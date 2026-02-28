Izrael megtámadta Iránt, azóta Irán lezárta légterét. Most bejelentést tett az amerikai elnök is.
Elmarad a 2027-es holdra szállás: megszólalt a NASA, új terveik vannak
Eltolják a 2027-re tervezett holdraszállást - jelentette be a NASA. A NASA új küldetéssel bővítette az Artemis-holdprogramot, egyúttal átszervezte a program felépítését is. A korábbi Artemis III küldetés helyett egy alacsony Föld körüli pályán végrehajtandó tesztet iktattak be 2027-re, míg a holdfelszíni leszállást 2028-ban, az Artemis IV keretében tervezik megvalósítani. Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre
A pénteki bejelentés alapján az új, 2027-es Artemis III küldetés során a SpaceX és a Blue Origin kereskedelmi leszállóegységeivel terveznek dokkolást alacsony Föld körüli pályán. A tesztek során ellenőrzik az összekapcsolt járműveket, valamint integrált vizsgálatnak vetik alá az életfenntartó, kommunikációs és hajtóműrendszereket. Emellett sor kerül az új fejlesztésű űrsétaruhák (xEVA) kipróbálására is. A küldetés pontos célkitűzéseit a NASA az ipari partnereivel folytatott részletes egyeztetéseket követően véglegesíti.
A program felgyorsításának kulcseleme az ügynökség nemrégiben bejelentett munkaerő-átszervezése. Ennek értelmében a NASA több fejlesztési feladatot végez majd házon belül, szorosan együttműködve az Artemis-partnerekkel. Az ügynökség várakozása szerint ez a modell biztonságosabb működést és gyorsabb indítási ütemet tesz lehetővé.
A legfontosabb műszaki döntés a járműkonfiguráció egységesítése. Amit Kshatriya, a NASA társigazgatója kifejtette: az Artemis I és II tesztrepülései után feleslegesen bonyolult lenne megváltoztatni az SLS–Orion rendszer konfigurációját. Ehelyett a leszállási küldetéseket is a jelenlegi, Block 1 elnevezésű konfigurációhoz lehető legközelebbi felállásban kívánják végrehajtani, beleértve a végfokozatot és az indítóállomás rendszereit is. Ez a megközelítés az Apollo-program fokozatos képességépítési filozófiáját követi: minden lépés elég nagy az előrehaladáshoz, de nem akkora, hogy felesleges kockázatot jelentsen.
A bejelentésre a Kennedy Űrközpontban tartott sajtótájékoztatón került sor, ahol az Artemis II küldetés helyzetéről is beszámoltak. Az SLS hordozórakétát és az Orion űrhajót február 25-én visszaszállították a Jármű-összeszerelő Csarnokba (VAB), miután a végfokozat, az úgynevezett átmeneti kriogén hajtóműfokozat (ICPS) héliumellátásában hibát észleltek. A javítás mellett elvégzik a repülésbiztonsági rendszer akkumulátorainak cseréjét, valamint a lőtéri biztonsági rendszer teljes körű tesztelését is. Az Artemis II következő indítási ablaka áprilisban nyílik meg.
A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
