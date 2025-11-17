2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Férfi fejlámpával nézi a csillagokat
Tech

Most közölte a NASA: hamarosan nagyon komoly bejelentést tesznek a híres 3I/ATLAS objektumról

Pénzcentrum
2025. november 17. 15:51

A NASA hamarosan közzéteszi a 3I/ATLAS üstökösről készült legjobb minőségű felvételeket, amelyek segíthetnek megfejteni a rejtélyes égitest természetét - közölte a The Economic Times.

A 3I/ATLAS, amelyet először 2025 júliusában figyeltek meg, mindössze a harmadik olyan ismert csillagközi objektum, amely áthalad naprendszerünkön. A Manhattan méretű égitest hatalmas érdeklődést váltott ki a tudósok körében, és egyesek még azt is felvetették, hogy esetleg mesterséges vagy idegen eredetű lehet.

A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket. A képeket október 1. és 7. között rögzítették, amikor az üstökös elhaladt a Mars mellett, de a kormányzati leállás miatt késett a nyilvánosságra hozataluk.

Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa, aki korábban felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár idegen űrhajó is lehet, bírálta a képek közzétételének késlekedését, a kormányzati bürokrácia példájaként említve azt. Szerinte a tudományos érdekeknek elsőbbséget kellett volna élvezniük.

A HiRISE kamera felvételei várhatóan felülmúlják a Hubble Űrteleszkóp által július 21-én készített képek minőségét, amelyek eddig a legjobb ábrázolást nyújtották az üstökösről. Loeb szerint az új képek egyedülálló lehetőséget kínálnak az objektum magjának tanulmányozására, ami segíthet megérteni annak valódi természetét.

Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.

A tudós korábban felhívta a figyelmet az üstökös szokatlan "anti-csóvájára" is, amely a Nap felé nyúlik, ellentétben a tipikus üstökösöknél megfigyelhető jelenséggel. Bár a kép valószínűleg nem lesz elég részletes a szilárd mag teljes feltérképezéséhez, segíthet pontosabban meghatározni annak méretét.

Az égitestet figyelők a héten megkönnyebbültek, amikor a 3I/ATLAS sértetlenül került elő a Nappal való közeli találkozása után, miután korábban felmerült, hogy esetleg szétesett. Az objektum most a Jupiter felé tart, ahol a NASA Juno űrszondája és az Európai Űrügynökség JUICE űrhajója fogja megfigyelni, mielőtt márciusban elhagyja naprendszerünket.

A csillagászok nemrég az első rádiójeleket is észlelték a 3I/ATLAS-ból a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp segítségével. Ez a felfedezés megerősíti, hogy a rejtélyes objektum valóban természetes üstökös, nem pedig idegen szonda. A NASA októberi megfigyelései során erős vízsugarat észlelt, amely az üstökösből tört elő, ahogy az közeledett a Naphoz, ami szintén alátámasztja, hogy egy akár hétmilliárd éves, egy távoli csillagrendszerben keletkezett ősi üstökösről van szó.
Címlapkép: Getty Images
