UK, London, famous shopping street in Mayfair known for its luxury brands and boutique shops
Gazdaság

Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van

MTI
2026. január 4. 21:03

A brit miniszterelnök szerint London kész fontolóra venni az EU belső piacához való közeledést, de továbbra is elutasítja a szabad mozgás elvének visszaállítását. Keir Starmer vasárnapi nyilatkozata alapján Nagy-Britannia hajlandó szorosabbra fűzni kapcsolatait az Európai Unióval, ha az a nemzeti érdekeket szolgálja, ám az uniós állampolgárok korlátlan bevándorlását nem engedélyezné újra.

A munkáspárti kormányfő a BBC-nek adott évindító interjújában hangsúlyozta, hogy következetesen azt az elképzelést képviseli: Nagy-Britanniának erősebb együttműködést kell kialakítania az Európai Unióval. Starmer szerint, ha a brit érdekek úgy kívánják, meg lehet fontolni az egységes piachoz való szorosabb kapcsolódást is.

A miniszterelnök ugyanakkor egyértelműen kizárta annak lehetőségét, hogy ismét bevezessék az uniós polgárok korlátozásmentes brit letelepedési és munkavállalási jogát. Jelenleg tárgyalások zajlanak Brüsszellel egy kölcsönös ifjúsági mobilitási megállapodásról, amely meghatározott keretek között, korlátozott számban és időtartamra biztosítana tanulási és tartózkodási lehetőséget fiataloknak mindkét oldalon. Starmer leszögezte: ez nem jelenti az emberek korlátlan mozgásához fűződő európai uniós szabadságjog újbóli, teljes körű érvényesítését Nagy-Britannia részéről, és a brit kormány ennek megfontolására sem hajlandó.

A kormányfő világossá tette, hogy a teljes EU-tagság visszaállítása nem opció, mivel a kabinet tiszteletben tartja a 2016-os népszavazás eredményét, amelyen a résztvevők 51,89 százaléka a kilépés mellett voksolt. Nagy-Britannia 2020. január 31-én hagyta el az Európai Uniót, majd egy 11 hónapos átmeneti időszakot követően az egységes piacról és a vámunióból is távozott. Az akkori konzervatív vezetés nem volt hajlandó elfogadni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az uniós polgárok szabad mozgását –, amelyek e két integrációs mechanizmus működéséhez elengedhetetlenek.

A 2024 júliusa óta kormányzó munkáspárti kabinet programjában kiemelt szerepet kap az EU-hoz fűződő viszony újragondolása, noha a teljes tagság, illetve a belső piachoz és a vámunióhoz való újbóli csatlakozás lehetőségét kizárta. Ennek az új megközelítésnek eddigi legjelentősebb lépéseként decemberben jelentették be, hogy Nagy-Britannia 2027-től ismét részt vesz az Erasmus diákcsereprogramban.

Az elmúlt időszakban a kormány több vezető tagja is kritikus hangot ütött meg a Brexittel kapcsolatban. Starmer a londoni City polgármesterének decemberi bankettjén úgy fogalmazott, hogy a kilépésről szóló döntés "a brit népnek tett zabolátlan, de teljesítetlenül maradt ígérgetések" eredménye volt, és tévedésnek bizonyult az a feltételezés, hogy az EU-ból való távozás megoldást hoz majd valamennyi brit problémára.

David Lammy miniszterelnök-helyettes egy későbbi nyilatkozatában azt mondta: "valótlanságokkal házaltak" azok, akik azt állították, hogy Nagy-Britannia jól jár a kilépéssel. Lammy szerint a Brexit jelentős gazdasági veszteségeket okozott azzal, hogy elszakította az országot kulcsfontosságú piacaitól.
Címlapkép: Getty Images
