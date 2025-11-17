Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Most közölte a NASA: hamarosan nagyon komoly bejelentést tesznek a híres 3I/ATLAS objektumról
A NASA hamarosan közzéteszi a 3I/ATLAS üstökösről készült legjobb minőségű felvételeket, amelyek segíthetnek megfejteni a rejtélyes égitest természetét - közölte a The Economic Times.
A 3I/ATLAS, amelyet először 2025 júliusában figyeltek meg, mindössze a harmadik olyan ismert csillagközi objektum, amely áthalad naprendszerünkön. A Manhattan méretű égitest hatalmas érdeklődést váltott ki a tudósok körében, és egyesek még azt is felvetették, hogy esetleg mesterséges vagy idegen eredetű lehet.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket. A képeket október 1. és 7. között rögzítették, amikor az üstökös elhaladt a Mars mellett, de a kormányzati leállás miatt késett a nyilvánosságra hozataluk.
Avi Loeb, a Harvard asztrofizikusa, aki korábban felvetette, hogy a 3I/ATLAS akár idegen űrhajó is lehet, bírálta a képek közzétételének késlekedését, a kormányzati bürokrácia példájaként említve azt. Szerinte a tudományos érdekeknek elsőbbséget kellett volna élvezniük.
A HiRISE kamera felvételei várhatóan felülmúlják a Hubble Űrteleszkóp által július 21-én készített képek minőségét, amelyek eddig a legjobb ábrázolást nyújtották az üstökösről. Loeb szerint az új képek egyedülálló lehetőséget kínálnak az objektum magjának tanulmányozására, ami segíthet megérteni annak valódi természetét.
A tudós korábban felhívta a figyelmet az üstökös szokatlan "anti-csóvájára" is, amely a Nap felé nyúlik, ellentétben a tipikus üstökösöknél megfigyelhető jelenséggel. Bár a kép valószínűleg nem lesz elég részletes a szilárd mag teljes feltérképezéséhez, segíthet pontosabban meghatározni annak méretét.
Az égitestet figyelők a héten megkönnyebbültek, amikor a 3I/ATLAS sértetlenül került elő a Nappal való közeli találkozása után, miután korábban felmerült, hogy esetleg szétesett. Az objektum most a Jupiter felé tart, ahol a NASA Juno űrszondája és az Európai Űrügynökség JUICE űrhajója fogja megfigyelni, mielőtt márciusban elhagyja naprendszerünket.
A csillagászok nemrég az első rádiójeleket is észlelték a 3I/ATLAS-ból a dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp segítségével. Ez a felfedezés megerősíti, hogy a rejtélyes objektum valóban természetes üstökös, nem pedig idegen szonda. A NASA októberi megfigyelései során erős vízsugarat észlelt, amely az üstökösből tört elő, ahogy az közeledett a Naphoz, ami szintén alátámasztja, hogy egy akár hétmilliárd éves, egy távoli csillagrendszerben keletkezett ősi üstökösről van szó.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Vége a Messenger asztali appnak! Nézd meg, milyen alternatív platformokra válthatsz a chateléshez: Signal, Telegram, Discord és még sok más.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
