Óriási dobásra készül az almás cég: teljesen megújul a telefonok egyik legfontosabb funkciója

Az Apple hivatalosan is megkezdte a meghívók kiküldését az idei WWDC26 fejlesztői konferenciájára, amely június 8. és 12. között zajlik majd. Az eseményen leleplezik a vállalat legújabb operációs rendszereit, valamint a mesterséges intelligenciával felvértezett Sirit. A nyitóelőadás várhatóan a távozni készülő Tim Cook egyik utolsó fellépése lesz vezérigazgatóként.

A június 8-án elstartoló konferencia idei jelmondata a "Coming bright up", amellyel a cég fényes és ragyogó jövőt ígér. A hagyományokhoz híven itt debütálnak a vállalat következő generációs szoftverei. A figyelem középpontjában az iPhone-ok új operációs rendszere, az iOS 27 áll majd. A hírek szerint a frissítés elsősorban a korábbi szoftverhibák javítására és a rendszer stabilizálására fókuszál, de emellett új funkciókat is tartogat a felhasználók számára. - írta a HVG.

Az okostelefonos platform mellett bemutatkozik az iPadOS 27, a watchOS 27, a macOS 27, a tvOS 27, valamint a visionOS 27 is. A szoftveres újdonságok csúcspontja várhatóan a teljesen megújult, mesterséges intelligenciára épülő Siri leleplezése lesz.