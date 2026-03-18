Egyre részletesebben rajzolódik ki az iráni atomprogram körüli amerikai–iráni tárgyalások kudarca és az azt követő háború háttere.
Ötven év után újra űrhajósok repülnek a Hold körül: mutatjuk mikor és hogyan
A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül. A rakétát egy héliumszivárgás miatt korábban visszaszállították javításra a jármű-összeszerelő csarnokba. Az űrügynökség szerint azonban a problémát azóta sikerült elhárítani - jelentette a BBC.
A tervek szerint március 19-én szállítják vissza a rakétát az indítóállásra, a start lehető legkorábbi időpontja pedig április 1. lesz. A NASA 2024 decemberében tűzte ki a 2026. április végi indítási határidőt, miután a küldetés két évet csúszott. Az első, legénység nélküli Artemis-misszió során ugyanis problémákat találtak az Orion űrhajó hővédő pajzsával.
A tíznapos küldetés során három amerikai – Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch –, valamint egy kanadai űrhajós, Jeremy Hansen utazik majd a világűrbe. Ők lesznek az elsők, akik a Space Launch System (SLS) óriásrakétával repülnek. A legénység a Hold túlsó oldalát megkerülve tér majd vissza a Földre.
A sajtótájékoztatón a NASA vezetői a küldetés kockázatait is hangsúlyozták. John Honeycutt, az Artemis II küldetésirányítási csapatának vezetője elmondta, hogy a történelmi statisztikák alapján az új rakéták első repülései mindössze ötven százalékban sikeresek. Ugyanakkor meggyőződése, hogy az Artemis programnál ennél jóval kedvezőbb a helyzet a kockázatok alapos felmérésének és kezelésének köszönhetően.
A NASA úgy döntött, hogy az indítóállásra történő visszaszállítás után nem végeznek újabb üzemanyag-feltöltési tesztet. Ez azt jelenti, hogy nem töltik fel a rakétát hajtóanyaggal egy teljes visszaszámlálási szimuláció keretében. Lori Glaze igazgatóhelyettes szerint ebből már nem nyernének érdemben új információt, így legközelebb csak az éles indítási kísérletnél tankolják meg a hordozórakétát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Glaze hozzátette, hogy a jármű-összeszerelő csarnokban és az indítóálláson is akadnak még elvégzendő feladatok. Kiemelte: mint mindig, most is a hardver állapota határozza majd meg a végleges indítási dátumot.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
