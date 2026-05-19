Budapest, 2026. május 19.Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész 64 éves korában. A felvétel 2020. november 23-án készült a Millenárison a Karinthy-gyûrûvel elismert színmûvészrõl.MTI/Cseke Csilla
Meghalt Scherer Péter színművész, a legendás Pepe

2026. május 19. 15:24

Meghalt Scherer Péter - közölte a színész társulata, a Nézőművészeti Kft.

Május 19-én délelőtt meghalt Scherer Péter színművész - közölte a színész társulata, a Nézőművészeti Kft. A társulat ma este 9 órára a budapesti B32 Galéria és Kultúrtérhez virrasztást hirdetett - de kérik a sajtó távolmaradását.

Scherer Péter Ajkán született 1961-ben, egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte. Pályája során több meghatározó alternatív és kőszínházi társulat tagja volt, köztük az Arvisura Színházi Társulat, a Bárka Színház és a Krétakör Színház. Színházi munkái mellett erős filmes jelenléttel is rendelkezett, és hosszú ideje rendszeresen szinkronizált is.

A szélesebb közönség leginkább filmes szerepeiből ismeri, gyakori alkotótársa Mucsi Zoltán volt. Nevéhez olyan produkciók kapcsolódnak, mint a Kontroll, az Argo, az Egy bolond százat csinál, a Papírkutyák, a Made in Hungária, a A vizsga vagy a Kincsem. Munkásságát több rangos szakmai elismeréssel jutalmazták, többek között fővárosi önkormányzati díjat (1995), Színikritikusok díját (1995), filmkritikusok díját (1999), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét (2007), valamint Jászai Mari-díjat (2009) is kapott.

