.

Reeves ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Munkáspárt 2024-es választási programjának vörös vonalai továbbra is érvényben vannak. Ezek közé tartozik az egységes piachoz és a vámunióhoz való visszatérés, valamint a személyek szabad mozgásának elutasítása. A párt Brexit-stratégiája a 2019-es súlyos választási vereségből fakad. Akkor ugyanis a második népszavazás ígérete elriasztotta a kilépést támogató, munkásosztálybeli szavazókat.

A közvélemény-kutatási adatok szerint azonban a Munkáspárt jelenlegi választói problémáinak fő forrása nem a Reform UK párt felé történő elvándorlás. Minden egyes Reformhoz átpártoló szavazóra csaknem kétszer annyi jut, aki a Zöldekhez pártolt át, további nyolc százalékuk pedig a Liberális Demokratákat választotta.

Míg a Reformhoz igazolók szinte kivétel nélkül Brexit-pártiak, a Zöldekhez és a liberálisokhoz távozók többsége az EU-hoz való visszatérést támogatja. A Munkáspárt támogatottsága a bennmaradáspárti szavazók körében 19 százalékponttal esett vissza 2024 óta. Ezzel szemben a kilépéspártiak körében csak 9 pontos csökkenést mértek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyzetet tovább bonyolítja a párt eddigi, a kapcsolatok újraindítását célzó stratégiájának központi eleme. Ez az élelmiszer- és mezőgazdasági export vámvizsgálatainak megszüntetését célozza a szabályozási harmonizáció révén, ami korántsem arat egyértelmű sikert a saját szavazóik körében.

Amikor a közvélemény-kutatók az ezzel járó kompromisszumokat is vázolták, a kép megváltozott. Kiderült ugyanis, hogy ennek fejében a brit élelmiszerpiacra is az uniós szabályok vonatkoznának. Ezt a feltételt a Munkáspárt szavazói már csak hajszálnyival, 45-40 arányban támogatták. A Reform UK és a Konzervatív Párt várhatóan a Brexit elárulásának fogja beállítani az EU felé történő közeledést. A felmérések szerint ráadásul ez az érvelés a munkáspárti szavazók egy részénél is visszhangra talál.

A Munkáspárt tehát csapdahelyzetbe került. A Brexit-párti szavazók visszaszerzése önmagában nem állítja helyre a párt választási esélyeit. Ugyanakkor az EU-barát szavazók visszacsábításához merészebb lépésekre lenne szükség, amelyek viszont a kilépést támogató kisebbséget riaszthatják el. John Curtice, a Strathclyde Egyetem politológus professzorának elemzése szerint az eddigi óvatos stratégia éppen azért lehet nehezen eladható, mert az ezzel járó kompromisszumok a párt saját támogatói számára is túlságosan szembetűnőek.
2026. március 20. péntek
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

