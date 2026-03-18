Ötven év után újra űrhajósok repülnek a Hold körül: mutatjuk mikor és hogyan

A NASA április elején tervezi elindítani az Artemis II küldetést, melynek keretében több mint 50 év után először repülnek majd ismét űrhajósok a Hold körül. A rakétát egy héliumszivárgás miatt korábban visszaszállították javításra a jármű-összeszerelő csarnokba. Az űrügynökség szerint azonban a problémát azóta sikerült elhárítani - jelentette a BBC.

A tervek szerint március 19-én szállítják vissza a rakétát az indítóállásra, a start lehető legkorábbi időpontja pedig április 1. lesz. A NASA 2024 decemberében tűzte ki a 2026. április végi indítási határidőt, miután a küldetés két évet csúszott. Az első, legénység nélküli Artemis-misszió során ugyanis problémákat találtak az Orion űrhajó hővédő pajzsával.

A tíznapos küldetés során három amerikai – Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch –, valamint egy kanadai űrhajós, Jeremy Hansen utazik majd a világűrbe. Ők lesznek az elsők, akik a Space Launch System (SLS) óriásrakétával repülnek. A legénység a Hold túlsó oldalát megkerülve tér majd vissza a Földre.

A sajtótájékoztatón a NASA vezetői a küldetés kockázatait is hangsúlyozták. John Honeycutt, az Artemis II küldetésirányítási csapatának vezetője elmondta, hogy a történelmi statisztikák alapján az új rakéták első repülései mindössze ötven százalékban sikeresek. Ugyanakkor meggyőződése, hogy az Artemis programnál ennél jóval kedvezőbb a helyzet a kockázatok alapos felmérésének és kezelésének köszönhetően.

A NASA úgy döntött, hogy az indítóállásra történő visszaszállítás után nem végeznek újabb üzemanyag-feltöltési tesztet. Ez azt jelenti, hogy nem töltik fel a rakétát hajtóanyaggal egy teljes visszaszámlálási szimuláció keretében. Lori Glaze igazgatóhelyettes szerint ebből már nem nyernének érdemben új információt, így legközelebb csak az éles indítási kísérletnél tankolják meg a hordozórakétát.

Glaze hozzátette, hogy a jármű-összeszerelő csarnokban és az indítóálláson is akadnak még elvégzendő feladatok. Kiemelte: mint mindig, most is a hardver állapota határozza majd meg a végleges indítási dátumot.