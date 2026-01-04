Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
A brit miniszterelnök szerint London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását. Keir Starmer vasárnapi nyilatkozata alapján Nagy-Britannia hajlandó szorosabbra fűzni kapcsolatait az Európai Unióval, ha az a nemzeti érdekeket szolgálja, ám az uniós állampolgárok korlátlan bevándorlását nem engedélyezné újra.
A munkáspárti kormányfő a BBC-nek adott évindító interjújában hangsúlyozta, hogy következetesen azt az elképzelést képviseli: Nagy-Britanniának erősebb együttműködést kell kialakítania az Európai Unióval. Starmer szerint, ha a brit érdekek úgy kívánják, meg lehet fontolni az egységes piachoz való szorosabb kapcsolódást is.
A miniszterelnök ugyanakkor egyértelműen kizárta annak lehetőségét, hogy ismét bevezessék az uniós polgárok korlátozásmentes brit letelepedési és munkavállalási jogát. Jelenleg tárgyalások zajlanak Brüsszellel egy kölcsönös ifjúsági mobilitási megállapodásról, amely meghatározott keretek között, korlátozott számban és időtartamra biztosítana tanulási és tartózkodási lehetőséget fiataloknak mindkét oldalon. Starmer leszögezte: ez nem jelenti az emberek korlátlan mozgásához fűződő európai uniós szabadságjog újbóli, teljes körű érvényesítését Nagy-Britannia részéről, és a brit kormány ennek megfontolására sem hajlandó.
A kormányfő világossá tette, hogy a teljes EU-tagság visszaállítása nem opció, mivel a kabinet tiszteletben tartja a 2016-os népszavazás eredményét, amelyen a résztvevők 51,89 százaléka a kilépés mellett voksolt. Nagy-Britannia 2020. január 31-én hagyta el az Európai Uniót, majd egy 11 hónapos átmeneti időszakot követően az egységes piacról és a vámunióból is távozott. Az akkori konzervatív vezetés nem volt hajlandó elfogadni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az uniós polgárok szabad mozgását –, amelyek e két integrációs mechanizmus működéséhez elengedhetetlenek.
A 2024 júliusa óta kormányzó munkáspárti kabinet programjában kiemelt szerepet kap az EU-hoz fűződő viszony újragondolása, noha a teljes tagság, illetve a belső piachoz és a vámunióhoz való újbóli csatlakozás lehetőségét kizárta. Ennek az új megközelítésnek eddigi legjelentősebb lépéseként decemberben jelentették be, hogy Nagy-Britannia 2027-től ismét részt vesz az Erasmus diákcsereprogramban.
Az elmúlt időszakban a kormány több vezető tagja is kritikus hangot ütött meg a Brexittel kapcsolatban. Starmer a londoni City polgármesterének decemberi bankettjén úgy fogalmazott, hogy a kilépésről szóló döntés "a brit népnek tett zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések" eredménye volt, és tévedésnek bizonyult az a feltételezés, hogy az EU-ból való távozás megoldást hoz majd valamennyi brit problémára.
David Lammy miniszterelnök-helyettes egy későbbi nyilatkozatában azt mondta: "valótlanságokkal házaltak" azok, akik azt állították, hogy Nagy-Britannia jól jár a kilépéssel. Lammy szerint a Brexit jelentős gazdasági veszteségeket okozott azzal, hogy elszakította az országot kulcsfontosságú piacaitól.
Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Mit hozhat 2026 Európának? Gyorsabb vonatokat, erősebb gazdaságot? Vagy Inkább új bizonytalanságokat? Mutatjuk!
2025-ben is azok a témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, amelyek közvetlenül hatottak a mindennapjaikra, a Pénzcentrum egész évben ezekre fókuszált.
A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. A legnézettebb adások között szerepelt banki csalásokat bemutató vidó és 1000 forintos kaja kihívás is.
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.