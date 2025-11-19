2025. november 19. szerda Erzsébet
Világ

Hadat üzent Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába

Pénzcentrum
2025. november 19. 11:15

Reform UK vezetője, Nigel Farage bejelentette, hogy pártja megvonná az EU-s állampolgárok szociális juttatásokra való jogosultságát, és évi 20 milliárd fontos kormányzati kiadáscsökkentést hajtana végre - írja a BBC.

Farage szerint újra kellene tárgyalni a Brexit-megállapodást, mivel az szerinte egyoldalúan hátrányos Nagy-Britannia számára. A párt tervei között szerepel a külföldi segélyek minimálisra csökkentése és a vízumkérelmezők által fizetett NHS-díj közel megháromszorozása is.

A konzervatívok "nevetségesnek" nevezték a Brexit-megállapodás újratárgyalását, míg a Munkáspárt arra figyelmeztetett, hogy ez kereskedelmi háborút robbanthat ki Brüsszellel.

A Reform UK politikai vezetője, Zia Yusuf szerint a párt tervei csökkentenék az adóemelések szükségességét azáltal, hogy a külföldi állampolgárokra hárítanák a terheket, mielőtt a briteket kérnék "áldozathozatalra".

A párt becslése szerint az univerzális hitelrendszer (universal credit) kizárólag brit állampolgárokra való korlátozása idén 6,4 milliárd fontot takarítana meg, ami az évtized végére 10 milliárd fontra emelkedne. A júliusban közzétett kormányzati statisztikák szerint az EU-s állampolgárok 2025 júniusában az univerzális hitelt igénylők 9,7%-át tették ki.

A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz képest. A párt emellett évi 3,5 milliárd fontot takarítana meg a személyi függetlenségi kifizetések (PIP) megvonásával a "nem súlyos szorongási problémákkal" küzdőktől.

Farage a BBC-nek adott interjújában kijelentette: "Csak a méltányosságért érvelek. Aránytalanul nagy számban kapnak EU-s állampolgárok Nagy-Britanniában juttatásokat a külföldön élő britekhez képest." Hozzátette, hogy Nagy-Britannia jó pozícióban lenne a Brexit-megállapodás újratárgyalásához, mivel "továbbra is kulcsfontosságú piac az Európai Unió számára".

A Reform a választásokon korábban évi 90 milliárd fontos adócsökkentést ígért, de Farage a hónap elején visszakozott, mondván, a "jelentős adócsökkentések" nem "reálisak" a jelenlegi államháztartási helyzetben.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #költségvetés #anglia #világ #brexit #brüsszel #adócsökkentés #egyesült királyság #nagy-britannia #szociális támogatás #kormányzat

1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
38 perce
Ezzel a pasassal tovább mélyülhetne a válság. Újabb góc, az EU és London között, ami senkinek sem hozna hasznot. Az ebül szerzett 20 milliárd is hamar elpárologna, ha egyedül kellene szembenézniük Amerikával...Kínával ez a farage hamar ki tudna egyezni...Egy angol orbán hiányzik most a világnak !
0
0
