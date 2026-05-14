Olyat lépett a WhatsApp, amire senki sem számított: a szakértők szerint komoly veszélyei is lehetnek az újításnak

A WhatsApp új inkognitó módot vezetett be a mesterséges intelligenciával folytatott csevegésekhez. Így a felhasználók úgy beszélgethetnek a Meta AI chatbotjával, hogy az üzeneteket sem a cég, sem más nem láthatja. Az új funkció azonban kiberbiztonsági aggályokat is felvet - írta a BBC.

Will Cathcart, a WhatsApp vezetője szerint sokan szeretnének érzékeny témákról, például egészségügyi kérdésekről, párkapcsolati problémákról vagy pénzügyekről kérdezni a mesterséges intelligenciától. Ezt anélkül tennék, hogy félniük kellene attól, hogy beszélgetéseiket bárki is elolvashatja. Az inkognitó mód aktiválásakor a rendszer sem a felhasználó kérdéseit, sem az AI válaszait nem rögzíti, a korábbi üzenetváltások pedig eltűnnek. Mark Zuckerberg úgy jellemezte az újítást, mint az első nagy AI-terméket, amelynél a szervereken semmilyen beszélgetésnapló nem tárolódik.

Az új funkció technológiailag nem a WhatsApp megszokott, végpontok közötti titkosítását használja, de Cathcart szerint azzal egyenértékű védelmet nyújt. Alan Woodward, a Surrey-i Egyetem kiberbiztonsági szakértője úgy véli, csekély az esélye annak, hogy a párhuzamos rendszer bevezetése veszélyeztetné a platform meglévő biztonságát.

Woodward ugyanakkor egy komoly problémára is felhívta a figyelmet. Az eltűnő üzenetek miatt gyakorlatilag lehetetlenné válna utólag bizonyítani, ha egy AI-válasz kárt okozott valakinek. Több mesterséges intelligencia cég, köztük az OpenAI és a Google ellen is indítottak már halálesettel összefüggő kártérítési pert. Az inkognitó mód tehát az elszámoltathatóságot is aláássa, hiszen sem a felhasználó, sem a Meta nem tudná visszakeresni a beszélgetést.

Cathcart közölte, hogy az inkognitó mód egyelőre csak szöveges üzeneteket dolgoz fel, képeket nem. A Meta AI biztonsági szűrői pedig kifejezetten óvatosra vannak hangolva: a potenciálisan ártalmas vagy jogba ütköző kéréseket a rendszer automatikusan visszautasítja. Fontos körülmény, hogy a WhatsApp blokkolja más AI-chatbotok elérését a platformján. Így a több milliárd felhasználó kizárólag a Meta saját mesterséges intelligenciájával léphet kapcsolatba.

A Meta idén mintegy 145 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligencia infrastruktúrára. Susannah Streeter, a Wealth Club befektetési platform elemzője szerint a befektetők egyre türelmetlenebbül várják, hogy ez a hatalmas összeg megtérüljön. A vállalat viszont arra számít, hogy az AI-fejlesztések révén hirdetési és kereskedelmi birodalma tovább erősödik.