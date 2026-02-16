Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik tanszékén kezdte meg doktori tanulmányait Kapu Tibor, akit a második magyar űrhajósként tartanak számon.

Négy új doktorandusz kezdte meg tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Polimertechnika Tanszéken. A frissen csatlakozók között ott van Kapu Tibor is, akit sokan már most a második magyar űrhajósként emlegetnek.

A tanszék közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Kapu Tibor mellett Grzybovszky Ádám, Rácz Imre és Kollár Ádám is most kezdi meg doktori tanulmányait.

Adódik a kérdés: vajon ez a szak növelheti valakinek az esélyét ahhoz, hogy komoly karriert fusson be az űrtudományokban? A válasz nem fekete-fehér, de az biztos, hogy az űriparban kulcsszerepe van az anyagtudománynak és a korszerű polimereknek.

Az űreszközök burkolatai, szerkezeti elemei, hővédelmi megoldásai mind speciális, nagy teljesítményű anyagokat igényelnek. Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.

Korábban a Pénzcentrumon is foglalkoztunk hasonló témával, amikor Bacsárdi László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója adott interjút nekünk egy másik, viszonylag friss, ám annál izgalmasabb továbbtanulási lehetőségről, az űrmérnök képzésről, amely szintén a BME-n érhető el.

Az űrmérnöki szak már kifejezetten az űripari feladatokra készít fel, de jól látszik, hogy az oda vezető út többféle mérnöki területen keresztül is nyitva áll. Az erről szóló cikk IDE KATTINTVA érhető el.