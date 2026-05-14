2026. május 14. csütörtök Bonifác
15 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép két nő hüvelykujja érintkezik egy okostelefon képernyőjén a sötétben.
Tech

Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak

Pénzcentrum
2026. május 14. 21:43

A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez. Így a felhasználók úgy beszélgethetnek a Meta AI chatbotjával, hogy az üzeneteket sem a cég, sem más nem láthatja. Az új funkció azonban kiberbiztonsági aggályokat is felvet - írta a BBC.

Will Cathcart, a WhatsApp vezetője szerint sokan szeretnének érzékeny témákról, például egészségügyi kérdésekről, párkapcsolati problémákról vagy pénzügyekről kérdezni a mesterséges intelligenciától. Ezt anélkül tennék, hogy félniük kellene attól, hogy beszélgetéseiket bárki is elolvashatja. Az inkognitó mód aktiválásakor a rendszer sem a felhasználó kérdéseit, sem az AI válaszait nem rögzíti, a korábbi üzenetváltások pedig eltűnnek. Mark Zuckerberg úgy jellemezte az újítást, mint az első nagy AI-terméket, amelynél a szervereken semmilyen beszélgetésnapló nem tárolódik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új funkció technológiailag nem a WhatsApp megszokott, végpontok közötti titkosítását használja, de Cathcart szerint azzal egyenértékű védelmet nyújt. Alan Woodward, a Surrey-i Egyetem kiberbiztonsági szakértője úgy véli, csekély az esélye annak, hogy a párhuzamos rendszer bevezetése veszélyeztetné a platform meglévő biztonságát.

Kapcsolódó cikkeink:

Woodward ugyanakkor egy komoly problémára is felhívta a figyelmet. Az eltűnő üzenetek miatt gyakorlatilag lehetetlenné válna utólag bizonyítani, ha egy AI-válasz kárt okozott valakinek. Több mesterséges intelligencia cég, köztük az OpenAI és a Google ellen is indítottak már halálesettel összefüggő kártérítési pert. Az inkognitó mód tehát az elszámoltathatóságot is aláássa, hiszen sem a felhasználó, sem a Meta nem tudná visszakeresni a beszélgetést.

Cathcart közölte, hogy az inkognitó mód egyelőre csak szöveges üzeneteket dolgoz fel, képeket nem. A Meta AI biztonsági szűrői pedig kifejezetten óvatosra vannak hangolva: a potenciálisan ártalmas vagy jogba ütköző kéréseket a rendszer automatikusan visszautasítja. Fontos körülmény, hogy a WhatsApp blokkolja más AI-chatbotok elérését a platformján. Így a több milliárd felhasználó kizárólag a Meta saját mesterséges intelligenciájával léphet kapcsolatba.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Meta idén mintegy 145 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligencia infrastruktúrára. Susannah Streeter, a Wealth Club befektetési platform elemzője szerint a befektetők egyre türelmetlenebbül várják, hogy ez a hatalmas összeg megtérüljön. A vállalat viszont arra számít, hogy az AI-fejlesztések révén hirdetési és kereskedelmi birodalma tovább erősödik.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #tech #internet #adatvédelem #google #technológia #ai #kiberbiztonság #meta #openai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:04
21:43
21:32
21:16
21:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 14.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
2026. május 14.
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
2026. május 14.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
3 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
1 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
5
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 21:02
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 19:03
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Agrárszektor  |  2026. május 14. 20:29
Ítéletidő mossa el a hétvégét: mutatjuk, hol lesz a legnagyobb eső
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm