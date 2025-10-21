A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Ennyi volt a magyar űrprogram? Fontos bejelentést tett a NASA vezetője, minket is érinthet
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van, ami veszélyeztetheti Amerika pozícióját a Kínával folytatott űrversenyben - jelentette a CNN.
Sean Duffy, a NASA megbízott vezetője hétfői televíziós szereplései során felvetette, hogy az űrügynökség félreállíthatja a SpaceX-et, és más vállalatot bízhat meg az Artemis III küldetés holdra szállító járművének biztosításával.
"A SpaceX kitolta a határidőket, miközben versenyben vagyunk Kínával. Ezért megnyitom a szerződést, és lehetőséget adok más űripari cégeknek, hogy versenyezzenek a SpaceX-szel" - nyilatkozta Duffy a CNBC műsorában.
A NASA 2021-ben kötött 2,9 milliárd dolláros szerződést a SpaceX-szel, hogy a Starship űrhajóval szállítsa le az űrhajósokat a Hold felszínére. Az Artemis III küldetés jelenleg 2027 közepére van ütemezve, ami az első emberes holdra szállás lenne az Apollo-program befejezése óta.
A SpaceX a nemrég végbement Axiom III elnevezésű küldetésben is szállította az űrhajósokat, köztük Kapu Tibort is, aki személyében negyven év után először járt magyar asztronauta a világűrben. Szijjártó Péter éppen ma jelentette be, hogy a tervek szerint még egy magyar űrhajóst is küldenének a Nemzetközi Űrállomásra:
A NASA már két céggel kötött szerződést holdjárművek fejlesztésére: a SpaceX-szel a Starship, és a Jeff Bezos által alapított Blue Originnel a Blue Moon fejlesztésére. Eredetileg a Starship szállítaná le az űrhajósokat az Artemis III küldetés során, míg a Blue Moon a későbbi küldetésekben venne részt.
Duffy közölte, hogy a NASA október 29-ig adott határidőt mindkét cégnek, hogy bemutassák, hogyan gyorsíthatnák fel a fejlesztéseket. Emellett az űrügynökség információkérést (RFI) fog kibocsátani az egész űripar számára, hogy javaslatokat kapjon a Hold-küldetések gyakoriságának növelésére.
"Ha a SpaceX lemarad, de a Blue Origin hamarabb tudja teljesíteni a feladatot, az jó a Blue Originnek. De nem fogunk egy cégre várni. Előre fogunk haladni, és megnyerjük a második űrversenyt a kínaiakkal szemben" - hangsúlyozta Duffy.
Szakértők aggodalmaikat fejezték ki mindkét cég holdjárművének ütemtervével kapcsolatban, kiemelve, hogy a járművek összetettek, és orbitális üzemanyag-utántöltést igényelhetnek, amit korábban még soha nem próbáltak ki, és ami jelentősen meghosszabbíthatja a fejlesztési időt.
Nem világos, hogy a NASA tervezett információkérése új szerződésekhez vezet-e, illetve hogy milyen más amerikai vállalatok lennének képesek csatlakozni a SpaceX és a Blue Origin mellé az Artemis-szerződésekért folytatott versenyben.
