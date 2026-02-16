Egyik tanulmányában a résztvevők hét napig csak vizet fogyasztottak, de a vérükben lévő fehérjék széles körű változásai csak három nap után jelentkeztek.
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik tanszékén kezdte meg doktori tanulmányait Kapu Tibor, akit a második magyar űrhajósként tartanak számon.
Négy új doktorandusz kezdte meg tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Polimertechnika Tanszéken. A frissen csatlakozók között ott van Kapu Tibor is, akit sokan már most a második magyar űrhajósként emlegetnek.
A tanszék közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Kapu Tibor mellett Grzybovszky Ádám, Rácz Imre és Kollár Ádám is most kezdi meg doktori tanulmányait.
Adódik a kérdés: vajon ez a szak növelheti valakinek az esélyét ahhoz, hogy komoly karriert fusson be az űrtudományokban? A válasz nem fekete-fehér, de az biztos, hogy az űriparban kulcsszerepe van az anyagtudománynak és a korszerű polimereknek.
Az űreszközök burkolatai, szerkezeti elemei, hővédelmi megoldásai mind speciális, nagy teljesítményű anyagokat igényelnek. Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Korábban a Pénzcentrumon is foglalkoztunk hasonló témával, amikor Bacsárdi László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója adott interjút nekünk egy másik, viszonylag friss, ám annál izgalmasabb továbbtanulási lehetőségről, az űrmérnök képzésről, amely szintén a BME-n érhető el.
Az űrmérnöki szak már kifejezetten az űripari feladatokra készít fel, de jól látszik, hogy az oda vezető út többféle mérnöki területen keresztül is nyitva áll. Az erről szóló cikk IDE KATTINTVA érhető el.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.
A pályaválasztás előtt állók számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szakmát váltja ki az AI, hanem, hogy hol marad nélkülözhetetlen az...
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy mely szakoknál mennyi idő alatt térül meg a felsőoktatásban töltött idő a diploma után
Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.
A vitatott kérdésre végül minden tanuló automatikusan megkapta a maximális pontszámot.
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
A Pénzcentrum összegyűjtötte a 2026-ban aktuális legfontosabb tudnivalókat: cikkünkben megtalálhatók az elmúlt évek legfontosabb vizsgatárgyainak feladatlapjai és megoldásai is.
A kormány tervei szerint a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben megkezdődik a mesterséges intelligencia oktatása.
Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?
Rengeteg iskola húzza le a rolót az ítéletidő miatt Magyarországon: rendkívüli hószünetet rendeltek el
Hétfőre 27 középiskolában rendkívüli szünetet rendeltek el, 40 intézményben online oktatásra tértek át elsősorban a fűtési problémák miatt
Ne maradj le: fontos határidőre figyelmeztetett az Oktatási Hivatal, ezt minden szülőnek tudnia kell
Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap.
Kiderült, sokmilliárdos lyuk tátong a magyar iskolák kasszájában: ettől fog letérdelni az oktatási rendszer?
A kormány az év végén ismét két ütemben nyújtott rendkívüli támogatást az intézményeknek.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra