2026. március 18. szerda Sándor, Ede
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Holdfelszín részletei átlátszó háttéren - 3D renderelés - térképek a Nasa-tólhttps://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4720
Világ

Ötven év után újra űrhajósok repülnek a Hold körül: mutatjuk mikor és hogyan

Pénzcentrum
2026. március 18. 21:16

A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül. A rakétát egy héliumszivárgás miatt korábban visszaszállították javításra a jármű-összeszerelő csarnokba. Az űrügynökség szerint azonban a problémát azóta sikerült elhárítani - jelentette a BBC.

A tervek szerint március 19-én szállítják vissza a rakétát az indítóállásra, a start lehető legkorábbi időpontja pedig április 1. lesz. A NASA 2024 decemberében tűzte ki a 2026. április végi indítási határidőt, miután a küldetés két évet csúszott. Az első, legénység nélküli Artemis-misszió során ugyanis problémákat találtak az Orion űrhajó hővédő pajzsával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tíznapos küldetés során három amerikai – Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch –, valamint egy kanadai űrhajós, Jeremy Hansen utazik majd a világűrbe. Ők lesznek az elsők, akik a Space Launch System (SLS) óriásrakétával repülnek. A legénység a Hold túlsó oldalát megkerülve tér majd vissza a Földre.

A sajtótájékoztatón a NASA vezetői a küldetés kockázatait is hangsúlyozták. John Honeycutt, az Artemis II küldetésirányítási csapatának vezetője elmondta, hogy a történelmi statisztikák alapján az új rakéták első repülései mindössze ötven százalékban sikeresek. Ugyanakkor meggyőződése, hogy az Artemis programnál ennél jóval kedvezőbb a helyzet a kockázatok alapos felmérésének és kezelésének köszönhetően.

A NASA úgy döntött, hogy az indítóállásra történő visszaszállítás után nem végeznek újabb üzemanyag-feltöltési tesztet. Ez azt jelenti, hogy nem töltik fel a rakétát hajtóanyaggal egy teljes visszaszámlálási szimuláció keretében. Lori Glaze igazgatóhelyettes szerint ebből már nem nyernének érdemben új információt, így legközelebb csak az éles indítási kísérletnél tankolják meg a hordozórakétát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Glaze hozzátette, hogy a jármű-összeszerelő csarnokban és az indítóálláson is akadnak még elvégzendő feladatok. Kiemelte: mint mindig, most is a hardver állapota határozza majd meg a végleges indítási dátumot.

 
Címlapkép: Getty Images
#űrutazás #technológia #világ #usa #tudomány #kanada #hold #űr #űrkutatás #nasa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:46
21:31
21:16
20:58
20:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2
1 hete
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
3
1 hete
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
4
5 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
5
1 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 20:58
A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 19:01
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Agrárszektor  |  2026. március 18. 20:31
Tényleg ez mentheti meg a magyar szőlőt? Nincs idő, lépni kell